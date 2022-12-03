G7 встановила граничну ціну на російську нафту слідом за ЄС
Після досягнення домовленості між 27 державами-членами Європейського Союзу члени Групи семи, а також Австралія (разом - "Коаліція за обмеження ціни") запровадили обмеження ціни на нафту, що постачається морським транспортом з Російської Федерації, на рівні 60 доларів США за барель.
Про це заявили у Мінфіні США, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
"Обмеження ціни є важливим інструментом для обмеження доходів, які Росія отримує для фінансування своєї незаконної війни в Україні, а також для забезпечення надійного постачання нафти на світові ринки. Ця політика є особливо важливою для забезпечення постачання нафти до країн з низьким та середнім рівнем доходу, які сильно постраждали від наслідків російської війни" - йдеться у заяві.
Наступного тижня Коаліція з обмеження цін на нафту заборонить широкий спектр послуг, включаючи морське страхування та торгове фінансування, пов'язаних з морським транспортуванням сирої російської нафти, якщо покупці не купуватимуть її за ціною нижче 60 доларів за барель.
Імпортери, які купуватимуть російську нафту за ціною, не вищою за верхню межу, матимуть доступ до низки послуг країн коаліції, життєво важливих для торгівлі нафтою.
З 5 лютого 2023 року ця заборона на послуги пошириться на морське транспортування нафтопродуктів російського походження, якщо ці продукти не продаватимуться за ціною або нижче граничної ціни, яка буде оголошена до 5 лютого 2023 року.
Політика обмеження цін спрямована на підтримку поставок російської нафти на світовий ринок при одночасному зменшенні доходів, які Російська Федерація отримує від продажу нафти, особливо у світлі підвищених цін, спричинених війною.
Для досягнення цієї мети ЄС та інші країни, що входять до Коаліції з обмеження цін, розробили верхню межу ціни для підтримки потоку російської нафти за зниженими цінами.
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Собівартість видобутку та транспортування до портів у раші - 22.
Тому можна казати, що ЄС та G7 в даному випадку вибрали не цінності - а ціни.
(Польща та країни Балтії боролися за 35 для раші, а Греція, Мальта, Кіпр - вибороли 60, з огляду на доходи з транспортування нафти для своїх нафтотанкерів)
Економісти кажуть що при 60 дол , прибуток кацапні на нафті становитиме не більше 50 % від затрат .
А по друге 38 дол прибутку - не може бути ніяк , бо , як я вже згадував - ще треба сплачувати різні - акцизи , мита , податки . А це набігає ще - доволі хороша сума .
А по третє , про прибуток не більше 50 % пишуть самі ж західні економісти .
Хто з них правий , блумберг чи економісти , це вже питання не до мене , я не є фахівцем в цих справах . Я лише констатую ті факти , про які читаю . .