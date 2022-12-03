Нуланд відвідала Україну

Заступниця державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд приїхала в Україну 3 грудня. Вона зустрілася з керівником Офісу президента Андрія Єрмаком та послом США в Україні Бріджит Брінк.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Нуланд підтримала народ України.

"Ми бачимо, що українці й далі борються. Ви боретеся сьогодні не лише за свою свободу, а й за демократичні цінності. Це має величезне значення", - сказала вона.

Єрмак подякував Нуланд за візит. Єрмак також подякував США, президенту Джо Байдену та його адміністрації, зокрема Державному департаменту, а також обом палатам Конгресу та обом партіям за підтримку.

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"Перемога України, у якій ми впевнені, буде нашою спільною перемогою", - зазначив він.

Єрмак додав, що наразі спостерігається історичне єднання не лише всередині України - багато країн у світі об’єдналися навколо допомоги нашій державі.

"Зараз ми бачимо, як багато країн демонструють надзвичайно сильну позицію. Україна отримує як військову допомогу, так і політичну - на рівні держав та міжнародних організацій", - сказав він.