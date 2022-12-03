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Новости Война
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Восстановление энергетики и духовная независимость: Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

Участники заслушали доклады об оперативной ситуации на фронте и противодействии врагу, сообщает пресс-служба ОП, передает Цензор.НЕТ.

"Отдельно проанализировали темпы восстановления поврежденной военной техники и обеспечение сил обороны вооружением и боеприпасами.

Кроме того, были рассмотрены ход восстановления энергетической системы Украины и реализация мер по обеспечению автономной работы объектов критической инфраструктуры. Также обсуждалось продолжение реализации мер по обеспечению духовной независимости Украины.

В заседании приняли участие: руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, министр обороны Алексей Резников, Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, глава Службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский и командующие войсками оперативных направлений.

К заседанию Ставки также присоединились: министр внутренних дел Денис Монастырский, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр инфраструктуры Александр Кубраков, другие члены правительства, руководители силовых ведомств и правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

Читайте также: Будет больше шагов для обеспечения духовной независимости Украины, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (20234)


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Топ комментарии
+18
зачем обычные рабочие заседания с важными, техническими и оборонными вопросами пафосно анонсировать и освещать как совковые пленумы....
не хватает только бурных аплодисментов, переходящих в овации
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03.12.2022 17:32
+15
Наш Буба Боневтик или очень закалённый или в ОПе хорошо топят. Постоянно хрипато гундосит в футболочке с коротким рукавишком.
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03.12.2022 17:29
+13
...всє встают, пают "Інтернацианал".
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03.12.2022 17:41
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Наш Буба Боневтик или очень закалённый или в ОПе хорошо топят. Постоянно хрипато гундосит в футболочке с коротким рукавишком.
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03.12.2022 17:29 Ответить
Ця футболка називається "Прєзідєнтка".
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03.12.2022 17:40 Ответить
Шоу продовжується. Марафон триває? І війна триває. Держава непуганих ідіотів.
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03.12.2022 17:30 Ответить
У Путлера є ще надія, поки маємо Бубочку.
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03.12.2022 18:03 Ответить
зачем обычные рабочие заседания с важными, техническими и оборонными вопросами пафосно анонсировать и освещать как совковые пленумы....
не хватает только бурных аплодисментов, переходящих в овации
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03.12.2022 17:32 Ответить
...всє встают, пают "Інтернацианал".
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03.12.2022 17:41 Ответить
Ответ содержится в самом вопросе: чтобы "...пафосно анонсировать и освещать как совковые пленумы..." на телемарафоне и создавать видимость, что все победы достигаются только благодаря руководству Зеленского, а все про..бы из-за злой воле, или недомыслия попередников.
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03.12.2022 22:12 Ответить
"зе" говнокомандуючий проводить ставки в тих напрямках в яких від нього нікуя не залежить.Коли буде ставка по забезпеченню українського неба купленими українською владою ,системами ПВО В ПРО,рівно так само.як "велике крадівництво" забезпечувалось за кошти українського народу бітумом ворога бульбенфюрера???
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03.12.2022 17:40 Ответить
вова, енергетичної системи України нема, є енергетична система уйопка ахмєтова і уйопка каломойського.
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03.12.2022 17:47 Ответить
Армія. Віра. Мова. Все спижжене у Пороха. Хотя мова для малороса зелупенського, какая разніца. Тьху, на гидоту! Україно, схаменися! Втратиш себе! Із-за ************!
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03.12.2022 17:51 Ответить
Головний завгосп Краiни провiв чергове засiдання ставки Верховного Головнокомандувача,його паяць увечерi щось набреше.
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03.12.2022 17:57 Ответить
Ну шо, пАржом, як в 2019-му? Чи дійшло, що просран.о три роки, зруйновано міліони життів, бо ідіоти, під керівництвом ворогів, нищили наріжні камені української державності.
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03.12.2022 18:17 Ответить
Може вже не ржуть, але нічого не дійшло. Як були дебілами так і залишилися. Я впевнена. Але перевіримо на виборах.
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03.12.2022 19:03 Ответить
Військовослужбовцям які на передовій отримують поранення ,контузії -оголосили,що контузія (за якою по закону наступає інвалідність) вже прирівнюється до царапини з приводу цього невігластва спливає на розум вислів «Нам не страшні московські воші, нам страшні українські гниди» (Симон Петлюра),якраз слова"УКРАЇНСЬКІ ГНИДИ"-це і є повне та всебічне відображення цієї-зе-влади.
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03.12.2022 18:21 Ответить
...заходи із забезпечення духовної незалежності України... SURE, у московского сатаната заберет, к ПЦУ не присоединит, сделает свою, ручную, шобы за родимого молилась без устали.
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03.12.2022 18:36 Ответить
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03.12.2022 18:51 Ответить
Оксюморон: зеБіл - головнокомандувач.
Дебіли 73% від 40% що прийшли тоді на вибори, ви лікуєтесь чи як? Уроди кончені..
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03.12.2022 19:00 Ответить
Hawthorn Healing@hawthornhealin1

"Секта", кажуть вони. Штош, кілька слів, що це і як це працює.
Це є звичайний механізм знецінення/маргіналізації якоїсь групи, яку потрібно політично усунути. На кожний випадок є свій набір технологій і прийомів, які при застосуванні належних ресурсів неважко імплементувати у мізки більшості.
Наприклад, якщо група досить самоорганізована і послідовна у своїх поглядах, треба навісити їй ярлик секти.
Що є типовою ознакою секти? Правильно, догматичність. Тобто відсутність критики, культ особистості, домінування емоцій над раціо і головне - викривлення реальності на користь існуючих догм та емоцій.
Тож що ми бачимо, спостерігаючи за групами прихильників Зе чи так званими порохоботами?
Просто самі собі дайте відповідь на це:
- Серед кого можна знайти більше ознак культу особистості? (прянічкі, подушечки, татушечки і портрети бісером - привіт).
- Хто в своїх оцінках дійсності більше оперує підтвердженим фактажем, а хто емоціями (чутками, плітками).
- Хто частіше ігнорує очевидні факти про свого лідера? Серед кого легше найти тексти з його критикою, в тому числі гострою?
Тож де секта, шановні?
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03.12.2022 19:02 Ответить
Квартальне Зе на минулий Новий рік навіть Гімн України не вмикав, а тут майже порохоботом став
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03.12.2022 19:02 Ответить
Хорош,******* и хвастается.
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03.12.2022 19:03 Ответить
ANNEKSIYA NET

Предлагаю в историю Украины так и записать:
"На четвёртом году президентства ОН СТАЛ ОТЛИЧАТЬ Томос от термоса".
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03.12.2022 19:11 Ответить
Це ти про себе?
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03.12.2022 19:55 Ответить
гімнокомандуючий не хоче зібрати ставку свого лайна з Банкової і вигнати його? татаров, дєрьмак, кірюха тімошонка.. скільки ще ці виродки будуть у владі?!!
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03.12.2022 19:54 Ответить
Свирід Петрович Голохвастов, собственной персоной
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03.12.2022 21:41 Ответить
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04.12.2022 03:40 Ответить
На партсобрании в колхозе рассматривались два вопроса: строительство сарая и строительство коммунизма. В связи с отсутствием досок перешли сразу ко второму вопросу.
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03.12.2022 21:45 Ответить
 
 