7 253 28

Люксембург передал ВСУ шесть беспилотников тактического уровня

безпілотник,чехія

Люксембург передал Украине шесть беспилотников Primoco One 150 чешского производства.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает онлайн-журнал об обороне Army Recognition со ссылкой на люксембургское Минобороны.

В ведомстве сообщили изданию, что БПЛА приобрели в рамках военной помощи ВСУ после полномасштабного вторжения России в Украину.

Беспилотники Primoco One 150 разработаны и изготовлены чешской компанией Primoco UAV. Они среднего размера: длина – 3,65 м, размах крыльев – 4,85 м, высота – 1,25 м. Время полета дронов составляет до 15 часов, максимальная дальность – до 2000 км.

+36
Маленькій країні з великим серцем-черговий респект...
показать весь комментарий
26.11.2022 19:28 Ответить
+35
З миру по нитці - москалю мотузка.
показать весь комментарий
26.11.2022 19:35 Ответить
+28
Всі чимось допомагають ЗСУ. А чим допоміг зелений квартал?
показать весь комментарий
26.11.2022 19:29 Ответить
Маленькій країні з великим серцем-черговий респект...
показать весь комментарий
26.11.2022 19:28 Ответить
Так молодці. З Бенілюксу, а це Бельгія, Нідерланди та Люксембург, Люксембург сама маленька країна і входить в 10ку найменших країн Європи, а допомагають відносно власного бюджету і розміру країни на порядки більше. Менш всього з них допомагає Бельгія.
показать весь комментарий
26.11.2022 21:15 Ответить
Всі чимось допомагають ЗСУ. А чим допоміг зелений квартал?
показать весь комментарий
26.11.2022 19:29 Ответить
Татушку патріотичну набив "десь"
показать весь комментарий
26.11.2022 20:07 Ответить
Ну как же чем, своими видосиками.
показать весь комментарий
26.11.2022 22:15 Ответить
перестали отпускать свои тупые шутки про голодомор, Томос и Украину.

Пока держатся.

Пока держатся.
показать весь комментарий
26.11.2022 22:32 Ответить
За Зелею буде тягтись хвіст термоса, сеньйора голодомора, порноактриси, відсування кацапами кордонів України, ********** паличок все життя. Люди все пам"ятають.
показать весь комментарий
26.11.2022 22:37 Ответить
некоторые люди всё помнят, а некоторые люди ничего не помнят. Угадайте каких больше.
показать весь комментарий
26.11.2022 23:07 Ответить
Підслухав розмову пенсіонерок у дворі, які впевнені що клоун створив армію, а Порох розвалив і розпродав ракети.
показать весь комментарий
26.11.2022 23:22 Ответить
Інтернет все пам'ятає.
показать весь комментарий
27.11.2022 00:21 Ответить
интернет на избирательные участки не придёт. А вот те пенсионерки придут точно, даже если у них будет приступ подагры и мочекаменной болезни одновременно.
показать весь комментарий
27.11.2022 00:59 Ответить
З миру по нитці --- голому сорочка .
показать весь комментарий
26.11.2022 19:32 Ответить
З миру по нитці - москалю мотузка.
показать весь комментарий
26.11.2022 19:35 Ответить
З миру по нитці - кацапам peaceдець!
показать весь комментарий
26.11.2022 21:59 Ответить
walja spierdaliaj
показать весь комментарий
26.11.2022 19:52 Ответить
Можно и на Кремль отправить.
показать весь комментарий
26.11.2022 19:47 Ответить
с бомбой побольше....
показать весь комментарий
26.11.2022 20:21 Ответить
Грузоподъёмность - 30 кг. максимум, но и такое количество пластика сильно "впечатлит" козломордых.
показать весь комментарий
27.11.2022 11:18 Ответить
Пластида
показать весь комментарий
27.11.2022 11:34 Ответить
DzieHki !!!
показать весь комментарий
26.11.2022 19:51 Ответить
Грузоподъёмность тактично пропустили, чтобы сохранить московитам
интригу.
интригу.
показать весь комментарий
26.11.2022 19:57 Ответить
30 кг. max. Т.е., это разведка, корректировка, такое...
показать весь комментарий
26.11.2022 20:12 Ответить
з 30 кг. бомбою можна провірити мацковське пво. долетить до мавзолєя, чи ні?
показать весь комментарий
26.11.2022 20:59 Ответить
200 км радиус управления по радио.

https://uav-stol.com/primoco-uav-one-150/ 200 km radio range
показать весь комментарий
26.11.2022 21:05 Ответить
До двух тысяч км.по запрограммированному маршруту, в автономном режиме возврата и посадки.
показать весь комментарий
27.11.2022 11:36 Ответить
Это просто разведчики... И все...нужны ударные беспилотники типа "жнец"...
показать весь комментарий
26.11.2022 21:30 Ответить
Це аналог, Шарка Арахамії, цікаво скіли він коштує, Шарк 4 млн грн
показать весь комментарий
26.11.2022 23:32 Ответить
Україна могла би штампувати такі безпілотники без проблем.
Якби авіазаводи евакуювали на Захід, а то й у Польщу.
Сталіну вистачило кебети перенести ключові виробництва вглиб країни.
показать весь комментарий
26.11.2022 23:43 Ответить
 
 