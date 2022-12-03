К установившимся графикам отключений вернемся после увеличения мощностей в системе, - ДТЭК

К стабилизационным отключениям электричества можно будет вернуться после увеличения мощностей в системе.

Об этом в эфире телемарафона сказал исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сейчас главное условие, чтобы не было новых обстрелов, и если их не будет, то, я думаю, это вопрос недель, когда будет возможность полностью восстановить ту генерацию, которая была повреждена в результате последнего обстрела на прошлой неделе... Мы сможем вернуться к графикам отключений, при которых люди будут знать, когда свет будет выключен", - сказал Сахарук.

Он отметил, что в Киеве, в частности, сейчас пытаются выключать свет как можно ближе к графикам, но в некоторых районах столицы применяются аварийные отключения, потому что происходят локальные перегрузки сети.

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