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Новости Война
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К установившимся графикам отключений вернемся после увеличения мощностей в системе, - ДТЭК

світло

К стабилизационным отключениям электричества можно будет вернуться после увеличения мощностей в системе.

Об этом в эфире телемарафона сказал исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сейчас главное условие, чтобы не было новых обстрелов, и если их не будет, то, я думаю, это вопрос недель, когда будет возможность полностью восстановить ту генерацию, которая была повреждена в результате последнего обстрела на прошлой неделе... Мы сможем вернуться к графикам отключений, при которых люди будут знать, когда свет будет выключен", - сказал Сахарук.

Он отметил, что в Киеве, в частности, сейчас пытаются выключать свет как можно ближе к графикам, но в некоторых районах столицы применяются аварийные отключения, потому что происходят локальные перегрузки сети.

Читайте также: В Киеве, Одессе и Днепре экстренные отключения электроэнергии, - ДТЭК

Автор: 

энергетика (2552) Тарифы на электроэнергию (2163) ДТЭК (520)


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Топ комментарии
+7
Тиждень назад бадьоро рапортували, що день-два і повернуться на планові графіки. Нових обстрілів нема, погода теж не погіршилася, але тепер це "питання тижнів". В одного мене відчуття, що вони тупо сидять і нічого не роблять, чекаючи наступної ракетної атаки, щоб на неї все і списати? Живу в селі фактично на межі Києва, вчора вимкнули в 7 вечора, ввімкнули в 3.40 ночі, в 8 знову виключили. То це які графіки, панове ?
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03.12.2022 13:45
+4
Поверніть мою власність,та йдіть на крейсер масква на чолі із кучмою та рудою потворною диниривською махметкою
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03.12.2022 13:49
+4
Новый график что дали на Полтавщину может понять или математик и специалист в картах Таро.
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03.12.2022 13:50
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З 12 години сидю без світла, але є телехвон. О 15 годині дадуть. Це планове відключення. Наступне буде з 21 до 24.
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03.12.2022 13:28 Ответить
У нас часто когда есть свет нет связи,а когда есть связь нет света.Вышки за рекой и на другой линии питания.
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03.12.2022 13:49 Ответить
Такое ощущение, что наши световые лидеры прям ждут ту тревогу, чтобы на неё всё списать!
Она сейчас уже есть, и давно.
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03.12.2022 13:37 Ответить
Пхе!
Вони і без обстрілів запросто знайдуть, на що кивати!
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03.12.2022 13:44 Ответить
Тиждень назад бадьоро рапортували, що день-два і повернуться на планові графіки. Нових обстрілів нема, погода теж не погіршилася, але тепер це "питання тижнів". В одного мене відчуття, що вони тупо сидять і нічого не роблять, чекаючи наступної ракетної атаки, щоб на неї все і списати? Живу в селі фактично на межі Києва, вчора вимкнули в 7 вечора, ввімкнули в 3.40 ночі, в 8 знову виключили. То це які графіки, панове ?
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03.12.2022 13:45 Ответить
Новый график что дали на Полтавщину может понять или математик и специалист в картах Таро.
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03.12.2022 13:50 Ответить
Поверніть мою власність,та йдіть на крейсер масква на чолі із кучмою та рудою потворною диниривською махметкою
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03.12.2022 13:49 Ответить
А щоб взагалі без відімкнень?
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03.12.2022 15:36 Ответить
По перше, треба не продавати, а намагається забезпечити свій народ.
По друге, ні вуглем, ні газом країна не забезпечена.
Зараз намагаються все скрити, але правда вилізе.
Можливо хтось почне мене засуджувати, але прийде час коли все тайне, стане явним.
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03.12.2022 15:48 Ответить
До речі, так. Зокрема, ми навіть в угорщину електроенергію продаємо:

https://twitter.com/kozakpetro1/status/1596359258462949377?s=46&t=h6YvdAZhxt81OaH3RpeEtQ

Це як???
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03.12.2022 15:56 Ответить
Дефіцит бюджету перевищив 800 мільярдів

Так, у листопаді до загального фонду державного бюджету надійшло 94,4 млрд грн. Найбільше бюджет отримав від сплати імпортного ПДВ (26,8 млрд грн) та податку на прибуток підприємств (23,6 млрд грн), крім того, українці сплатили 12 млрд грн ПДВ із вироблених в Україні товарів, 5,8 млрд грн ренти за користування. надрами, 5,5 млрд грн акцизного податку та ще 2,7 млрд грн ввізного та вивізного мита.

При цьому, у листопаді витрати бюджету становили 312,7 млрд грн, зокрема загального фонду - у сумі 260,5 млрд грн. Усього за січень-листопад витрати бюджету становили 2,3 трлн грн.

Державні запозичення за 11 місяців становили 1,1 трлн грн

При цьому, за рахунок випуску військових облігацій внутрішньої позики залучено 541 млрд. грн., з яких на 370 млрд. грн. НБУ просто надрукував гривні.

Ще раз - податку на прибуток підприємств за листопад зібрали лише 23,6 млрд грн. А Нацбанк вже надрукував 370 мільярдів.
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03.12.2022 16:01 Ответить
цей Дмитро з дтеку має шанси стати дуже славетним, перший у світі полізе в трансформатор з такою набитою кабіною, що його важно буде упізнати
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03.12.2022 19:14 Ответить
А ДТЭК трансформаторы когда собирается отремонтировать, чтобы отключения прекратились?

Скоро уже два месяца стукнет! ДТЭК вообще что-нибудь ремонтирует? А если частная компания не может или не хочет справляться с возложенной ответственностью - надо перевести её под управление государством и за счёт активов ДТЭК отремонтировать повреждённые объекты.
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03.12.2022 19:28 Ответить
 
 