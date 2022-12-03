Восстановление энергетики и духовная независимость: Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

Участники заслушали доклады об оперативной ситуации на фронте и противодействии врагу, сообщает пресс-служба ОП, передает Цензор.НЕТ.

"Отдельно проанализировали темпы восстановления поврежденной военной техники и обеспечение сил обороны вооружением и боеприпасами.

Кроме того, были рассмотрены ход восстановления энергетической системы Украины и реализация мер по обеспечению автономной работы объектов критической инфраструктуры. Также обсуждалось продолжение реализации мер по обеспечению духовной независимости Украины.

В заседании приняли участие: руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, министр обороны Алексей Резников, Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, глава Службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский и командующие войсками оперативных направлений.

К заседанию Ставки также присоединились: министр внутренних дел Денис Монастырский, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр инфраструктуры Александр Кубраков, другие члены правительства, руководители силовых ведомств и правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

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