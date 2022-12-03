Венгрию освободили от введения лимита цен на нефть из России, - Сийярто
Венгрия не будет придерживаться лимита цен на российскую нефть, который утвердил Евросоюз.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МИД Венгрии Петера Сийярто.
По его словам, такие меры, как ограничение цен на нефть из России, "больше всего вредят европейской экономике". Министр считает, что вместо этого необходимо увеличить количество источников энергии, подобный шаг приведет к снижению цен.
"Во время переговоров о предельной цене на нефть мы упорно боролись за интересы Венгрии, и в итоге нам это удалось: Венгрия была освобождена от ограничения цены на нефть. Мы снова добились успеха в защите безопасности энергоснабжения нашей страны", - заявил Сийярто.
Напомним, 2 декабря страны Евросоюза согласовали установление максимальной цены на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель.
После этого аналогичное решение приняли страны G7 и Австралия.
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https://ukranews.com/ua/news/898735-yevrokomisiya-porekomenduvala-ne-zdijsnyuvaty-finansuvannya-ugorshhyny-budapesht-mozhe-vtratyty-13
Воно взагалі саме зрозуміло, що ляпнуло? Сціярто....
Походу це успіх угорської дипломатії б/п...
Тут сьогодні про очільника "*******" писали вже.
Подивився у Вікіпедіі - Фідес теж проросійська.
1) Скасувати правило вето на рішення органів ЄС для окремих країн;
2) Рішення приймати якщо не простою, то кваліфікованою більшістю голосів;
3) В разі ігнорування рішень ЄС окремими її членами - автоматичне введення щодо них санкцій.
Яка дружба, таке й траспортування!
та и хер с ним... но только за свои... без всякой помощи и кредитов со стороны ЕС (там где-то еще пока зависли 7,5 млрд...каких так ждут ******))))))
история мадьяр ничему не учет.
Тобіш - всі будуть купляти по 60, а вони по 100?
П*здец пабеда...
Добилися! Здобули!
"Ценовой потолок" должен фактически стать послаблением этих санкций. Идею продвигают США, которые опасаются резкого скачка цен на нефть, дальнейшего разгона инфляции и углубления мирового экономического кризиса в случае моментального исчезновения миллионов баррелей российского топлива с мирового рынка."
https://www.bbc.com/russian/news-63736122
ЕС разрешил Венгрии не участвовать в эмбарго. Как же все-таки сильно ограничена информированность читателей этого сайта.
В экономическом и политическом смысле это означает крах самой идеи ЕС.
В кремле могут пить шампанское.