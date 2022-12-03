У Києві, Одесі та Дніпрі екстрені відключення електроенергії, - ДТЕК

3 грудня у містах Київ, Одеса та Дніпро відбуваються екстрені відключення електроенергії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.

Як зазначається, стабілізаційні графіки поки не діють.

"Робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернутись до відключень за графіками, які застосовувалися до останньої масованої атаки на енергетичну інфраструктуру", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Є проблеми на лівому березі Києва: відключення світла у Дарницькому та Дніпровському районах триваліші, - YASNO