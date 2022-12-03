К установившимся графикам отключений вернемся после увеличения мощностей в системе, - ДТЭК
К стабилизационным отключениям электричества можно будет вернуться после увеличения мощностей в системе.
Об этом в эфире телемарафона сказал исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Сейчас главное условие, чтобы не было новых обстрелов, и если их не будет, то, я думаю, это вопрос недель, когда будет возможность полностью восстановить ту генерацию, которая была повреждена в результате последнего обстрела на прошлой неделе... Мы сможем вернуться к графикам отключений, при которых люди будут знать, когда свет будет выключен", - сказал Сахарук.
Он отметил, что в Киеве, в частности, сейчас пытаются выключать свет как можно ближе к графикам, но в некоторых районах столицы применяются аварийные отключения, потому что происходят локальные перегрузки сети.
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Она сейчас уже есть, и давно.
Вони і без обстрілів запросто знайдуть, на що кивати!
По друге, ні вуглем, ні газом країна не забезпечена.
Зараз намагаються все скрити, але правда вилізе.
Можливо хтось почне мене засуджувати, але прийде час коли все тайне, стане явним.
https://twitter.com/kozakpetro1/status/1596359258462949377?s=46&t=h6YvdAZhxt81OaH3RpeEtQ
Це як???
Так, у листопаді до загального фонду державного бюджету надійшло 94,4 млрд грн. Найбільше бюджет отримав від сплати імпортного ПДВ (26,8 млрд грн) та податку на прибуток підприємств (23,6 млрд грн), крім того, українці сплатили 12 млрд грн ПДВ із вироблених в Україні товарів, 5,8 млрд грн ренти за користування. надрами, 5,5 млрд грн акцизного податку та ще 2,7 млрд грн ввізного та вивізного мита.
При цьому, у листопаді витрати бюджету становили 312,7 млрд грн, зокрема загального фонду - у сумі 260,5 млрд грн. Усього за січень-листопад витрати бюджету становили 2,3 трлн грн.
Державні запозичення за 11 місяців становили 1,1 трлн грн
При цьому, за рахунок випуску військових облігацій внутрішньої позики залучено 541 млрд. грн., з яких на 370 млрд. грн. НБУ просто надрукував гривні.
Ще раз - податку на прибуток підприємств за листопад зібрали лише 23,6 млрд грн. А Нацбанк вже надрукував 370 мільярдів.
Скоро уже два месяца стукнет! ДТЭК вообще что-нибудь ремонтирует? А если частная компания не может или не хочет справляться с возложенной ответственностью - надо перевести её под управление государством и за счёт активов ДТЭК отремонтировать повреждённые объекты.