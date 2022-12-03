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Новости Санкции против России
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Венгрию освободили от введения лимита цен на нефть из России, - Сийярто

сійярто

Венгрия не будет придерживаться лимита цен на российскую нефть, который утвердил Евросоюз.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МИД Венгрии Петера Сийярто.

По его словам, такие меры, как ограничение цен на нефть из России, "больше всего вредят европейской экономике". Министр считает, что вместо этого необходимо увеличить количество источников энергии, подобный шаг приведет к снижению цен.

"Во время переговоров о предельной цене на нефть мы упорно боролись за интересы Венгрии, и в итоге нам это удалось: Венгрия была освобождена от ограничения цены на нефть. Мы снова добились успеха в защите безопасности энергоснабжения нашей страны", - заявил Сийярто.

Напомним, 2 декабря страны Евросоюза согласовали установление максимальной цены на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель.

После этого аналогичное решение приняли страны G7 и Австралия.

Автор: 

Венгрия (1933) нефть (1917) цены (2290) Сийярто Петер (320)


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Топ комментарии
+49
****, бажаю вам гниди довго боротися за своє виживання
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03.12.2022 20:46
+46
На кой ляд угорщина в ЕС?
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03.12.2022 20:44
+32
Тобто всі купуватимуть за 60 в тільки Угорщина по 80?
Походу це успіх угорської дипломатії б/п...
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03.12.2022 20:52
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Модьор фос
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03.12.2022 20:44 Ответить
Не розумію Угорщину зовсім. Обмеження ціни на імпортовану нафту приводить до здешевлення нафтопродуктів. А Угорщина мабуть хоче щоб нафтопродукти імпортувалися якомога доржче. Уперше бачу бізнесменів котрі намагаються купити товар по наймаксимальнішій ціні
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03.12.2022 22:50 Ответить
По ходу Орбан на крючкові у путєна. Швидше всього якийсь серйозний компромат.
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03.12.2022 23:00 Ответить
На кой ляд угорщина в ЕС?
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03.12.2022 20:44 Ответить
мадьяри показали, що вони ідіоти - замість платити за нафту $60 як всі вони вбороли собі право платити за нафту $80
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03.12.2022 22:24 Ответить
Або мадьяри хочуть допомогти кацапам "наказати" всіх інших - купуватимуть у кацапів набагато більший об'єм по 75 і продаватимуть сусідам по 85. А кацапи стануть торгувати тільки через Угорщину.
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03.12.2022 22:57 Ответить
та гілка нафтопроводу йде тільки в Хорватію - більше нікому вони перепродувати не зможуть
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03.12.2022 23:23 Ответить
То будуть продавати бензовозами.
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04.12.2022 10:48 Ответить
👍😁😂
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03.12.2022 23:29 Ответить
То ще одна "многоходовочка" від вови 😂
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04.12.2022 00:21 Ответить
Нехай переплачує пуйлу в карман.
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03.12.2022 20:45 Ответить
****, бажаю вам гниди довго боротися за своє виживання
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03.12.2022 20:46 Ответить
Для них Європа не указ .
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03.12.2022 20:46 Ответить
Просто ... це один з азіатських народів - близький до москалів :
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03.12.2022 20:59 Ответить
Удачи упыри посмотрим к
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03.12.2022 20:46 Ответить
у мене після новин з угрощини відбувається істерика, хочеться цих ******* ******* і *******
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03.12.2022 20:46 Ответить
😂
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03.12.2022 23:30 Ответить
Будет по соточке брать!
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03.12.2022 20:48 Ответить
А шоб усієй Европі було хреново - то по дві.
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03.12.2022 21:03 Ответить
Йьобікі не можуть змінитись-бо вони йьобікі...
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03.12.2022 20:50 Ответить
Тобто, Угорщина буде брати гроші в ЄС, що заплатити ***** більше, ніж платитимуть інші країни ЄС. Гарні санкції, гарні. А ще ж треба не забути про гарантії безпеки для терористів
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03.12.2022 20:51 Ответить
..13 млрд. евро Євросоюз НЕ ДАСТЬ Угорщині за її неконструктивну політику..)))
https://ukranews.com/ua/news/898735-yevrokomisiya-porekomenduvala-ne-zdijsnyuvaty-finansuvannya-ugorshhyny-budapesht-mozhe-vtratyty-13
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03.12.2022 22:41 Ответить
прав был сапёр Водичка.
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03.12.2022 20:52 Ответить
"обмеження цін на нафту шкодить європейській економіці"

