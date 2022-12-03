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Новини
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G7 встановила граничну ціну на російську нафту слідом за ЄС

нафта

Після досягнення домовленості між 27 державами-членами Європейського Союзу члени Групи семи, а також Австралія (разом - "Коаліція за обмеження ціни") запровадили обмеження ціни на нафту, що постачається морським транспортом з Російської Федерації, на рівні 60 доларів США за барель.

Про це заявили у Мінфіні США, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

"Обмеження ціни є важливим інструментом для обмеження доходів, які Росія отримує для фінансування своєї незаконної війни в Україні, а також для забезпечення надійного постачання нафти на світові ринки. Ця політика є особливо важливою для забезпечення постачання нафти до країн з низьким та середнім рівнем доходу, які сильно постраждали від наслідків російської війни" - йдеться у заяві.

Наступного тижня Коаліція з обмеження цін на нафту заборонить широкий спектр послуг, включаючи морське страхування та торгове фінансування, пов'язаних з морським транспортуванням сирої російської нафти, якщо покупці не купуватимуть її за ціною нижче 60 доларів за барель.

Читайте: Євросоюз погодив ліміт цін на російську нафту на рівні 60 доларів, - Йозвяк

Імпортери, які купуватимуть російську нафту за ціною, не вищою за верхню межу, матимуть доступ до низки послуг країн коаліції, життєво важливих для торгівлі нафтою.

З 5 лютого 2023 року ця заборона на послуги пошириться на морське транспортування нафтопродуктів російського походження, якщо ці продукти не продаватимуться за ціною або нижче граничної ціни, яка буде оголошена до 5 лютого 2023 року.

Політика обмеження цін спрямована на підтримку поставок російської нафти на світовий ринок при одночасному зменшенні доходів, які Російська Федерація отримує від продажу нафти, особливо у світлі підвищених цін, спричинених війною.

Також читайте: Китай відмовляється визнавати російське страхування танкерів з нафтою

Для досягнення цієї мети ЄС та інші країни, що входять до Коаліції з обмеження цін, розробили верхню межу ціни для підтримки потоку російської нафти за зниженими цінами.

Автор: 

G-7 G7 (1032) нафта (5486) росія (64935) ціни (3907) Євросоюз (13315)


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Топ коментарі
+9
Варять жабу в тепленькій воді, кожного разу добаляючи вогню, щоб жаба не ошпарилася і не вистрибнула.
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03.12.2022 10:05
+8
Удавку затягують -- но дихати дають .
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03.12.2022 09:56
+5
60 - це просто цирк! Путін може пити шампанське.
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03.12.2022 10:31
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Удавку затягують -- но дихати дають .
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03.12.2022 09:56 Відповісти
Наа жаль в них така тактика .... Це для нас важливо чим поскоріш ((((((
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03.12.2022 09:58 Відповісти
Варять жабу в тепленькій воді, кожного разу добаляючи вогню, щоб жаба не ошпарилася і не вистрибнула.
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03.12.2022 10:05 Відповісти
Рашку як кобилу гонять до стайні.
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03.12.2022 09:56 Відповісти
Нажаль, бо 60 - це висока планка.
Собівартість видобутку та транспортування до портів у раші - 22.

Тому можна казати, що ЄС та G7 в даному випадку вибрали не цінності - а ціни.
(Польща та країни Балтії боролися за 35 для раші, а Греція, Мальта, Кіпр - вибороли 60, з огляду на доходи з транспортування нафти для своїх нафтотанкерів)
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03.12.2022 10:11 Відповісти
Крім собівартості і транспортування є ще різні акцизи , податки , мита і т.д. .
Економісти кажуть що при 60 дол , прибуток кацапні на нафті становитиме не більше 50 % від затрат .
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03.12.2022 10:50 Відповісти
Наведіть, будь ласка, першоджерело цих одкровеній "економістів"
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03.12.2022 10:57 Відповісти
Я гортаю укрнет , там сотні сайтів ,, тому я зараз не можу згадати точно на яких сайтах я це читав . Зазвичай я не звертаю уваги на їх назви , гортаю все підряд . Але головне ( зміст того шо там пишуть ) пам'ятаю добре . .
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03.12.2022 11:07 Відповісти
Bloomberg середня ціна добичі і транспортування нафти до портів відвантаження в РФ 22$ барель, обмеження продажу в 60$ залишить РФ 38$ ~170% прибутку... який ця успішно витратить на вбивство українців... не дарма Польща хотіла встановити поріг у 30$ залишивши РФ прибуток у 8$ на барель.
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03.12.2022 11:26 Відповісти
Ну по перше - 38 дол це не 70 - 80 дол як було ще донедавна , при ціні на біржі близько 100 дол . Тепер , якщо ціна нафти знову підніметься до цієї позначки , кацапи вже в будь якому випадку більше 38 дол не зароблять . Це - суттєве обмеження
А по друге 38 дол прибутку - не може бути ніяк , бо , як я вже згадував - ще треба сплачувати різні - акцизи , мита , податки . А це набігає ще - доволі хороша сума .
А по третє , про прибуток не більше 50 % пишуть самі ж західні економісти .
Хто з них правий , блумберг чи економісти , це вже питання не до мене , я не є фахівцем в цих справах . Я лише констатую ті факти , про які читаю . .
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03.12.2022 11:53 Відповісти
60 - це просто цирк! Путін може пити шампанське.
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03.12.2022 10:31 Відповісти
Рано радоваться - какой-то греческий фирташ зарегистрирует на Кипре компанию Роскипрэнерго, которая будет покупать в РФ нефть по писят, а потом продавать кипрскую нефть по стописят и токо своим...
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03.12.2022 10:54 Відповісти
Гешефт на крові
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03.12.2022 11:21 Відповісти
Ладно хер с ними , они сейчас смеются с Украины , устанавливая цену 60 долларов за барель Мы будем смеяться , чуть по позже , когда не получится с Голодные весенней посевной . Ну осеннюю уже прое....али . Голодные африканцы , мексиканцы , арабы не за горами
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03.12.2022 12:46 Відповісти
 
 