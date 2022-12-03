Венгрию освободили от введения лимита цен на нефть из России, - Сийярто

Венгрия не будет придерживаться лимита цен на российскую нефть, который утвердил Евросоюз.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МИД Венгрии Петера Сийярто.

По его словам, такие меры, как ограничение цен на нефть из России, "больше всего вредят европейской экономике". Министр считает, что вместо этого необходимо увеличить количество источников энергии, подобный шаг приведет к снижению цен.

"Во время переговоров о предельной цене на нефть мы упорно боролись за интересы Венгрии, и в итоге нам это удалось: Венгрия была освобождена от ограничения цены на нефть. Мы снова добились успеха в защите безопасности энергоснабжения нашей страны", - заявил Сийярто.

Напомним, 2 декабря страны Евросоюза согласовали установление максимальной цены на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель.

После этого аналогичное решение приняли страны G7 и Австралия.