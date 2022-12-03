Нуланд посетила Украину

Заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд приехала в Украину 3 декабря. Она встретилась с руководителем Офиса президента Андрея Ермаком и послом США в Украине Бриджит Бринк.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Нуланд поддержала народ Украины.

"Мы видим, что украинцы и дальше борются. Вы боретесь сегодня не только за свою свободу, но и за демократические ценности. Это имеет огромное значение", - сказала она.

Ермак поблагодарил Нуланд за визит. Ермак также поблагодарил США, президента Джо Байдена и его администрацию, в частности Государственный департамент, а также обе палаты Конгресса и обе партии за поддержку.

"Победа Украины, в которой мы уверены, будет нашей общей победой", - отметил он.

Ермак добавил, что сейчас наблюдается историческое единение не только внутри Украины - многие страны в мире объединились вокруг помощи нашему государству.

"Сейчас мы видим, как многие страны демонстрируют чрезвычайно сильную позицию. Украина получает как военную помощь, так и политическую - на уровне государств и международных организаций", - сказал он.

Читайте также: "Путин не должен достичь своей цели, погрузив украинцев во тьму и холод", - Нуланд на КБФ