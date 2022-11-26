Люксембург передал ВСУ шесть беспилотников тактического уровня
Люксембург передал Украине шесть беспилотников Primoco One 150 чешского производства.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает онлайн-журнал об обороне Army Recognition со ссылкой на люксембургское Минобороны.
В ведомстве сообщили изданию, что БПЛА приобрели в рамках военной помощи ВСУ после полномасштабного вторжения России в Украину.
Беспилотники Primoco One 150 разработаны и изготовлены чешской компанией Primoco UAV. Они среднего размера: длина – 3,65 м, размах крыльев – 4,85 м, высота – 1,25 м. Время полета дронов составляет до 15 часов, максимальная дальность – до 2000 км.
Пока держатся.
интригу.
https://uav-stol.com/primoco-uav-one-150/ 200 km radio range
Якби авіазаводи евакуювали на Захід, а то й у Польщу.
Сталіну вистачило кебети перенести ключові виробництва вглиб країни.