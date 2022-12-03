Австрійський Червоний хрест доставив в Україну 21 генератор. ФОТО
Австрійський Червоний хрест доставив до Львова 21 потужний генератор.
Про це повідомило посольство України в Австрії, інформує Цензор.НЕТ.
"Австрійський Червоний хрест доставив до Львова 21 потужний генератор у рамках допомоги Австрії для України", - йдеться у повідомленні.
Допомога була здійснена за сприяння МЗС Австрії та підтримки всеавстрійської акції #NachbarInNot ("Cусід в скруті").
Нагадаємо, раніше Європейський Союз в рамках Механізму цивільного захисту передав Україні майже 600 електрогенераторів.
Топ коментарі
+6 Прощай немытая раССея
показати весь коментар03.12.2022 14:30
+4 jklpqrs
показати весь коментар03.12.2022 14:30
+3 Vlad Kruk
показати весь коментар03.12.2022 14:14
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
балабол ты наш неизлечимый - нет на тебя таких докторов...!