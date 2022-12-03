Угорщину звільнили від запровадження ліміту цін на нафту з Росії, - Сійярто
Угорщина не дотримуватиметься ліміту цін на російську нафту, який затвердив Євросоюз.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу МЗС Угорщини Петера Сійярто.
За його словами, такі заходи, як обмеження цін на нафту з Росії, "найбільше шкодять європейській економіці". Міністр вважає, що натомість необхідно збільшити кількість джерел енергії, подібний крок призведе до зниження цін.
"Під час переговорів про граничну ціну на нафту ми вперто боролися за інтереси Угорщини, і в результаті нам це вдалося: Угорщина була звільнена від обмеження ціни на нафту. Ми знову досягли успіху в захисті безпеки енергопостачання нашої країни", - заявив Сіярто.
Нагадаємо, 2 грудня країни Євросоюзу погодили встановлення максимальної ціни на російську нафту на рівні 60 доларів за барель.
Після цього аналогічне рішення ухвалили країни G7 та Австралія.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://ukranews.com/ua/news/898735-yevrokomisiya-porekomenduvala-ne-zdijsnyuvaty-finansuvannya-ugorshhyny-budapesht-mozhe-vtratyty-13
Воно взагалі саме зрозуміло, що ляпнуло? Сціярто....
Походу це успіх угорської дипломатії б/п...
Тут сьогодні про очільника "*******" писали вже.
Подивився у Вікіпедіі - Фідес теж проросійська.
1) Скасувати правило вето на рішення органів ЄС для окремих країн;
2) Рішення приймати якщо не простою, то кваліфікованою більшістю голосів;
3) В разі ігнорування рішень ЄС окремими її членами - автоматичне введення щодо них санкцій.
Яка дружба, таке й траспортування!
та и хер с ним... но только за свои... без всякой помощи и кредитов со стороны ЕС (там где-то еще пока зависли 7,5 млрд...каких так ждут ******))))))
история мадьяр ничему не учет.
Тобіш - всі будуть купляти по 60, а вони по 100?
П*здец пабеда...
Добилися! Здобули!
"Ценовой потолок" должен фактически стать послаблением этих санкций. Идею продвигают США, которые опасаются резкого скачка цен на нефть, дальнейшего разгона инфляции и углубления мирового экономического кризиса в случае моментального исчезновения миллионов баррелей российского топлива с мирового рынка."
https://www.bbc.com/russian/news-63736122
ЕС разрешил Венгрии не участвовать в эмбарго. Как же все-таки сильно ограничена информированность читателей этого сайта.
В экономическом и политическом смысле это означает крах самой идеи ЕС.
В кремле могут пить шампанское.