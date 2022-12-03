У Києві, Одесі та Дніпрі екстрені відключення електроенергії, - ДТЕК
3 грудня у містах Київ, Одеса та Дніпро відбуваються екстрені відключення електроенергії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.
Як зазначається, стабілізаційні графіки поки не діють.
"Робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернутись до відключень за графіками, які застосовувалися до останньої масованої атаки на енергетичну інфраструктуру", - йдеться у повідомленні.
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Питання: чого в одних світло буває по 5 - 7 годин на добу, а в інших взагалі не вимикають? В когось шкіра біліша, чи кров блакитна???
до вчера было светопредставление - 2-3 час есть 6-8 - нет (пару раз и по 10-11 часов кротами сидели, это не вспоминая день взрыва - тогда 1,5 суток только дневным светом в окно освещались)
вчера...как пошептало (тьху-тьху) почти по графику (рад как бегемот! хоть можно предсказать когда заранее выкл холодильник, чтобы он не умер, резко выключаясь на работающем моторе)...
обидно другое... (шкурная такая крысиная обида) - из 10-12 многоэтажек в моей видимости выключают 4, остальные горят всеми люстрами и канделябрами )))) разные линии...у них видимо бонусная )))
ну...шо делать? кому-то и весь Буковель не вырубают ))))