До усталених графіків відключень повернемося після збільшення потужностей у системі, - ДТЕК
До стабілізаційних відключень електрики можна буде повернутися після збільшення потужностей в системі.
Про це в ефірі телемарафону сказав виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Зараз головна умова, щоб не було нових обстрілів, і якщо їх не буде, то я думаю, це питання тижнів, коли буде можливість повністю відновити ту генерацію, яка була пошкоджена внаслідок останнього обстрілу минулого тижня... Ми зможемо повернутися до графіків відключень, коли люди знають, коли світло буде вимкнене", - сказав Сахарук.
Він зазначив, що у Києві, зокрема, зараз намагаються вимикати світло якомога ближче до графіків, але в деяких районах столиці застосовуються аварійні виключення, бо відбуваються локальні перенавантаження мережі.
Будь ласка, зачекайте...
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Она сейчас уже есть, и давно.
Вони і без обстрілів запросто знайдуть, на що кивати!
По друге, ні вуглем, ні газом країна не забезпечена.
Зараз намагаються все скрити, але правда вилізе.
Можливо хтось почне мене засуджувати, але прийде час коли все тайне, стане явним.
https://twitter.com/kozakpetro1/status/1596359258462949377?s=46&t=h6YvdAZhxt81OaH3RpeEtQ
Це як???
Так, у листопаді до загального фонду державного бюджету надійшло 94,4 млрд грн. Найбільше бюджет отримав від сплати імпортного ПДВ (26,8 млрд грн) та податку на прибуток підприємств (23,6 млрд грн), крім того, українці сплатили 12 млрд грн ПДВ із вироблених в Україні товарів, 5,8 млрд грн ренти за користування. надрами, 5,5 млрд грн акцизного податку та ще 2,7 млрд грн ввізного та вивізного мита.
При цьому, у листопаді витрати бюджету становили 312,7 млрд грн, зокрема загального фонду - у сумі 260,5 млрд грн. Усього за січень-листопад витрати бюджету становили 2,3 трлн грн.
Державні запозичення за 11 місяців становили 1,1 трлн грн
При цьому, за рахунок випуску військових облігацій внутрішньої позики залучено 541 млрд. грн., з яких на 370 млрд. грн. НБУ просто надрукував гривні.
Ще раз - податку на прибуток підприємств за листопад зібрали лише 23,6 млрд грн. А Нацбанк вже надрукував 370 мільярдів.
Скоро уже два месяца стукнет! ДТЭК вообще что-нибудь ремонтирует? А если частная компания не может или не хочет справляться с возложенной ответственностью - надо перевести её под управление государством и за счёт активов ДТЭК отремонтировать повреждённые объекты.