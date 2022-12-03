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Новини Санкції проти Росії
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Угорщину звільнили від запровадження ліміту цін на нафту з Росії, - Сійярто

сійярто

Угорщина не дотримуватиметься ліміту цін на російську нафту, який затвердив Євросоюз.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу МЗС Угорщини Петера Сійярто.

За його словами, такі заходи, як обмеження цін на нафту з Росії, "найбільше шкодять європейській економіці". Міністр вважає, що натомість необхідно збільшити кількість джерел енергії, подібний крок призведе до зниження цін.

"Під час переговорів про граничну ціну на нафту ми вперто боролися за інтереси Угорщини, і в результаті нам це вдалося: Угорщина була звільнена від обмеження ціни на нафту. Ми знову досягли успіху в захисті безпеки енергопостачання нашої країни", - заявив Сіярто.

Нагадаємо, 2 грудня країни Євросоюзу погодили встановлення максимальної ціни на російську нафту на рівні 60 доларів за барель.

Після цього аналогічне рішення ухвалили країни G7 та Австралія.

Автор: 

Угорщина (2262) нафта (5487) ціни (3907) Сійярто Петер (352)


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Топ коментарі
+49
****, бажаю вам гниди довго боротися за своє виживання
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03.12.2022 20:46
+46
На кой ляд угорщина в ЕС?
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03.12.2022 20:44
+32
Тобто всі купуватимуть за 60 в тільки Угорщина по 80?
Походу це успіх угорської дипломатії б/п...
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03.12.2022 20:52
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Модьор фос
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03.12.2022 20:44 Відповісти
Не розумію Угорщину зовсім. Обмеження ціни на імпортовану нафту приводить до здешевлення нафтопродуктів. А Угорщина мабуть хоче щоб нафтопродукти імпортувалися якомога доржче. Уперше бачу бізнесменів котрі намагаються купити товар по наймаксимальнішій ціні
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03.12.2022 22:50 Відповісти
По ходу Орбан на крючкові у путєна. Швидше всього якийсь серйозний компромат.
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03.12.2022 23:00 Відповісти
На кой ляд угорщина в ЕС?
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03.12.2022 20:44 Відповісти
мадьяри показали, що вони ідіоти - замість платити за нафту $60 як всі вони вбороли собі право платити за нафту $80
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03.12.2022 22:24 Відповісти
Або мадьяри хочуть допомогти кацапам "наказати" всіх інших - купуватимуть у кацапів набагато більший об'єм по 75 і продаватимуть сусідам по 85. А кацапи стануть торгувати тільки через Угорщину.
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03.12.2022 22:57 Відповісти
та гілка нафтопроводу йде тільки в Хорватію - більше нікому вони перепродувати не зможуть
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03.12.2022 23:23 Відповісти
То будуть продавати бензовозами.
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04.12.2022 10:48 Відповісти
👍😁😂
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03.12.2022 23:29 Відповісти
То ще одна "многоходовочка" від вови 😂
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04.12.2022 00:21 Відповісти
Нехай переплачує пуйлу в карман.
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03.12.2022 20:45 Відповісти
****, бажаю вам гниди довго боротися за своє виживання
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03.12.2022 20:46 Відповісти
Для них Європа не указ .
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03.12.2022 20:46 Відповісти
Просто ... це один з азіатських народів - близький до москалів :
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03.12.2022 20:59 Відповісти
Удачи упыри посмотрим к
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03.12.2022 20:46 Відповісти
у мене після новин з угрощини відбувається істерика, хочеться цих ******* ******* і *******
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03.12.2022 20:46 Відповісти
😂
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03.12.2022 23:30 Відповісти
Будет по соточке брать!
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03.12.2022 20:48 Відповісти
А шоб усієй Европі було хреново - то по дві.
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03.12.2022 21:03 Відповісти
Йьобікі не можуть змінитись-бо вони йьобікі...
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03.12.2022 20:50 Відповісти
Тобто, Угорщина буде брати гроші в ЄС, що заплатити ***** більше, ніж платитимуть інші країни ЄС. Гарні санкції, гарні. А ще ж треба не забути про гарантії безпеки для терористів
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03.12.2022 20:51 Відповісти
..13 млрд. евро Євросоюз НЕ ДАСТЬ Угорщині за її неконструктивну політику..)))
https://ukranews.com/ua/news/898735-yevrokomisiya-porekomenduvala-ne-zdijsnyuvaty-finansuvannya-ugorshhyny-budapesht-mozhe-vtratyty-13
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03.12.2022 22:41 Відповісти
прав был сапёр Водичка.
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03.12.2022 20:52 Відповісти
"обмеження цін на нафту шкодить європейській економіці"

