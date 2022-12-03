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У Києві, Одесі та Дніпрі екстрені відключення електроенергії, - ДТЕК

електрика,світло,відключення,темрява,блекаут

3 грудня у містах Київ, Одеса та Дніпро відбуваються екстрені відключення електроенергії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.

Як зазначається, стабілізаційні графіки поки не діють.

"Робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернутись до відключень за графіками, які застосовувалися до останньої масованої атаки на енергетичну інфраструктуру", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Є проблеми на лівому березі Києва: відключення світла у Дарницькому та Дніпровському районах триваліші, - YASNO

Автор: 

Дніпро (3253) Київ (19415) Одеса (5437) електроенергія (6176) ДТЕК (1981)


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Топ коментарі
+17
Як ДТЕК працює - такий і результат
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03.12.2022 09:44
+11
23 ноября все кому не лень орали что "мы восстановимся за пару часов" - какое то странное у рупоров восприятие времени - уже вторая неделя пошла вообще то...Хотя премьер заверяет что мощности покрывают 83% потребления - интересно кто попал в эти проценты?
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03.12.2022 09:26
+11
ка назвать власть, которая с упоротостью наркомана долго трындела о том, что не хватит газа на отопительный сезон... потом оказалось, что 19 млрд кубометров - это потребление вместе с оккупированными территориями даунбаса и крыма... и 14 хватит с головой... сейчас, когда не работает масса предприятий, отключают свет... при том, что не работает электротранспорт... нехватка 17% - это ноль... но принцип не на часі критикувати владу впихивается наполеонизирующейся властью все с большей и большей упоротостью... нельзя избирать президентами ни уголовников, ни клоунов... тем более людей, назвавших ТОМОС термосом...
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03.12.2022 09:59
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за 2 дня в сумме на 7 часов отключили и четко по графику хотя и ******* что екстренные.ну так это еще норм можно жить.
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03.12.2022 09:19 Відповісти
напевно чинуші від електрики, получили по голові бо світло по графіку почали вимикати..і вимикають по черзі ,а не одних і тих самих
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03.12.2022 09:23 Відповісти
Одесса Черёмушки 16 квартал спальный район эти ******** татаро еврейская банда от власти играют в рубильник свет дают только 2 или полтретьего ночи и выключают через 4 часа и днём 4 часа и все остальная часть спального района проходит во мраке или заполярной ночи солнца уже нет неделю..получается не Путин они очень расстроились у Киеве почему же Путя не бамбит чтобы оправдать свою кривожопость ублюдочность и прочее свернув свою недолугость на него нет Украине не Путин угроза по крайней мере на 100% и свои родимые твари которых пора давно повесить на линиях ЛЭП..30 и более лет во власти пейсато кацапско алкогольно дебильная шобла успех которой безнаказанность воровства сейчас ещё торговля на войне во время войны и именно что война и надо гешефт закатывать в бочки
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03.12.2022 10:26 Відповісти
такая же муйня на 4-й станции Люстдорфской дороги, а вот Французский бульвар ( сестра там живет ) отключался на сутки только в день массированной атаки, а так как и нет войны. Скорик в соседнем доме живет, да и весь народец не простой : таможня, бизнес, судьи , депутаны местного разлива. Просто скоты
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03.12.2022 10:37 Відповісти
файно ох файно ви шановний назвали всю шоблу - депутани один в один як путани
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03.12.2022 12:20 Відповісти
у меня через поляну 9 дом КГБ погранцов прокурорских там генератор привезли пару дней ************* со светом перед гоями и быдлом... а потом усе куда то ***********..похоже... генератор наверное усе не понянул 10 пардных 9 этажки.. Сельпо генерала Петрвоа все ********** генераторы пару дней магазин был обесточен и закрыт не выдерживапют генераторы суточных неделями работы ЭТО ГЕНЕРАТОРЫ АВАРИЙНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ А НЕ ЗАМЕНИТЕЛЬ ГЭС АЭС И ТЭЦ...
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03.12.2022 15:28 Відповісти
Не не, Французский бульвар ( новострои) еще не подключены к АДГ , только собирают бабло на генератор, среди оставшихся жильцов , так как половина мажорни выехало за кордон. Им просто не отключает рубильник электрик дядя Вася из ДТЭК, получивший распоряжение этим гоям отключать (Люстдорфская , Таирово , Черемушки да и весь Киевский район ) , а этих не трогать , потому , что там живет мама Скорика и прочая влиятельная публика с тугим кошельком.
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04.12.2022 10:13 Відповісти
Жируєте, зараз полетять помідори
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03.12.2022 09:23 Відповісти
у нас, цей тиждень, по 16-18 годин з рофіком і без !!!
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03.12.2022 09:26 Відповісти
