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Новости Агрессия России против Украины Война
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Российские оккупанты продолжают вести наступление на Авдеевском и Бахмутском направлениях, применяя авиацию, - Генштаб

генштаб

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18.00 3 декабря.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "Продолжаются двести восемьдесят третьи сутки российского широкомасштабного вторжения.

Противник сосредотачивает усилия на сдерживании действий подразделений сил обороны, осуществляет инженерное оборудование оборонных рубежей и позиций. На Авдеевском и Бахмутском направлениях продолжает вести наступление и активно применяет авиацию для поддержки наземных группировок.

В течение суток оккупанты нанесли 2 ракетных и 10 авиационных ударов, а также осуществили 3 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам вдоль линии столкновения. В частности, ракетному удару подвергся объект гражданской инфраструктуры города Краматорск.

Сохраняется угроза ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуры по всей территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. Определенные подразделения вооруженных сил республики Беларусь продолжают выполнять задачи в приграничных с Украиной районах.

На Слобожанском направлении противник продолжает удерживать свои войска в приграничных районах Белгородской области. Обстрелам из разнокалиберной артиллерии подверглись районы населенных пунктов Одноробовка, Стрелка, Нескучное, Терновая, Старица, Огурцово, Черняков и Чугуновка Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник ведет оборону. Совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Синьковка, Табаевка, Берестово и Вишневое Харьковской области, а также Макеевка и Площанка Луганской области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях враг сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий, пытается улучшить тактическое положение. Обстрелам из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районы населенных пунктов Серебрянка, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмут, Белая Гора, Курдюмовка, Опытное, Авдеевка, Водяное, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка на Донетчине.

На Новопавловском направлении враг обороняется. Обстрелял из артиллерии районы Великой Новоселки, Угледара, Пречистовки и Золотой Нивы Донецкой области.

На Запорожском направлении враг также ведет оборонительные действия. Совершил артиллерийские обстрелы районов более десяти населенных пунктов, что рядом с линией столкновения, в частности, Орехова Запорожской области.

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На Херсонском направлении враг ведет оборону ранее захваченных рубежей. Совершает обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии позиций наших войск и освобожденных населенных пунктов Херсонской области. Не прекращает обстрелы пригорода и города Херсон.

Противник продолжает нести потери. Так, 2 декабря в результате огневого поражения района сосредоточения противника в городе Старобельск Луганской области потери врага составили около 30 военнослужащих ранеными и 14 - погибшими.

В течение 2 декабря, в Мелитопольском и Васильевском районах Запорожской области, оккупанты потеряли более 270 человек ранеными. Информация о погибших уточняется.

Авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также удар по позиции зенитно-ракетного комплекса оккупантов. Также, в районе населенного пункта Подгородное Донецкой области, был сбит вражеский самолет. Информация по его типу уточняется.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили 2 пункта управления, состав боеприпасов и 2 района сосредоточения личного состава и ВВТ врага".

Автор: 

Генштаб ВС (6198) Бахмут (1601) Авдеевка (2443) ВСУ (6547)


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Топ комментарии
+14
Всім героям які боронять та визволяють Україну-величезна вдячність всебічна підтримка шана та повага...
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03.12.2022 18:32
+14
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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03.12.2022 18:36
+11
расийская пропаганда такая же тупая, как и поголовно всё население лаптестана
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03.12.2022 18:34
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Всім героям які боронять та визволяють Україну-величезна вдячність всебічна підтримка шана та повага...
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03.12.2022 18:32 Ответить
расийская пропаганда такая же тупая, как и поголовно всё население лаптестана
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03.12.2022 18:34 Ответить
Сцук, до сліз.....
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03.12.2022 18:39 Ответить
Кацапи не знають, шо морзянку не можливо простучати
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03.12.2022 18:44 Ответить
Вьістуківалі СОС. Точно як підводники на затонувшому Курську, яких ніхто не збирався рятувати вистукували СОС в той час як РПЦ (фсб) їх відспівувала заживо. Час йде - рашка бреше
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03.12.2022 18:56 Ответить
Этот бред ещё полгода назад читала.
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04.12.2022 05:18 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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03.12.2022 18:36 Ответить
выжечь всю кацапскую гныдоту на 59 км ....
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03.12.2022 18:42 Ответить
Сподіваємось ,що то опечатка("використовували ааіацію"?((бо ж системи ппо там є?((
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03.12.2022 18:42 Ответить
пво там есть,и сушки сбиваються регуярно.
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03.12.2022 18:50 Ответить
Якраз остання новина,що збили)
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03.12.2022 19:19 Ответить
Літачок кацапський під бахмутом є. Су-34.
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03.12.2022 18:50 Ответить
 
 