Воно взагалі саме зрозуміло, що ляпнуло? Сціярто....
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03.12.2022 20:52 Відповісти
Тобто всі купуватимуть за 60 в тільки Угорщина по 80?
Походу це успіх угорської дипломатії б/п...
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03.12.2022 20:52 Відповісти
Тобто сіярто дає можливіть кацапам заявити, що нафту для ЄС вони продаватимуть тільки через Угорщину...
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03.12.2022 23:01 Відповісти
Недойобіки, скоро вас звільняти від всіх повноважень, і з ЄС!!!! Ось ваше досягнення!!!!
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03.12.2022 20:52 Відповісти
Гальма європи! Ну то бери ***** нафту у терористів і вбивць, в якій багато крові українців, їх дітей і жінок. Не буде завороту кишок? Буде, через час обов'язково буде!
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03.12.2022 20:53 Відповісти
"... Ми знову досягли успіху в захисті безпеки енергопостачання нашої країни", - заявив Сіярто. Але цей ****** (це назва їх партії, формально цензурне слово) забув про російські танки в Будапешті. До речі, під час Другої світової Угорщина була союзником Гітлера, але коли щось пішло не так, Гітлер окупував свого союзника. Так само вчинив і Сталін, так чинить і *****, якщо його не спинити.
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03.12.2022 20:55 Відповісти
Це не назва їх партії. Сціярто -- фідесівець.

Тут сьогодні про очільника "*******" писали вже.
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03.12.2022 20:57 Відповісти
Перепрошую. Зазвичай правляча партія формує уряд. Та у них, мабуть, коаліція.
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03.12.2022 21:07 Відповісти
Навпаки -- опоненти/конкуренти майже . ****** ще свої електоральні балли візьме, коли фідес піде під три чорти.
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03.12.2022 21:10 Відповісти
М-да. Назва "******" вже стала спільною для нинішньої угорської влади, але все там не так просто.

