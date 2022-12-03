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Новини
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Австрійський Червоний хрест доставив в Україну 21 генератор. ФОТО

Австрійський Червоний хрест доставив до Львова 21 потужний генератор.

Про це повідомило посольство України в Австрії, інформує Цензор.НЕТ.

"Австрійський Червоний хрест доставив до Львова 21 потужний генератор у рамках допомоги Австрії для України", - йдеться у повідомленні.

Допомога була здійснена за сприяння МЗС Австрії та підтримки всеавстрійської акції #NachbarInNot ("Cусід в скруті").

Нагадаємо, раніше Європейський Союз в рамках Механізму цивільного захисту передав Україні майже 600 електрогенераторів.

Також читайте: Німеччина загалом надала Україні €100 мільйонів для боротьби з холодом

Австрійський Червоний хрест доставив в Україну 21 генератор 01
Австрійський Червоний хрест доставив в Україну 21 генератор 02
Австрійський Червоний хрест доставив в Україну 21 генератор 03

Автор: 

Австрія (958) допомога (8294) Червоний Хрест (402) гуманітарна допомога (989)


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Топ коментарі
+6
https://www.5.ua/kyiv/movchaty-ne-budemo-pedahohiv-oburyla-povedinka-nardepa-tyshchenka-pid-chas-vizytu-do-punktu-obihrivu-293939.html?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=smm "НЕ МОВЧАТИМЕМО": ТИЩЕНКО ОБРАЗИВ КЕРІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ ПІД ЧАС ВІЗИТУ ДО "ПУНКТІВ НЕЗЛАМНОСТІ" - ДИРЕКТОР ГІМНАЗІ

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03.12.2022 14:30
+4
Разъясните историю с Лаврой. Ткаченко утверждает(чтобы свои не волновались, видимо), что ПЦУ передается только один монастырь на территории заповедника. Остальное остается а УПЦ (МП), как и было.
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03.12.2022 14:30
+3
Будемо куплять скоро...
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03.12.2022 14:14
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Будемо куплять скоро...
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03.12.2022 14:14 Відповісти
Kasztany niczym się nie różnią od szwabów siedzą w kieszeni kacapa
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03.12.2022 14:20 Відповісти
а сколько должно быть...?
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03.12.2022 15:16 Відповісти
Разъясните историю с Лаврой. Ткаченко утверждает(чтобы свои не волновались, видимо), что ПЦУ передается только один монастырь на территории заповедника. Остальное остается а УПЦ (МП), как и было.
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03.12.2022 14:30 Відповісти
https://www.5.ua/kyiv/movchaty-ne-budemo-pedahohiv-oburyla-povedinka-nardepa-tyshchenka-pid-chas-vizytu-do-punktu-obihrivu-293939.html?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=smm "НЕ МОВЧАТИМЕМО": ТИЩЕНКО ОБРАЗИВ КЕРІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ ПІД ЧАС ВІЗИТУ ДО "ПУНКТІВ НЕЗЛАМНОСТІ" - ДИРЕКТОР ГІМНАЗІ

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03.12.2022 14:30 Відповісти
Благодарочка чувакам!
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03.12.2022 14:35 Відповісти
Як казав Зеля..чуваки..ч вам ничего не должен..готовим шашлыки..эпоха бедности прошла успешно 😆
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03.12.2022 14:40 Відповісти
Тему генераторов в Украину я поднимал на Цензоре ещё на саммите Рамштайн в середине августа....😝😝😝
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03.12.2022 14:42 Відповісти
видно по состоянию здоровья - у тебя уже сенатор не поднимается...!\
балабол ты наш неизлечимый - нет на тебя таких докторов...!
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03.12.2022 15:06 Відповісти
За неделю после принятия закона о таможня ввезли в Украину... 145 тысяч генераторов... и это сильно вряд будут раздавать бесплатно ) Бабки дело такое... а вы тут со своей помощью...
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03.12.2022 14:43 Відповісти
Я , мы , очень хотели чтоб более серьезней контролировали передачу гуманитарную помощь.
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03.12.2022 17:01 Відповісти
Для Кончи-Заспы ?
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03.12.2022 20:16 Відповісти
 
 