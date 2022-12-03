Кровавые "письма" в украинские посольства соответствуют тактике России, - Нуланд
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд считает, что почтовые отправления в адрес украинских диппредставительств укладываются в логику действий России, однако она не имеет предметных доказательств причастности РФ.
Об этом она заявила на встрече с журналистами в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Комментируя инциденты с бандеролями с кровью и глазами животных, поступавших в адрес дипмиссий Украины в ряде государств, Нуланд осудила эти действия.
Она напомнила, что Украина является предметом комплексной атаки со стороны РФ, и одновременно эти отправления тоже являются атакой на Украину. "Это ужасно и это направлено против Украины. Есть целый набор. "матрица" ужасных вещей, которые сейчас направляются против Украины, и мы знаем, откуда они происходят", - заявила представитель Госдепа.
В то же время, она подчеркнула, что не имеет доказательств, что отправителем точно является Россия. "Относительно этих отправлений я не имею какой-то конкретной информации", - подчеркнула дипломат.
Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что за последние дни украинские дипломаты в 12 странах 18 раз получали угрозы, и заверил, что тем, кто за этим стоит, не удастся достичь своих целей.
Так, в пятницу МИД Украины сообщил, что после теракта в Испании в посольства в Венгрии, Нидерландах, Польше, Хорватии, Италии, генеральных консульств в Неаполе и Кракове, а также в консульство в Брно поступили окровавленные пакеты. В пакетах были глаза животных, а сами пакеты были пропитаны жидкостью характерного цвета и имели соответствующий запах.
Позже стало известно, что посольство Украины в Мадриде, куда в среду прислали "почтовую бомбу", получило пакет со следами крови.
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немає різниці, як здохне кацап! чи від холєри, чи від гриппу, чи від УКРАЇНСЬКОЇ кулі або ножа в спину від "сваїх"...
хороший кацап - дохлий кацап!
може витворяти такі поступки. Це одна із її скреп.