Подивився у Вікіпедіі - Фідес теж проросійська.
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03.12.2022 21:32 Відповісти
Коли цих європідарів поставлять на місце? Скільки об'єднана Європа буде терпіти і фінансувати державу що підтримує терористіа?
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03.12.2022 20:56 Відповісти
Все просто :
1) Скасувати правило вето на рішення органів ЄС для окремих країн;
2) Рішення приймати якщо не простою, то кваліфікованою більшістю голосів;
3) В разі ігнорування рішень ЄС окремими її членами - автоматичне введення щодо них санкцій.
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03.12.2022 21:24 Відповісти
Купувати то вони можуть і по 80 і по 100, але нафтопровід вже не працює, бо після обстрілів на нього не вистачає електроєнергії.
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03.12.2022 21:00 Відповісти
Правильно, нафтопровід Дружба потрібно вимикати у першу чергу!
Яка дружба, таке й траспортування!
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03.12.2022 21:21 Відповісти
Він знеструмлений після 23-го лютого. По відновлення інформації нема.
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03.12.2022 21:54 Відповісти
Через добу запустили.
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03.12.2022 22:30 Відповісти
переназвати-ім Степана Бандери -нехай качають бандерівску нафту
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03.12.2022 22:45 Відповісти
Нафтопровід працює і буде працювати за будь-яких умов. Хіба що пуйло його розбомбить
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03.12.2022 22:35 Відповісти
Женіть ******* геть з ЄС! Фашисти були, ними і здохнуть!
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03.12.2022 21:02 Відповісти
угорці будуть продавати російську нафту Европі за своiми цінами.
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03.12.2022 21:04 Відповісти
А Європа не може купувати дорожче 60, так що хай мадярто маже собі на хліб за якою хоче ціною
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03.12.2022 21:22 Відповісти
йдіть нах з ЄС і боріться за свої інтереси скільки завгодно
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03.12.2022 21:09 Відповісти
Ну чого таким ідіотам везе?І в Евросоюз їх прийняли,і автобани побудували....а до влади в них приходять прорашистські виродки....
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03.12.2022 21:12 Відповісти
То він буде купувати дешевше чи дорожче, як думають угорці?
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03.12.2022 21:20 Відповісти
Серун ще питаєтся цей мадяро-руссо минєт якось обґрунтовувати і раціонально пояснити що вони не п*дараси а просто дуже дбають про европейську економіку
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03.12.2022 21:20 Відповісти
Угорщина не Європа, а ватний бордель
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03.12.2022 21:21 Відповісти
Сразу видно, что Петер Сийярто из команды Пригожина!
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03.12.2022 21:24 Відповісти
Теперь понятно, почему русские даже готовы с Запорожской АЭС уйти под гарантии бесперебойного транзита через Украину нефти и газа по трубе . . . Дополнительные объёмы нефти пойдут через Венгрию - ведь так называемый ценовой потолок касается фактического блокирования морских перевозок нефти, приобретаемой с превышением потолка цен. А на трубы ограничений нет, но труба идёт через нас . . . Так что такой себе механизм обхода санкций. А деньги для русских видать настолько большие, что даже могут ЗАЭС вернуть. Тем более, что там всё оборудование угробили и так уже. А если наши даже восстановят, то долго ли обстрелять очередную подстанцию . . .
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03.12.2022 21:30 Відповісти
Если будут уходить с ЗАЭС по договоренности, то будут все оборудование передавать по акту в присутствии инспекторов МАГАТЭ, так что все украденное придется вернуть, а разбитое - починить за свой счет.
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03.12.2022 23:38 Відповісти
Краше звільнити угорщину від Євросоюзу,а Євросоюз від Угорщини.
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03.12.2022 21:30 Відповісти
Що ці дегенерати роблять у ЄС?
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03.12.2022 21:32 Відповісти
Угорщина вперто боролася за право закуповувати нафту за завищеною ціною і їй це вдалося.
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03.12.2022 21:33 Відповісти
************** мы вам будем помнить это следующих сто лет. Создается впечатление , что эти ******* пришли в ЕС для того , чтобы только там срать и гадить. ТО же касается и НАТО. Выгнать их отовсюду и пусть сидит в своем дерьме этот недонарод
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03.12.2022 21:35 Відповісти
не зрозумів, угри хочуть платити по ,200 доларів?
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03.12.2022 21:39 Відповісти
Угри хочуть запропонувати кацапам обходити санкції ЕС через Угорщину
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03.12.2022 23:04 Відповісти
походу это его конек изображать как он печется за нарід, в других странах ес никто так тельняшку не рвет, а экономика сильнее...
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03.12.2022 21:40 Відповісти
Хтось має перекласти йому рузге "бєй сваіх чьтоби чужийє баялісь". Бо оце сіярто гадає, що дружба з кацапнею сприяє власній безпеці

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03.12.2022 21:46 Відповісти
т.е. он хочет покупать по 100 ???
та и хер с ним... но только за свои... без всякой помощи и кредитов со стороны ЕС (там где-то еще пока зависли 7,5 млрд...каких так ждут ******))))))
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03.12.2022 22:05 Відповісти
Европа уже махнула рукой на ********, - с гнидами будут разбираться позжее, когда ***** крякнет.
история мадьяр ничему не учет.
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03.12.2022 22:13 Відповісти
Отныне, мадьяры имеют эксклюзивное право,- покупать кацапские углеводороды, дороже, чем вся остальная Европа?...
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03.12.2022 22:18 Відповісти
Exactly.
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03.12.2022 22:25 Відповісти
Назло кондуктору куплю квіток і піду пішки. На здоров'я.
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03.12.2022 22:21 Відповісти
Шлюшки пророссийские.Таких надо гнать и из ЕС и из НАТО.Какой от них вообще толк?У Путина подсасывает и все.
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03.12.2022 22:26 Відповісти
Нафтове ембарго стосується лише нафти, яка транспортується морським транспортом. Трубопровідна нафта так само буде йти до ЄС як і йшла. Так що ембарго це можна назвати з дуже великою натяжкою
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03.12.2022 22:32 Відповісти
Якесь (ОЙ)бнуте...
Тобіш - всі будуть купляти по 60, а вони по 100?
П*здец пабеда...
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03.12.2022 23:30 Відповісти
Да асвабадити уже вы вообще ЕС от этих угрофинских ********, и всем будет щастье, и пусть цалуются с Пуцькой взасос до посинения
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03.12.2022 23:51 Відповісти
Які хороші покупці, кажуть хочу платити 100 і не на копійку меньше.
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04.12.2022 00:02 Відповісти
Поясніть мені дурному. Це їм дозволили купувати рос нафту за дорожче?

