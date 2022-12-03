До усталених графіків відключень повернемося після збільшення потужностей у системі, - ДТЕК

До стабілізаційних відключень електрики можна буде повернутися після збільшення потужностей в системі.

Про це в ефірі телемарафону сказав виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Зараз головна умова, щоб не було нових обстрілів, і якщо їх не буде, то я думаю, це питання тижнів, коли буде можливість повністю відновити ту генерацію, яка була пошкоджена внаслідок останнього обстрілу минулого тижня... Ми зможемо повернутися до графіків відключень, коли люди знають, коли світло буде вимкнене", - сказав Сахарук.

Він зазначив, що у Києві, зокрема, зараз намагаються вимикати світло якомога ближче до графіків, але в деяких районах столиці застосовуються аварійні виключення, бо відбуваються локальні перенавантаження мережі.

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