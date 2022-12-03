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Нуланд відвідала Україну

нуланд

Заступниця державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд приїхала в Україну 3 грудня. Вона зустрілася з керівником Офісу президента Андрія Єрмаком та послом США в Україні Бріджит Брінк.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Нуланд підтримала народ України.

"Ми бачимо, що українці й далі борються. Ви боретеся сьогодні не лише за свою свободу, а й за демократичні цінності. Це має величезне значення", - сказала вона.

Єрмак подякував Нуланд за візит. Єрмак також подякував США, президенту Джо Байдену та його адміністрації, зокрема Державному департаменту, а також обом палатам Конгресу та обом партіям за підтримку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США згуртовуватимуть світ навколо України стільки, скільки знадобиться, - Нуланд

"Перемога України, у якій ми впевнені, буде нашою спільною перемогою", - зазначив він.

Єрмак додав, що наразі спостерігається історичне єднання не лише всередині України - багато країн у світі об’єдналися навколо допомоги нашій державі.

"Зараз ми бачимо, як багато країн демонструють надзвичайно сильну позицію. Україна отримує як військову допомогу, так і політичну - на рівні держав та міжнародних організацій", - сказав він.

Автор: 

візит (1573) Держдепартамент США (1613) США (22525) Нуланд Вікторія (175)


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Топ коментарі
+25
Згадка про дерьмака псує гарну новину.
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03.12.2022 19:00
+10
Мабудь вновь Ермак з Арахамію і АБРАМОВИЧЕМ бізнесом НА КРОВІ займаються - аміак через Україну на Одессу хотять гнати
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03.12.2022 19:02
+8
Цікаве інтервью ГЕО Лероса . Він почав турбуватися про Зеленского .

‼️‼️‼️ ЯК Окружение Зеленского подставляет Украину

https://youtu.be/mPmjjlQs9Vs

АРАХАМІЮ на гиляку

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03.12.2022 19:03
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Згадка про дерьмака псує гарну новину.
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03.12.2022 19:00 Відповісти
Мабудь вновь Ермак з Арахамію і АБРАМОВИЧЕМ бізнесом НА КРОВІ займаються - аміак через Україну на Одессу хотять гнати
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03.12.2022 19:02 Відповісти
Цікаве інтервью ГЕО Лероса . Він почав турбуватися про Зеленского .

‼️‼️‼️ ЯК Окружение Зеленского подставляет Украину

https://youtu.be/mPmjjlQs9Vs

АРАХАМІЮ на гиляку

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03.12.2022 19:03 Відповісти
Навіщо він їй ?
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03.12.2022 19:02 Відповісти
Мабуть попередила, ще один погляд в сторону мокшанців і тобі, тобто єрмаку піз......децдецдець!!!!!
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03.12.2022 19:42 Відповісти
..мабуть Найвеличнівшивий в той час був у туалеті, бо харашо покушал..(
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03.12.2022 19:04 Відповісти
Пєчєнькі навєрна апять от Госдєпа прівєзла...Дякуємо...
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03.12.2022 19:07 Відповісти
А с дєрьмаком зачем?
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03.12.2022 19:17 Відповісти
Американці знають хто головний а хто на побігеньках
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03.12.2022 19:22 Відповісти
Here She Comes Again
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03.12.2022 19:19 Відповісти
******************!
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03.12.2022 19:28 Відповісти
Заступниця державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд зустрілася із завгоспом з ОП.ЦИМ ВСЕ СКАЗАНО.Позор світової політики ."Велич США" в зустрічах із прорашистськими агентами в Україні.Тьфу .
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03.12.2022 19:30 Відповісти
Вікуська приїжджала на симпозіум, потім були теревені зі завгоспом - ніц страшного, ніц корисного: не вашим - не нашим
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03.12.2022 19:39 Відповісти
ше в часи американського президента, котрий "лабав" на саксафоні, заступниця державного секретаря США з політичних питань встидалася б із якимось завгоспом на подобу здєрмака ,сісти на одному гектарі попісяти, не кажучи про що інше.......
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03.12.2022 20:01 Відповісти
він ще й моніку лабав...

вікуська, мабуть, щось до єрмака відчуває...

і це, за перепрошенням, не "попісяти"
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03.12.2022 20:32 Відповісти
як "версія" може бути,але тоді для України не дуже добре. Краще б "корабельна сосна" порадила
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03.12.2022 20:35 Відповісти
ну, пишуть люди таке:

https://linkodrom.com/links/redirect/729951.htm Заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд вирішила залишитися на ніч у Києві під час візиту до України.
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03.12.2022 21:14 Відповісти
Просто вона його попередила, що йому піз.......дець, як ще раз подивиться в мокшанську сторону!!!!!! Але після війни йому все одно піз........ддддда!!!!
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03.12.2022 19:45 Відповісти
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03.12.2022 19:33 Відповісти
Питання: а у нашого " вождя" часу на зустріч не було?!...
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03.12.2022 19:47 Відповісти
Зеленский пересидел её визит в укромном месте ?
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03.12.2022 20:27 Відповісти
його важко відтак на раз-два вивести зі ступору, треба було принаймні за тиждень (а краще - за два) попередити про візит
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03.12.2022 20:34 Відповісти
Классная тетка.
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03.12.2022 20:45 Відповісти
привезла чорну мітку....
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03.12.2022 20:47 Відповісти
Зустрілась з Єрьмаком.
Бо з ЗЕ марно говорити - там вдома нікого немає.
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04.12.2022 10:45 Відповісти
Хто такий Єрмак? Що він там робить? Маразм повний. Ну добре, Зеля тупий, Але невже ж у цій владі так і не знайшлось адекватних людей?
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04.12.2022 11:35 Відповісти
да... конечно, как же зеленский мог пойти на встречу с Нуланд без носителя капельницы дерьмака...
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04.12.2022 11:37 Відповісти
 
 