Воно взагалі саме зрозуміло, що ляпнуло? Сціярто....
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03.12.2022 20:52 Ответить
Тобто всі купуватимуть за 60 в тільки Угорщина по 80?
Походу це успіх угорської дипломатії б/п...
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03.12.2022 20:52 Ответить
Тобто сіярто дає можливіть кацапам заявити, що нафту для ЄС вони продаватимуть тільки через Угорщину...
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03.12.2022 23:01 Ответить
Недойобіки, скоро вас звільняти від всіх повноважень, і з ЄС!!!! Ось ваше досягнення!!!!
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03.12.2022 20:52 Ответить
Гальма європи! Ну то бери ***** нафту у терористів і вбивць, в якій багато крові українців, їх дітей і жінок. Не буде завороту кишок? Буде, через час обов'язково буде!
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03.12.2022 20:53 Ответить
"... Ми знову досягли успіху в захисті безпеки енергопостачання нашої країни", - заявив Сіярто. Але цей ****** (це назва їх партії, формально цензурне слово) забув про російські танки в Будапешті. До речі, під час Другої світової Угорщина була союзником Гітлера, але коли щось пішло не так, Гітлер окупував свого союзника. Так само вчинив і Сталін, так чинить і *****, якщо його не спинити.
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03.12.2022 20:55 Ответить
Це не назва їх партії. Сціярто -- фідесівець.

Тут сьогодні про очільника "*******" писали вже.
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03.12.2022 20:57 Ответить
Перепрошую. Зазвичай правляча партія формує уряд. Та у них, мабуть, коаліція.
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03.12.2022 21:07 Ответить
Навпаки -- опоненти/конкуренти майже . ****** ще свої електоральні балли візьме, коли фідес піде під три чорти.
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03.12.2022 21:10 Ответить
М-да. Назва "******" вже стала спільною для нинішньої угорської влади, але все там не так просто.

