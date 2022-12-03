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До усталених графіків відключень повернемося після збільшення потужностей у системі, - ДТЕК

світло

До стабілізаційних відключень електрики можна буде повернутися після збільшення потужностей в системі.

Про це в ефірі телемарафону сказав виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Зараз головна умова, щоб не було нових обстрілів, і якщо їх не буде, то я думаю, це питання тижнів, коли буде можливість повністю відновити ту генерацію, яка була пошкоджена внаслідок останнього обстрілу минулого тижня... Ми зможемо повернутися до графіків відключень, коли люди знають, коли світло буде вимкнене", - сказав Сахарук.

Він зазначив, що у Києві, зокрема, зараз намагаються вимикати світло якомога ближче до графіків, але в деяких районах столиці застосовуються аварійні виключення, бо відбуваються локальні перенавантаження мережі.

Також читайте: У Києві, Одесі та Дніпрі екстрені відключення електроенергії, - ДТЕК

Автор: 

енергетика (2578) електроенергія (6176) ДТЕК (1981)


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Топ коментарі
+7
Тиждень назад бадьоро рапортували, що день-два і повернуться на планові графіки. Нових обстрілів нема, погода теж не погіршилася, але тепер це "питання тижнів". В одного мене відчуття, що вони тупо сидять і нічого не роблять, чекаючи наступної ракетної атаки, щоб на неї все і списати? Живу в селі фактично на межі Києва, вчора вимкнули в 7 вечора, ввімкнули в 3.40 ночі, в 8 знову виключили. То це які графіки, панове ?
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03.12.2022 13:45
+4
Поверніть мою власність,та йдіть на крейсер масква на чолі із кучмою та рудою потворною диниривською махметкою
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03.12.2022 13:49
+4
Новый график что дали на Полтавщину может понять или математик и специалист в картах Таро.
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03.12.2022 13:50
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З 12 години сидю без світла, але є телехвон. О 15 годині дадуть. Це планове відключення. Наступне буде з 21 до 24.
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03.12.2022 13:28 Відповісти
У нас часто когда есть свет нет связи,а когда есть связь нет света.Вышки за рекой и на другой линии питания.
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03.12.2022 13:49 Відповісти
Такое ощущение, что наши световые лидеры прям ждут ту тревогу, чтобы на неё всё списать!
Она сейчас уже есть, и давно.
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03.12.2022 13:37 Відповісти
Пхе!
Вони і без обстрілів запросто знайдуть, на що кивати!
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03.12.2022 13:44 Відповісти
Тиждень назад бадьоро рапортували, що день-два і повернуться на планові графіки. Нових обстрілів нема, погода теж не погіршилася, але тепер це "питання тижнів". В одного мене відчуття, що вони тупо сидять і нічого не роблять, чекаючи наступної ракетної атаки, щоб на неї все і списати? Живу в селі фактично на межі Києва, вчора вимкнули в 7 вечора, ввімкнули в 3.40 ночі, в 8 знову виключили. То це які графіки, панове ?
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03.12.2022 13:45 Відповісти
Новый график что дали на Полтавщину может понять или математик и специалист в картах Таро.
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03.12.2022 13:50 Відповісти
Поверніть мою власність,та йдіть на крейсер масква на чолі із кучмою та рудою потворною диниривською махметкою
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03.12.2022 13:49 Відповісти
А щоб взагалі без відімкнень?
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03.12.2022 15:36 Відповісти
По перше, треба не продавати, а намагається забезпечити свій народ.
По друге, ні вуглем, ні газом країна не забезпечена.
Зараз намагаються все скрити, але правда вилізе.
Можливо хтось почне мене засуджувати, але прийде час коли все тайне, стане явним.
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03.12.2022 15:48 Відповісти
До речі, так. Зокрема, ми навіть в угорщину електроенергію продаємо:

https://twitter.com/kozakpetro1/status/1596359258462949377?s=46&t=h6YvdAZhxt81OaH3RpeEtQ

Це як???
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03.12.2022 15:56 Відповісти
Дефіцит бюджету перевищив 800 мільярдів

Так, у листопаді до загального фонду державного бюджету надійшло 94,4 млрд грн. Найбільше бюджет отримав від сплати імпортного ПДВ (26,8 млрд грн) та податку на прибуток підприємств (23,6 млрд грн), крім того, українці сплатили 12 млрд грн ПДВ із вироблених в Україні товарів, 5,8 млрд грн ренти за користування. надрами, 5,5 млрд грн акцизного податку та ще 2,7 млрд грн ввізного та вивізного мита.

При цьому, у листопаді витрати бюджету становили 312,7 млрд грн, зокрема загального фонду - у сумі 260,5 млрд грн. Усього за січень-листопад витрати бюджету становили 2,3 трлн грн.

Державні запозичення за 11 місяців становили 1,1 трлн грн

При цьому, за рахунок випуску військових облігацій внутрішньої позики залучено 541 млрд. грн., з яких на 370 млрд. грн. НБУ просто надрукував гривні.

Ще раз - податку на прибуток підприємств за листопад зібрали лише 23,6 млрд грн. А Нацбанк вже надрукував 370 мільярдів.
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03.12.2022 16:01 Відповісти
цей Дмитро з дтеку має шанси стати дуже славетним, перший у світі полізе в трансформатор з такою набитою кабіною, що його важно буде упізнати
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03.12.2022 19:14 Відповісти
А ДТЭК трансформаторы когда собирается отремонтировать, чтобы отключения прекратились?

Скоро уже два месяца стукнет! ДТЭК вообще что-нибудь ремонтирует? А если частная компания не может или не хочет справляться с возложенной ответственностью - надо перевести её под управление государством и за счёт активов ДТЭК отремонтировать повреждённые объекты.
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03.12.2022 19:28 Відповісти
 
 