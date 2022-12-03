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Новости Война
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Кровавые "письма" в украинские посольства соответствуют тактике России, - Нуланд

нуланд

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд считает, что почтовые отправления в адрес украинских диппредставительств укладываются в логику действий России, однако она не имеет предметных доказательств причастности РФ.

Об этом она заявила на встрече с журналистами в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Комментируя инциденты с бандеролями с кровью и глазами животных, поступавших в адрес дипмиссий Украины в ряде государств, Нуланд осудила эти действия.

Она напомнила, что Украина является предметом комплексной атаки со стороны РФ, и одновременно эти отправления тоже являются атакой на Украину. "Это ужасно и это направлено против Украины. Есть целый набор. "матрица" ужасных вещей, которые сейчас направляются против Украины, и мы знаем, откуда они происходят", - заявила представитель Госдепа.

В то же время, она подчеркнула, что не имеет доказательств, что отправителем точно является Россия. "Относительно этих отправлений я не имею какой-то конкретной информации", - подчеркнула дипломат.

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Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что за последние дни украинские дипломаты в 12 странах 18 раз получали угрозы, и заверил, что тем, кто за этим стоит, не удастся достичь своих целей.

Так, в пятницу МИД Украины сообщил, что после теракта в Испании в посольства в Венгрии, Нидерландах, Польше, Хорватии, Италии, генеральных консульств в Неаполе и Кракове, а также в консульство в Брно поступили окровавленные пакеты. В пакетах были глаза животных, а сами пакеты были пропитаны жидкостью характерного цвета и имели соответствующий запах.

Позже стало известно, что посольство Украины в Мадриде, куда в среду прислали "почтовую бомбу", получило пакет со следами крови.

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дипломатия (1462) посольство Украины (333) угрозы (850) Нуланд Виктория (314)


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роZZія - НАЦІЯ ВБИВЦЬ І КАТІВ!

немає різниці, як здохне кацап! чи від холєри, чи від гриппу, чи від УКРАЇНСЬКОЇ кулі або ножа в спину від "сваїх"...

хороший кацап - дохлий кацап!
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03.12.2022 21:10 Ответить
шо ви підроссія це ж країна яка викликає глубокоє занепокоєння і не ак не країна террорист ні ні
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03.12.2022 21:15 Ответить
Тільки середньрвічна недоімпрерія, яка себе назвала росією
може витворяти такі поступки. Це одна із її скреп.
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03.12.2022 21:26 Ответить
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03.12.2022 22:43 Ответить
Виктория Нуланд так и не взяла за шиворот кого следует ?
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04.12.2022 04:41 Ответить
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04.12.2022 05:17 Ответить
 
 