Подивився у Вікіпедіі - Фідес теж проросійська.
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03.12.2022 21:32 Ответить
Коли цих європідарів поставлять на місце? Скільки об'єднана Європа буде терпіти і фінансувати державу що підтримує терористіа?
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03.12.2022 20:56 Ответить
Все просто :
1) Скасувати правило вето на рішення органів ЄС для окремих країн;
2) Рішення приймати якщо не простою, то кваліфікованою більшістю голосів;
3) В разі ігнорування рішень ЄС окремими її членами - автоматичне введення щодо них санкцій.
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03.12.2022 21:24 Ответить
Купувати то вони можуть і по 80 і по 100, але нафтопровід вже не працює, бо після обстрілів на нього не вистачає електроєнергії.
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03.12.2022 21:00 Ответить
Правильно, нафтопровід Дружба потрібно вимикати у першу чергу!
Яка дружба, таке й траспортування!
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03.12.2022 21:21 Ответить
Він знеструмлений після 23-го лютого. По відновлення інформації нема.
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03.12.2022 21:54 Ответить
Через добу запустили.
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03.12.2022 22:30 Ответить
переназвати-ім Степана Бандери -нехай качають бандерівску нафту
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03.12.2022 22:45 Ответить
Нафтопровід працює і буде працювати за будь-яких умов. Хіба що пуйло його розбомбить
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03.12.2022 22:35 Ответить
Женіть ******* геть з ЄС! Фашисти були, ними і здохнуть!
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03.12.2022 21:02 Ответить
угорці будуть продавати російську нафту Европі за своiми цінами.
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03.12.2022 21:04 Ответить
А Європа не може купувати дорожче 60, так що хай мадярто маже собі на хліб за якою хоче ціною
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03.12.2022 21:22 Ответить
йдіть нах з ЄС і боріться за свої інтереси скільки завгодно
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03.12.2022 21:09 Ответить
Ну чого таким ідіотам везе?І в Евросоюз їх прийняли,і автобани побудували....а до влади в них приходять прорашистські виродки....
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03.12.2022 21:12 Ответить
То він буде купувати дешевше чи дорожче, як думають угорці?
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03.12.2022 21:20 Ответить
Серун ще питаєтся цей мадяро-руссо минєт якось обґрунтовувати і раціонально пояснити що вони не п*дараси а просто дуже дбають про европейську економіку
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03.12.2022 21:20 Ответить
Угорщина не Європа, а ватний бордель
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03.12.2022 21:21 Ответить
Сразу видно, что Петер Сийярто из команды Пригожина!
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03.12.2022 21:24 Ответить
Теперь понятно, почему русские даже готовы с Запорожской АЭС уйти под гарантии бесперебойного транзита через Украину нефти и газа по трубе . . . Дополнительные объёмы нефти пойдут через Венгрию - ведь так называемый ценовой потолок касается фактического блокирования морских перевозок нефти, приобретаемой с превышением потолка цен. А на трубы ограничений нет, но труба идёт через нас . . . Так что такой себе механизм обхода санкций. А деньги для русских видать настолько большие, что даже могут ЗАЭС вернуть. Тем более, что там всё оборудование угробили и так уже. А если наши даже восстановят, то долго ли обстрелять очередную подстанцию . . .
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03.12.2022 21:30 Ответить
Если будут уходить с ЗАЭС по договоренности, то будут все оборудование передавать по акту в присутствии инспекторов МАГАТЭ, так что все украденное придется вернуть, а разбитое - починить за свой счет.
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03.12.2022 23:38 Ответить
Краше звільнити угорщину від Євросоюзу,а Євросоюз від Угорщини.
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03.12.2022 21:30 Ответить
Що ці дегенерати роблять у ЄС?
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03.12.2022 21:32 Ответить
Угорщина вперто боролася за право закуповувати нафту за завищеною ціною і їй це вдалося.
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03.12.2022 21:33 Ответить
************** мы вам будем помнить это следующих сто лет. Создается впечатление , что эти ******* пришли в ЕС для того , чтобы только там срать и гадить. ТО же касается и НАТО. Выгнать их отовсюду и пусть сидит в своем дерьме этот недонарод
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03.12.2022 21:35 Ответить
не зрозумів, угри хочуть платити по ,200 доларів?
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03.12.2022 21:39 Ответить
Угри хочуть запропонувати кацапам обходити санкції ЕС через Угорщину
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03.12.2022 23:04 Ответить
походу это его конек изображать как он печется за нарід, в других странах ес никто так тельняшку не рвет, а экономика сильнее...
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03.12.2022 21:40 Ответить
Хтось має перекласти йому рузге "бєй сваіх чьтоби чужийє баялісь". Бо оце сіярто гадає, що дружба з кацапнею сприяє власній безпеці

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03.12.2022 21:46 Ответить
т.е. он хочет покупать по 100 ???
та и хер с ним... но только за свои... без всякой помощи и кредитов со стороны ЕС (там где-то еще пока зависли 7,5 млрд...каких так ждут ******))))))
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03.12.2022 22:05 Ответить
Европа уже махнула рукой на ********, - с гнидами будут разбираться позжее, когда ***** крякнет.
история мадьяр ничему не учет.
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03.12.2022 22:13 Ответить
Отныне, мадьяры имеют эксклюзивное право,- покупать кацапские углеводороды, дороже, чем вся остальная Европа?...
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03.12.2022 22:18 Ответить
Exactly.
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03.12.2022 22:25 Ответить
Назло кондуктору куплю квіток і піду пішки. На здоров'я.
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03.12.2022 22:21 Ответить
Шлюшки пророссийские.Таких надо гнать и из ЕС и из НАТО.Какой от них вообще толк?У Путина подсасывает и все.
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03.12.2022 22:26 Ответить
Нафтове ембарго стосується лише нафти, яка транспортується морським транспортом. Трубопровідна нафта так само буде йти до ЄС як і йшла. Так що ембарго це можна назвати з дуже великою натяжкою
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03.12.2022 22:32 Ответить
Якесь (ОЙ)бнуте...
Тобіш - всі будуть купляти по 60, а вони по 100?
П*здец пабеда...
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03.12.2022 23:30 Ответить
Да асвабадити уже вы вообще ЕС от этих угрофинских ********, и всем будет щастье, и пусть цалуются с Пуцькой взасос до посинения
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03.12.2022 23:51 Ответить
Які хороші покупці, кажуть хочу платити 100 і не на копійку меньше.
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04.12.2022 00:02 Ответить
Поясніть мені дурному. Це їм дозволили купувати рос нафту за дорожче?