В Києві відключають як захочуть , вчора спочатку на 7 годин потім пару годин було світло , та знов на пару годин вимкнули... але це таке , справа в тому, що мої сусіди вже два рази застрягли в ліфті , і сиділи в ньому поки не дали електрику , один раз півтори години , другий раз три години , а бригади не справляються всіх визволити , бо заявок сотні , півтори години пробути в холодному темному ліфті це треш , а коли зараз вже кілька разів вимкнення було і 5, і 6, і 7 годин , висидіти в ньому геройство , звісно це в зрівняння не йде з бойовими діями , але враховуючи те , що ліфтами як раз користуються старі люди , то для них це випробування.(
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03.12.2022 09:39 Відповісти
Я не знаю де в Одесі було світло, але на селищі Котовського та Пересип - 7 годин всього світло було за 2 доби!!! А в деяких населених пунктах біля Одеси взагалі не вимикають світло, хоча там немає об'єктів стратегічної інфраструктури, а мешкають працівники РЭС чи ДТЕК та депутати! Інженери ДТЕК коли списки складали - які ТП відключати, то дивилися напевно - хто із підприємств та керуючий компаній жил. масивів ручку позолотить, щоби світло не вимикали - Нова Схема Відкату! НКРЕКП та Поліція - не хочуть перевірити списки ТП які - не відключають і випадково знайти там - предмет корупції!
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03.12.2022 10:12 Відповісти
В Луцьку вчора на кілька годин вмикали. От зараз знову ввімкнули і не знаю чи машинка встигне допрати білизну.
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03.12.2022 10:18 Відповісти
На полтавщині ситуація тільки погіршується. Спочатку вимикали на 8 годин тепер вмикають на 6 - 8 годин на добу, причому 50% це нічні включення від другої до п'ятої ранку.
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03.12.2022 10:51 Відповісти
Прочитала комменты и поняла, что путин постепенно и уверенно достигнет своей цели и "мирное" население в тылу поднимет вой и недовольство. Родные соотечественники, я тоже в Одессе сижу без света и когда мне, уж совсем не комфортно, вспоминаю о наших военных в окопах по колено в болотной жиже, по дождем. А пули и угроза в любой момент умереть, к этому они уже привыкли и не ноют, как вы.
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03.12.2022 11:13 Відповісти
Ви правильно пишете, але тут питання ще у тому, що населення не довіряє Ахметову, Бєні та іншим олігархам, які захопили енергетичний сектор та паразитують. Давно назріло питання націоналізації вкрадених у держави енергокомпаній.
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03.12.2022 12:04 Відповісти
Боти діють, виглядає як ІПСО. П
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03.12.2022 12:52 Відповісти
23 ноября все кому не лень орали что "мы восстановимся за пару часов" - какое то странное у рупоров восприятие времени - уже вторая неделя пошла вообще то...Хотя премьер заверяет что мощности покрывают 83% потребления - интересно кто попал в эти проценты?
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03.12.2022 09:26 Відповісти
курот буковель, інші олігархічні спа витрибеньки ...
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03.12.2022 09:35 Відповісти
Ті вулиці, що з лікарнями на одній лінії.
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03.12.2022 10:19 Відповісти
у лікарнях або вже є генератори, або місцева влада може їх поставити !!! а вимкнення мають бити планомірні - усі і повівну !!!
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03.12.2022 11:23 Відповісти
А чи відключають від енергозабезпечення. компресори котрі качають по газазонах газ із Росії за кордон? Ні. А насоси котрі качають нафту через Україну? Ні А коли говорять про недостатність генерації енергії то чомусь не кажуть чи порушені ЛЕП котрі передають енергію на експорт? А їх ніхто не руйнує. А з експорту держава отримує лиш частку грошей у вигляді податків і то у гривнях а не в валюті. Бо генеруючі компанії приватні і їм насрати на власне населення
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03.12.2022 10:58 Відповісти
Ни хрена аы не делаете твари криворукие
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03.12.2022 09:38 Відповісти
Як ДТЕК працює - такий і результат
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03.12.2022 09:44 Відповісти
ДТЕК має ще одну проблему.
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03.12.2022 11:33 Відповісти
у нас вроде по графику, 4 есть 8 нету
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03.12.2022 09:45 Відповісти
у нас на Галичіні, у селех, практично то саме, зате у містечку, де поруч олігархічний готель - не вимикають навіть на 2 години !!!
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03.12.2022 11:25 Відповісти
2 години через 4 дають світло,при тому що місто не газіфіковане та без централизованого опалення,в кімнатах 11-12градусів тепла,а морозів ще не було,зато на папері в них 83%
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03.12.2022 09:56 Відповісти
Мій газовий котел без електрики не працює.
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03.12.2022 10:45 Відповісти
Так само.Один в один...газу нема.Груба дрова.....висотки мерзнуть.
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03.12.2022 14:46 Відповісти
