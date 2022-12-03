УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6805 відвідувачів онлайн
Новини Війна
2 415 29

Відновлення енергетики та духовна незалежність: Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача

зеленський

Президент України Володимир Зеленський у суботу провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

Учасники заслухали доповіді про оперативну ситуацію на фронті та протидію ворогу, повідомляє пресслужба ОП, передає Цензор.НЕТ.

"Окремо проаналізували темпи відновлення пошкодженої військової техніки та забезпечення сил оборони озброєнням і боєприпасами.

Крім того, було розглянуто перебіг відновлення енергетичної системи України та реалізацію заходів із забезпечення автономної роботи об’єктів критичної інфраструктури. Також було обговорено продовження реалізації заходів із забезпечення духовної незалежності України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Буде більше кроків для гарантування духовної незалежності України, - Зеленський

У засіданні взяли участь: керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, міністр оборони Олексій Резніков, Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов, голова Служби зовнішньої розвідки України Олександр Литвиненко, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський та командувачі військ оперативних напрямків.

До засідання Ставки також долучилися: міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, міністр інфраструктури Олександр Кубраков, інші члени уряду, очільники силових відомств і правоохоронних органів", - йдеться у повідомленні.

Автор: 

Зеленський Володимир (23691)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+18
зачем обычные рабочие заседания с важными, техническими и оборонными вопросами пафосно анонсировать и освещать как совковые пленумы....
не хватает только бурных аплодисментов, переходящих в овации
показати весь коментар
03.12.2022 17:32
+15
Наш Буба Боневтик или очень закалённый или в ОПе хорошо топят. Постоянно хрипато гундосит в футболочке с коротким рукавишком.
показати весь коментар
03.12.2022 17:29
+13
...всє встают, пают "Інтернацианал".
показати весь коментар
03.12.2022 17:41
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Наш Буба Боневтик или очень закалённый или в ОПе хорошо топят. Постоянно хрипато гундосит в футболочке с коротким рукавишком.
показати весь коментар
03.12.2022 17:29 Відповісти
Ця футболка називається "Прєзідєнтка".
показати весь коментар
03.12.2022 17:40 Відповісти
Шоу продовжується. Марафон триває? І війна триває. Держава непуганих ідіотів.
показати весь коментар
03.12.2022 17:30 Відповісти
У Путлера є ще надія, поки маємо Бубочку.
показати весь коментар
03.12.2022 18:03 Відповісти
зачем обычные рабочие заседания с важными, техническими и оборонными вопросами пафосно анонсировать и освещать как совковые пленумы....
не хватает только бурных аплодисментов, переходящих в овации
показати весь коментар
03.12.2022 17:32 Відповісти
...всє встают, пают "Інтернацианал".
показати весь коментар
03.12.2022 17:41 Відповісти
Ответ содержится в самом вопросе: чтобы "...пафосно анонсировать и освещать как совковые пленумы..." на телемарафоне и создавать видимость, что все победы достигаются только благодаря руководству Зеленского, а все про..бы из-за злой воле, или недомыслия попередников.
показати весь коментар
03.12.2022 22:12 Відповісти
"зе" говнокомандуючий проводить ставки в тих напрямках в яких від нього нікуя не залежить.Коли буде ставка по забезпеченню українського неба купленими українською владою ,системами ПВО В ПРО,рівно так само.як "велике крадівництво" забезпечувалось за кошти українського народу бітумом ворога бульбенфюрера???
показати весь коментар
03.12.2022 17:40 Відповісти
вова, енергетичної системи України нема, є енергетична система уйопка ахмєтова і уйопка каломойського.
показати весь коментар
03.12.2022 17:47 Відповісти
Армія. Віра. Мова. Все спижжене у Пороха. Хотя мова для малороса зелупенського, какая разніца. Тьху, на гидоту! Україно, схаменися! Втратиш себе! Із-за ************!
показати весь коментар
03.12.2022 17:51 Відповісти
Головний завгосп Краiни провiв чергове засiдання ставки Верховного Головнокомандувача,його паяць увечерi щось набреше.
показати весь коментар
03.12.2022 17:57 Відповісти
Ну шо, пАржом, як в 2019-му? Чи дійшло, що просран.о три роки, зруйновано міліони життів, бо ідіоти, під керівництвом ворогів, нищили наріжні камені української державності.
показати весь коментар
03.12.2022 18:17 Відповісти
Може вже не ржуть, але нічого не дійшло. Як були дебілами так і залишилися. Я впевнена. Але перевіримо на виборах.
показати весь коментар
03.12.2022 19:03 Відповісти
Військовослужбовцям які на передовій отримують поранення ,контузії -оголосили,що контузія (за якою по закону наступає інвалідність) вже прирівнюється до царапини з приводу цього невігластва спливає на розум вислів «Нам не страшні московські воші, нам страшні українські гниди» (Симон Петлюра),якраз слова"УКРАЇНСЬКІ ГНИДИ"-це і є повне та всебічне відображення цієї-зе-влади.
показати весь коментар
03.12.2022 18:21 Відповісти
...заходи із забезпечення духовної незалежності України... SURE, у московского сатаната заберет, к ПЦУ не присоединит, сделает свою, ручную, шобы за родимого молилась без устали.
показати весь коментар
03.12.2022 18:36 Відповісти
показати весь коментар
03.12.2022 18:51 Відповісти
Оксюморон: зеБіл - головнокомандувач.
Дебіли 73% від 40% що прийшли тоді на вибори, ви лікуєтесь чи як? Уроди кончені..
показати весь коментар
03.12.2022 19:00 Відповісти
Hawthorn Healing@hawthornhealin1