Добилися! Здобули!
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04.12.2022 00:40 Ответить
политический труп путина валяется в гробу в кремле а под гробом ползает венгр и слизывает капающую нефть ))))
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04.12.2022 00:40 Ответить
"ЕС еще в июне договорился запретить импорт нефти из России, но только с 5 декабря, а нефтепродуктов - с 5 февраля.
"Ценовой потолок" должен фактически стать послаблением этих санкций. Идею продвигают США, которые опасаются резкого скачка цен на нефть, дальнейшего разгона инфляции и углубления мирового экономического кризиса в случае моментального исчезновения миллионов баррелей российского топлива с мирового рынка."

https://www.bbc.com/russian/news-63736122

ЕС разрешил Венгрии не участвовать в эмбарго. Как же все-таки сильно ограничена информированность читателей этого сайта.
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04.12.2022 01:04 Ответить
Фактически это означает экономическую и политическую капитуляцию ЕС перед Путиным.
В экономическом и политическом смысле это означает крах самой идеи ЕС.
В кремле могут пить шампанское.
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04.12.2022 05:28 Ответить
Цей мордорівський наратив просувають лише посіпаки кремлівського *****. Євросоюзу вже кремлівські пропагандони пророкували повний розвал після виходу Англії, нічого у них не вийшло, тільки гроші Кремль витратив на таких як ти. І з мад'ярською проблемою все врегулюється, змінять законодавство Євросоюзу і викинуть із нього усіх московьких дуполизів, а закриють їм назажди пащеку. І тобі бажаю успіху на "Лєнтє.сру", туди і шпилькуй.
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04.12.2022 07:32 Ответить
Ну и чем такие дурни отличаются от пропаганды *****? У того тоже кругом враги... Даже война вас ничему не научила...
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04.12.2022 07:43 Ответить
Такі дурні, як ти від кремлівських пропагандонів, дійсно, нічим не відрізняються. А війна вже навчила українців відрізняти співчуваючих Україні від кацапських потвор. Так що, москалик звиздуй на мордорівські сайти, бо від тебе смердить ******.
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04.12.2022 12:20 Ответить
З ментальніст'ю цих європейських злидарів та дефіцитом природніх ресурсів, вони ніколи не стануть могутньою промисловою країною. Закінчиться війна і Україна згадає, хто блокував військову допомогу Євросоюзу, хто вилизував дупу блідої кремлівської молі і буде, відповідно до цього, вибудовувати нові зовнішні стосунки з сусідами. Ми ніколи не зрадимо друзів, але і "заподлістам" не забудемо нічого. Саме цікаве ще попереду.
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04.12.2022 07:24 Ответить
Ну нехай платить по 300-500)
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04.12.2022 08:25 Ответить
"..ми вперто боролися.. Угорщина була звільнена.." - зажравшийся, жлобистий мадяр не розуміє значення слів якими так легко жонглює
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04.12.2022 08:31 Ответить
Шлюшки позорные.
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04.12.2022 11:45 Ответить
А потом мудьяры будут просить ЕС поддержать их финансово, что бы компенсировать разницу.
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04.12.2022 12:51 Ответить
Ну то купляй по 100, *****.
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04.12.2022 13:57 Ответить
 
 