З одного боку можна зрозуміти, але якось з точки зору математики не складається... Наче дефіцит близько 20%, а навіть за графіком відключення на 50% часу - це як?..
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03.12.2022 09:57 Відповісти
Який графік відключень у каломойському Буковелі?
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03.12.2022 09:57 Відповісти
ка назвать власть, которая с упоротостью наркомана долго трындела о том, что не хватит газа на отопительный сезон... потом оказалось, что 19 млрд кубометров - это потребление вместе с оккупированными территориями даунбаса и крыма... и 14 хватит с головой... сейчас, когда не работает масса предприятий, отключают свет... при том, что не работает электротранспорт... нехватка 17% - это ноль... но принцип не на часі критикувати владу впихивается наполеонизирующейся властью все с большей и большей упоротостью... нельзя избирать президентами ни уголовников, ни клоунов... тем более людей, назвавших ТОМОС термосом...
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03.12.2022 09:59 Відповісти
Треба терпіть, а не скіглить!
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03.12.2022 10:00 Відповісти
Що означає терпіти? Ми що терпіли?
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03.12.2022 10:13 Відповісти
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03.12.2022 10:18 Відповісти
Є ще один гріх...нестримне бажання будь якою ціною отриманти % під% з % на%( Лихва )
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03.12.2022 11:02 Відповісти
Й НЕ КАЖУТЬ ЩО В ЗВ'ЯЗКУ З РЕМОНТОМ !!!
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03.12.2022 11:23 Відповісти
Смешно читать. Персонажи которые год назад волали, что альтернативная энергетика зло. Радовались, что зарубили все льготы под видом наполнениния бюджета (мол слишком много завозят панелей на шару), сейчас волают, что сидят без света. Сейчас бы на каждой крыше на каждому доме стояла панель и вопрос не стоял.
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03.12.2022 11:48 Відповісти
да еще власть винять....
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03.12.2022 11:49 Відповісти
Треба слідуючий раз думати головою а не сракою кого вибирати в президенти України та ще в такий важкий час. Клоуна та блазня Зеленського який нічого без Бені та Ермака є ніхто чи людину яка є незалежною від кланів та олігархів.
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03.12.2022 12:06 Відповісти
73% тих хто привів до влади "слуг народу"та блазня тепер платять за це кровавими потоками та війною .Той хто заглядав в очі **************** окурку та закликав до шашликів не постражжав як і його родина а всі біди лежать на українцях.
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03.12.2022 12:11 Відповісти
Живу в 90км від Дніпра. У мене 3 рази на добу вирубають на 5 - 7 годин. Раз на тиждень стабільно вимикають з 8.00 до 22.00. В сусідньому селі вимикають коли раз на день на 2 - 2,5год, а то і не вимикають зовсім весь день.
Питання: чого в одних світло буває по 5 - 7 годин на добу, а в інших взагалі не вимикають? В когось шкіра біліша, чи кров блакитна???
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03.12.2022 13:06 Відповісти
живу в Днепре.
до вчера было светопредставление - 2-3 час есть 6-8 - нет (пару раз и по 10-11 часов кротами сидели, это не вспоминая день взрыва - тогда 1,5 суток только дневным светом в окно освещались)
вчера...как пошептало (тьху-тьху) почти по графику (рад как бегемот! хоть можно предсказать когда заранее выкл холодильник, чтобы он не умер, резко выключаясь на работающем моторе)...
обидно другое... (шкурная такая крысиная обида) - из 10-12 многоэтажек в моей видимости выключают 4, остальные горят всеми люстрами и канделябрами )))) разные линии...у них видимо бонусная )))
ну...шо делать? кому-то и весь Буковель не вырубают ))))
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03.12.2022 14:11 Відповісти
Вася! На "Ватрі" я виклав "блокадний щоденник" Там про Чернігів написано А ти про "три дні денного світла" кажеш! У нас зараз не більше 9 годин з електроенергією - так моя каже : "Порівняно з березнем - непогано живем Хоч не ходиш по вулицях у щосекундному очікуванні свисту снаряда чи шурхотінні ракети чи літака!"
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03.12.2022 15:30 Відповісти
так! так! мені ще гріх жалітися! пробачте...
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03.12.2022 15:41 Відповісти
Нема за що! Поряд з нами люди жили гірше У нас будинок 9-поверховий Був газ Могли їсти готувать у нормальних умовах А поряд 14-16-поверхівки А у них плити електричні Так хто зміг - перебрався до родичів з газом А дехто їсти готував у дворі - на вогнищі І так - місяць А на півдні люди півроку без усього живуть! Так що все пізнається у порівнянні!
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03.12.2022 15:49 Відповісти
и воды у вас тогда не было...а сейчас есть наверно. Уже великое дело
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03.12.2022 16:00 Відповісти
9-й поверх Можу поділиться досвідом, як за півкілометра питну воду носить у рюкзаку (в пластикових пляшках) Добре, що на даху поставили пластикову дитячу ванночку і були дощі Збирали дощову воду - для миття посуду, умивання та змивання туалету
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03.12.2022 16:21 Відповісти
 
 