"Секта", кажуть вони. Штош, кілька слів, що це і як це працює.
Це є звичайний механізм знецінення/маргіналізації якоїсь групи, яку потрібно політично усунути. На кожний випадок є свій набір технологій і прийомів, які при застосуванні належних ресурсів неважко імплементувати у мізки більшості.
Наприклад, якщо група досить самоорганізована і послідовна у своїх поглядах, треба навісити їй ярлик секти.
Що є типовою ознакою секти? Правильно, догматичність. Тобто відсутність критики, культ особистості, домінування емоцій над раціо і головне - викривлення реальності на користь існуючих догм та емоцій.
Тож що ми бачимо, спостерігаючи за групами прихильників Зе чи так званими порохоботами?
Просто самі собі дайте відповідь на це:
- Серед кого можна знайти більше ознак культу особистості? (прянічкі, подушечки, татушечки і портрети бісером - привіт).
- Хто в своїх оцінках дійсності більше оперує підтвердженим фактажем, а хто емоціями (чутками, плітками).
- Хто частіше ігнорує очевидні факти про свого лідера? Серед кого легше найти тексти з його критикою, в тому числі гострою?
Тож де секта, шановні?
показати весь коментар
03.12.2022 19:02 Відповісти
Квартальне Зе на минулий Новий рік навіть Гімн України не вмикав, а тут майже порохоботом став
показати весь коментар
03.12.2022 19:02 Відповісти
Хорош,******* и хвастается.
показати весь коментар
03.12.2022 19:03 Відповісти
ANNEKSIYA NET

Предлагаю в историю Украины так и записать:
"На четвёртом году президентства ОН СТАЛ ОТЛИЧАТЬ Томос от термоса".
показати весь коментар
03.12.2022 19:11 Відповісти
Це ти про себе?
показати весь коментар
03.12.2022 19:55 Відповісти
гімнокомандуючий не хоче зібрати ставку свого лайна з Банкової і вигнати його? татаров, дєрьмак, кірюха тімошонка.. скільки ще ці виродки будуть у владі?!!
показати весь коментар
03.12.2022 19:54 Відповісти
Свирід Петрович Голохвастов, собственной персоной
показати весь коментар
03.12.2022 21:41 Відповісти
показати весь коментар
04.12.2022 03:40 Відповісти
На партсобрании в колхозе рассматривались два вопроса: строительство сарая и строительство коммунизма. В связи с отсутствием досок перешли сразу ко второму вопросу.
показати весь коментар
03.12.2022 21:45 Відповісти
 
 