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Австрийский Красный крест доставил в Украину 21 генератор. ФОТО

Австрийский Красный крест доставил во Львов 21 мощный генератор.

Об этом сообщило посольство Украины в Австрии, передает Цензор.НЕТ.

"Австрийский Красный крест доставил во Львов 21 мощный генератор в рамках помощи Австрии для Украины", - говорится в сообщении.

Помощь была оказана при содействии МИД Австрии и поддержке всеавстрийской акции #NachbarInNot ("Сосед в беде").

Напомним, ранее Европейский Союз в рамках Механизма гражданской защиты передал Украине около 600 электрогенераторов.

Читайте: Россия предоставила возможность украинским пленным переписываться с родными, - Международный комитет Красного Креста

Австрийский Красный крест доставил в Украину 21 генератор 01
Австрийский Красный крест доставил в Украину 21 генератор 02
Австрийский Красный крест доставил в Украину 21 генератор 03

Австрия (807) помощь (7764) Красный Крест (440) гуманитарная помощь (1259)


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https://www.5.ua/kyiv/movchaty-ne-budemo-pedahohiv-oburyla-povedinka-nardepa-tyshchenka-pid-chas-vizytu-do-punktu-obihrivu-293939.html?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=smm "НЕ МОВЧАТИМЕМО": ТИЩЕНКО ОБРАЗИВ КЕРІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ ПІД ЧАС ВІЗИТУ ДО "ПУНКТІВ НЕЗЛАМНОСТІ" - ДИРЕКТОР ГІМНАЗІ

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03.12.2022 14:30
+4
Разъясните историю с Лаврой. Ткаченко утверждает(чтобы свои не волновались, видимо), что ПЦУ передается только один монастырь на территории заповедника. Остальное остается а УПЦ (МП), как и было.
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03.12.2022 14:30
+3
Будемо куплять скоро...
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03.12.2022 14:14
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Будемо куплять скоро...
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03.12.2022 14:14 Ответить
Kasztany niczym się nie różnią od szwabów siedzą w kieszeni kacapa
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03.12.2022 14:20 Ответить
а сколько должно быть...?
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03.12.2022 15:16 Ответить
Разъясните историю с Лаврой. Ткаченко утверждает(чтобы свои не волновались, видимо), что ПЦУ передается только один монастырь на территории заповедника. Остальное остается а УПЦ (МП), как и было.
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03.12.2022 14:30 Ответить
https://www.5.ua/kyiv/movchaty-ne-budemo-pedahohiv-oburyla-povedinka-nardepa-tyshchenka-pid-chas-vizytu-do-punktu-obihrivu-293939.html?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=smm "НЕ МОВЧАТИМЕМО": ТИЩЕНКО ОБРАЗИВ КЕРІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ ПІД ЧАС ВІЗИТУ ДО "ПУНКТІВ НЕЗЛАМНОСТІ" - ДИРЕКТОР ГІМНАЗІ

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03.12.2022 14:30 Ответить
Благодарочка чувакам!
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03.12.2022 14:35 Ответить
Як казав Зеля..чуваки..ч вам ничего не должен..готовим шашлыки..эпоха бедности прошла успешно 😆
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03.12.2022 14:40 Ответить
Тему генераторов в Украину я поднимал на Цензоре ещё на саммите Рамштайн в середине августа....😝😝😝
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03.12.2022 14:42 Ответить
видно по состоянию здоровья - у тебя уже сенатор не поднимается...!\
балабол ты наш неизлечимый - нет на тебя таких докторов...!
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03.12.2022 15:06 Ответить
За неделю после принятия закона о таможня ввезли в Украину... 145 тысяч генераторов... и это сильно вряд будут раздавать бесплатно ) Бабки дело такое... а вы тут со своей помощью...
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03.12.2022 14:43 Ответить
Я , мы , очень хотели чтоб более серьезней контролировали передачу гуманитарную помощь.
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03.12.2022 17:01 Ответить
Для Кончи-Заспы ?
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03.12.2022 20:16 Ответить
 
 