Відновлення енергетики та духовна незалежність: Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача
Президент України Володимир Зеленський у суботу провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.
Учасники заслухали доповіді про оперативну ситуацію на фронті та протидію ворогу, повідомляє пресслужба ОП, передає Цензор.НЕТ.
"Окремо проаналізували темпи відновлення пошкодженої військової техніки та забезпечення сил оборони озброєнням і боєприпасами.
Крім того, було розглянуто перебіг відновлення енергетичної системи України та реалізацію заходів із забезпечення автономної роботи об’єктів критичної інфраструктури. Також було обговорено продовження реалізації заходів із забезпечення духовної незалежності України.
У засіданні взяли участь: керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, міністр оборони Олексій Резніков, Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов, голова Служби зовнішньої розвідки України Олександр Литвиненко, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський та командувачі військ оперативних напрямків.
До засідання Ставки також долучилися: міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, міністр інфраструктури Олександр Кубраков, інші члени уряду, очільники силових відомств і правоохоронних органів", - йдеться у повідомленні.
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не хватает только бурных аплодисментов, переходящих в овации
Дебіли 73% від 40% що прийшли тоді на вибори, ви лікуєтесь чи як? Уроди кончені..
"Секта", кажуть вони. Штош, кілька слів, що це і як це працює.
Це є звичайний механізм знецінення/маргіналізації якоїсь групи, яку потрібно політично усунути. На кожний випадок є свій набір технологій і прийомів, які при застосуванні належних ресурсів неважко імплементувати у мізки більшості.
Наприклад, якщо група досить самоорганізована і послідовна у своїх поглядах, треба навісити їй ярлик секти.
Що є типовою ознакою секти? Правильно, догматичність. Тобто відсутність критики, культ особистості, домінування емоцій над раціо і головне - викривлення реальності на користь існуючих догм та емоцій.
Тож що ми бачимо, спостерігаючи за групами прихильників Зе чи так званими порохоботами?
Просто самі собі дайте відповідь на це:
- Серед кого можна знайти більше ознак культу особистості? (прянічкі, подушечки, татушечки і портрети бісером - привіт).
- Хто в своїх оцінках дійсності більше оперує підтвердженим фактажем, а хто емоціями (чутками, плітками).
- Хто частіше ігнорує очевидні факти про свого лідера? Серед кого легше найти тексти з його критикою, в тому числі гострою?
Тож де секта, шановні?
Предлагаю в историю Украины так и записать:
"На четвёртом году президентства ОН СТАЛ ОТЛИЧАТЬ Томос от термоса".