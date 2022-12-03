Австрийский Красный крест доставил в Украину 21 генератор. ФОТО

Австрийский Красный крест доставил во Львов 21 мощный генератор.

Об этом сообщило посольство Украины в Австрии, передает Цензор.НЕТ.

"Австрийский Красный крест доставил во Львов 21 мощный генератор в рамках помощи Австрии для Украины", - говорится в сообщении.

Помощь была оказана при содействии МИД Австрии и поддержке всеавстрийской акции #NachbarInNot ("Сосед в беде").

Напомним, ранее Европейский Союз в рамках Механизма гражданской защиты передал Украине около 600 электрогенераторов.

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