G7 встановила граничну ціну на російську нафту слідом за ЄС

Після досягнення домовленості між 27 державами-членами Європейського Союзу члени Групи семи, а також Австралія (разом - "Коаліція за обмеження ціни") запровадили обмеження ціни на нафту, що постачається морським транспортом з Російської Федерації, на рівні 60 доларів США за барель.

Про це заявили у Мінфіні США, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

"Обмеження ціни є важливим інструментом для обмеження доходів, які Росія отримує для фінансування своєї незаконної війни в Україні, а також для забезпечення надійного постачання нафти на світові ринки. Ця політика є особливо важливою для забезпечення постачання нафти до країн з низьким та середнім рівнем доходу, які сильно постраждали від наслідків російської війни" - йдеться у заяві.

Наступного тижня Коаліція з обмеження цін на нафту заборонить широкий спектр послуг, включаючи морське страхування та торгове фінансування, пов'язаних з морським транспортуванням сирої російської нафти, якщо покупці не купуватимуть її за ціною нижче 60 доларів за барель.

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Імпортери, які купуватимуть російську нафту за ціною, не вищою за верхню межу, матимуть доступ до низки послуг країн коаліції, життєво важливих для торгівлі нафтою.

З 5 лютого 2023 року ця заборона на послуги пошириться на морське транспортування нафтопродуктів російського походження, якщо ці продукти не продаватимуться за ціною або нижче граничної ціни, яка буде оголошена до 5 лютого 2023 року.

Політика обмеження цін спрямована на підтримку поставок російської нафти на світовий ринок при одночасному зменшенні доходів, які Російська Федерація отримує від продажу нафти, особливо у світлі підвищених цін, спричинених війною.

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Для досягнення цієї мети ЄС та інші країни, що входять до Коаліції з обмеження цін, розробили верхню межу ціни для підтримки потоку російської нафти за зниженими цінами.