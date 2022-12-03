Австрійський Червоний хрест доставив в Україну 21 генератор. ФОТО

Австрійський Червоний хрест доставив до Львова 21 потужний генератор.

Про це повідомило посольство України в Австрії, інформує Цензор.НЕТ.

"Австрійський Червоний хрест доставив до Львова 21 потужний генератор у рамках допомоги Австрії для України", - йдеться у повідомленні.

Допомога була здійснена за сприяння МЗС Австрії та підтримки всеавстрійської акції #NachbarInNot ("Cусід в скруті").

Нагадаємо, раніше Європейський Союз в рамках Механізму цивільного захисту передав Україні майже 600 електрогенераторів.

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