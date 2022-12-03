Нуланд відвідала Україну
Заступниця державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд приїхала в Україну 3 грудня. Вона зустрілася з керівником Офісу президента Андрія Єрмаком та послом США в Україні Бріджит Брінк.
Про це повідомляє пресслужба Офісу президента, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
Нуланд підтримала народ України.
"Ми бачимо, що українці й далі борються. Ви боретеся сьогодні не лише за свою свободу, а й за демократичні цінності. Це має величезне значення", - сказала вона.
Єрмак подякував Нуланд за візит. Єрмак також подякував США, президенту Джо Байдену та його адміністрації, зокрема Державному департаменту, а також обом палатам Конгресу та обом партіям за підтримку.
"Перемога України, у якій ми впевнені, буде нашою спільною перемогою", - зазначив він.
Єрмак додав, що наразі спостерігається історичне єднання не лише всередині України - багато країн у світі об’єдналися навколо допомоги нашій державі.
"Зараз ми бачимо, як багато країн демонструють надзвичайно сильну позицію. Україна отримує як військову допомогу, так і політичну - на рівні держав та міжнародних організацій", - сказав він.
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‼️‼️‼️ ЯК Окружение Зеленского подставляет Украину
https://youtu.be/mPmjjlQs9Vs
АРАХАМІЮ на гиляку
вікуська, мабуть, щось до єрмака відчуває...
і це, за перепрошенням, не "попісяти"
https://linkodrom.com/links/redirect/729951.htm Заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд вирішила залишитися на ніч у Києві під час візиту до України.
Бо з ЗЕ марно говорити - там вдома нікого немає.