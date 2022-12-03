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Новости Война
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Нуланд посетила Украину

нуланд

Заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд приехала в Украину 3 декабря. Она встретилась с руководителем Офиса президента Андрея Ермаком и послом США в Украине Бриджит Бринк.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Нуланд поддержала народ Украины.

"Мы видим, что украинцы и дальше борются. Вы боретесь сегодня не только за свою свободу, но и за демократические ценности. Это имеет огромное значение", - сказала она.

Ермак поблагодарил Нуланд за визит. Ермак также поблагодарил США, президента Джо Байдена и его администрацию, в частности Государственный департамент, а также обе палаты Конгресса и обе партии за поддержку.

"Победа Украины, в которой мы уверены, будет нашей общей победой", - отметил он.

Ермак добавил, что сейчас наблюдается историческое единение не только внутри Украины - многие страны в мире объединились вокруг помощи нашему государству.

"Сейчас мы видим, как многие страны демонстрируют чрезвычайно сильную позицию. Украина получает как военную помощь, так и политическую - на уровне государств и международных организаций", - сказал он.

Читайте также: "Путин не должен достичь своей цели, погрузив украинцев во тьму и холод", - Нуланд на КБФ

Автор: 

визит (3070) Госдепартамент США (1818) США (26422) Нуланд Виктория (314)


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Топ комментарии
+25
Згадка про дерьмака псує гарну новину.
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03.12.2022 19:00
+10
Мабудь вновь Ермак з Арахамію і АБРАМОВИЧЕМ бізнесом НА КРОВІ займаються - аміак через Україну на Одессу хотять гнати
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03.12.2022 19:02
+8
Цікаве інтервью ГЕО Лероса . Він почав турбуватися про Зеленского .

‼️‼️‼️ ЯК Окружение Зеленского подставляет Украину

https://youtu.be/mPmjjlQs9Vs

АРАХАМІЮ на гиляку

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03.12.2022 19:03
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Згадка про дерьмака псує гарну новину.
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03.12.2022 19:00 Ответить
Мабудь вновь Ермак з Арахамію і АБРАМОВИЧЕМ бізнесом НА КРОВІ займаються - аміак через Україну на Одессу хотять гнати
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03.12.2022 19:02 Ответить
Цікаве інтервью ГЕО Лероса . Він почав турбуватися про Зеленского .

‼️‼️‼️ ЯК Окружение Зеленского подставляет Украину

https://youtu.be/mPmjjlQs9Vs

АРАХАМІЮ на гиляку

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03.12.2022 19:03 Ответить
Навіщо він їй ?
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03.12.2022 19:02 Ответить
Мабуть попередила, ще один погляд в сторону мокшанців і тобі, тобто єрмаку піз......децдецдець!!!!!
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03.12.2022 19:42 Ответить
..мабуть Найвеличнівшивий в той час був у туалеті, бо харашо покушал..(
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03.12.2022 19:04 Ответить
Пєчєнькі навєрна апять от Госдєпа прівєзла...Дякуємо...
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03.12.2022 19:07 Ответить
А с дєрьмаком зачем?
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03.12.2022 19:17 Ответить
Американці знають хто головний а хто на побігеньках
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03.12.2022 19:22 Ответить
Here She Comes Again
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03.12.2022 19:19 Ответить
******************!
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03.12.2022 19:28 Ответить
Заступниця державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд зустрілася із завгоспом з ОП.ЦИМ ВСЕ СКАЗАНО.Позор світової політики ."Велич США" в зустрічах із прорашистськими агентами в Україні.Тьфу .
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03.12.2022 19:30 Ответить
Вікуська приїжджала на симпозіум, потім були теревені зі завгоспом - ніц страшного, ніц корисного: не вашим - не нашим
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03.12.2022 19:39 Ответить
ше в часи американського президента, котрий "лабав" на саксафоні, заступниця державного секретаря США з політичних питань встидалася б із якимось завгоспом на подобу здєрмака ,сісти на одному гектарі попісяти, не кажучи про що інше.......
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03.12.2022 20:01 Ответить
він ще й моніку лабав...

вікуська, мабуть, щось до єрмака відчуває...

і це, за перепрошенням, не "попісяти"
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03.12.2022 20:32 Ответить
як "версія" може бути,але тоді для України не дуже добре. Краще б "корабельна сосна" порадила
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03.12.2022 20:35 Ответить
ну, пишуть люди таке:

https://linkodrom.com/links/redirect/729951.htm Заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд вирішила залишитися на ніч у Києві під час візиту до України.
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03.12.2022 21:14 Ответить
Просто вона його попередила, що йому піз.......дець, як ще раз подивиться в мокшанську сторону!!!!!! Але після війни йому все одно піз........ддддда!!!!
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03.12.2022 19:45 Ответить
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03.12.2022 19:33 Ответить
Питання: а у нашого " вождя" часу на зустріч не було?!...
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03.12.2022 19:47 Ответить
Зеленский пересидел её визит в укромном месте ?
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03.12.2022 20:27 Ответить
його важко відтак на раз-два вивести зі ступору, треба було принаймні за тиждень (а краще - за два) попередити про візит
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03.12.2022 20:34 Ответить
Классная тетка.
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03.12.2022 20:45 Ответить
привезла чорну мітку....
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03.12.2022 20:47 Ответить
Зустрілась з Єрьмаком.
Бо з ЗЕ марно говорити - там вдома нікого немає.
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04.12.2022 10:45 Ответить
Хто такий Єрмак? Що він там робить? Маразм повний. Ну добре, Зеля тупий, Але невже ж у цій владі так і не знайшлось адекватних людей?
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04.12.2022 11:35 Ответить
да... конечно, как же зеленский мог пойти на встречу с Нуланд без носителя капельницы дерьмака...
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04.12.2022 11:37 Ответить
 
 