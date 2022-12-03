Нуланд посетила Украину
Заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд приехала в Украину 3 декабря. Она встретилась с руководителем Офиса президента Андрея Ермаком и послом США в Украине Бриджит Бринк.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Нуланд поддержала народ Украины.
"Мы видим, что украинцы и дальше борются. Вы боретесь сегодня не только за свою свободу, но и за демократические ценности. Это имеет огромное значение", - сказала она.
Ермак поблагодарил Нуланд за визит. Ермак также поблагодарил США, президента Джо Байдена и его администрацию, в частности Государственный департамент, а также обе палаты Конгресса и обе партии за поддержку.
"Победа Украины, в которой мы уверены, будет нашей общей победой", - отметил он.
Ермак добавил, что сейчас наблюдается историческое единение не только внутри Украины - многие страны в мире объединились вокруг помощи нашему государству.
"Сейчас мы видим, как многие страны демонстрируют чрезвычайно сильную позицию. Украина получает как военную помощь, так и политическую - на уровне государств и международных организаций", - сказал он.
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‼️‼️‼️ ЯК Окружение Зеленского подставляет Украину
https://youtu.be/mPmjjlQs9Vs
АРАХАМІЮ на гиляку
вікуська, мабуть, щось до єрмака відчуває...
і це, за перепрошенням, не "попісяти"
https://linkodrom.com/links/redirect/729951.htm Заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд вирішила залишитися на ніч у Києві під час візиту до України.
Бо з ЗЕ марно говорити - там вдома нікого немає.