Добилися! Здобули!
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04.12.2022 00:40 Відповісти
политический труп путина валяется в гробу в кремле а под гробом ползает венгр и слизывает капающую нефть ))))
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04.12.2022 00:40 Відповісти
"ЕС еще в июне договорился запретить импорт нефти из России, но только с 5 декабря, а нефтепродуктов - с 5 февраля.
"Ценовой потолок" должен фактически стать послаблением этих санкций. Идею продвигают США, которые опасаются резкого скачка цен на нефть, дальнейшего разгона инфляции и углубления мирового экономического кризиса в случае моментального исчезновения миллионов баррелей российского топлива с мирового рынка."

https://www.bbc.com/russian/news-63736122

ЕС разрешил Венгрии не участвовать в эмбарго. Как же все-таки сильно ограничена информированность читателей этого сайта.
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04.12.2022 01:04 Відповісти
Фактически это означает экономическую и политическую капитуляцию ЕС перед Путиным.
В экономическом и политическом смысле это означает крах самой идеи ЕС.
В кремле могут пить шампанское.
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04.12.2022 05:28 Відповісти
Цей мордорівський наратив просувають лише посіпаки кремлівського *****. Євросоюзу вже кремлівські пропагандони пророкували повний розвал після виходу Англії, нічого у них не вийшло, тільки гроші Кремль витратив на таких як ти. І з мад'ярською проблемою все врегулюється, змінять законодавство Євросоюзу і викинуть із нього усіх московьких дуполизів, а закриють їм назажди пащеку. І тобі бажаю успіху на "Лєнтє.сру", туди і шпилькуй.
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04.12.2022 07:32 Відповісти
Ну и чем такие дурни отличаются от пропаганды *****? У того тоже кругом враги... Даже война вас ничему не научила...
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04.12.2022 07:43 Відповісти
Такі дурні, як ти від кремлівських пропагандонів, дійсно, нічим не відрізняються. А війна вже навчила українців відрізняти співчуваючих Україні від кацапських потвор. Так що, москалик звиздуй на мордорівські сайти, бо від тебе смердить ******.
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04.12.2022 12:20 Відповісти
З ментальніст'ю цих європейських злидарів та дефіцитом природніх ресурсів, вони ніколи не стануть могутньою промисловою країною. Закінчиться війна і Україна згадає, хто блокував військову допомогу Євросоюзу, хто вилизував дупу блідої кремлівської молі і буде, відповідно до цього, вибудовувати нові зовнішні стосунки з сусідами. Ми ніколи не зрадимо друзів, але і "заподлістам" не забудемо нічого. Саме цікаве ще попереду.
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04.12.2022 07:24 Відповісти
Ну нехай платить по 300-500)
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04.12.2022 08:25 Відповісти
"..ми вперто боролися.. Угорщина була звільнена.." - зажравшийся, жлобистий мадяр не розуміє значення слів якими так легко жонглює
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04.12.2022 08:31 Відповісти
Шлюшки позорные.
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04.12.2022 11:45 Відповісти
А потом мудьяры будут просить ЕС поддержать их финансово, что бы компенсировать разницу.
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04.12.2022 12:51 Відповісти
Ну то купляй по 100, *****.
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04.12.2022 13:57 Відповісти
 
 