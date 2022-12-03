Восстановление энергетики и духовная независимость: Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего
Президент Украины Владимир Зеленский в субботу провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.
Участники заслушали доклады об оперативной ситуации на фронте и противодействии врагу, сообщает пресс-служба ОП, передает Цензор.НЕТ.
"Отдельно проанализировали темпы восстановления поврежденной военной техники и обеспечение сил обороны вооружением и боеприпасами.
Кроме того, были рассмотрены ход восстановления энергетической системы Украины и реализация мер по обеспечению автономной работы объектов критической инфраструктуры. Также обсуждалось продолжение реализации мер по обеспечению духовной независимости Украины.
В заседании приняли участие: руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, министр обороны Алексей Резников, Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, глава Службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский и командующие войсками оперативных направлений.
К заседанию Ставки также присоединились: министр внутренних дел Денис Монастырский, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр инфраструктуры Александр Кубраков, другие члены правительства, руководители силовых ведомств и правоохранительных органов", - говорится в сообщении.
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не хватает только бурных аплодисментов, переходящих в овации
Дебіли 73% від 40% що прийшли тоді на вибори, ви лікуєтесь чи як? Уроди кончені..
"Секта", кажуть вони. Штош, кілька слів, що це і як це працює.
Це є звичайний механізм знецінення/маргіналізації якоїсь групи, яку потрібно політично усунути. На кожний випадок є свій набір технологій і прийомів, які при застосуванні належних ресурсів неважко імплементувати у мізки більшості.
Наприклад, якщо група досить самоорганізована і послідовна у своїх поглядах, треба навісити їй ярлик секти.
Що є типовою ознакою секти? Правильно, догматичність. Тобто відсутність критики, культ особистості, домінування емоцій над раціо і головне - викривлення реальності на користь існуючих догм та емоцій.
Тож що ми бачимо, спостерігаючи за групами прихильників Зе чи так званими порохоботами?
Просто самі собі дайте відповідь на це:
- Серед кого можна знайти більше ознак культу особистості? (прянічкі, подушечки, татушечки і портрети бісером - привіт).
- Хто в своїх оцінках дійсності більше оперує підтвердженим фактажем, а хто емоціями (чутками, плітками).
- Хто частіше ігнорує очевидні факти про свого лідера? Серед кого легше найти тексти з його критикою, в тому числі гострою?
Тож де секта, шановні?
Предлагаю в историю Украины так и записать:
"На четвёртом году президентства ОН СТАЛ ОТЛИЧАТЬ Томос от термоса".