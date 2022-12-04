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Граффити Бэнкси на Киевщине будут охранять от кражи

київ,бенксі,графіті

Правоохранительные органы вместе с местными властями уже нашли решение того, как в дальнейшем защитить граффити Бэнкси и другие культурные объекты.

Об этом начальник полиции Киевской области Андрей Небытов заявил в эфире телемарафона, передаёт Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Этот вопрос изучили. Охрана объектов культурного наследия и других ценностей относятся к компетенции местных органов власти. Мы уже приняли решение о привлечении добровольческих формирований территориальной громады, муниципального караула, местных органов правопорядка к обеспечению сохранения указанных рисунков. Я уверен, что в дальнейшем таких случаев не будет", - сказал Небытов.

По его словам, разоблаченная полицейскими и силовиками группа лиц, которая демонтировала картину всемирно известного художника на стене разбитого захватчиками дома в Гостомеле, пока находится в следственном изоляторе. "По данному факту возбуждено дело по статье 194 – это повреждение имущества. Но в перспективе, это прецедент, потому что имущество не оценено, не имеет пока собственника и заявления от собственника, поэтому квалификация, я уверен, что будет меняться", - добавил начальник полиции Киевской области.

Небытов добавил, что по результату расследования относительно граффити Бэнкси будет назначена искусствоведческая экспертиза. Ныне граффити находится в Бучанском управлении полиции Киевщины. "Далее я уверен, что будет квалификация и объявление подозрения всем участникам, совершившим это преступление", - добавил он.

Смотрите также: Граффити Бэнкси в Гостомеле украли вместе с куском стены. Воров задержали. ФОТО

Автор: 

Киевская область (4117) Небытов Андрей (161) художник Бэнкси (14)


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Топ комментарии
+13
Просрали тисячі експонатів, в десятках музеїв, зате тепер, будуть графіті охороняти!
Караул там поставте в червоних куртках та ведмежих шапках!
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04.12.2022 11:59
+12
Ну от, у людей робота буде - охороняти графіті. Більше ж зайнятись нічим...
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04.12.2022 11:52
+8
А що уже усіх російських колаборантів спіймали, що є на усіляку дурню час?
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04.12.2022 11:53
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Ну от, у людей робота буде - охороняти графіті. Більше ж зайнятись нічим...
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04.12.2022 11:52 Ответить
Надо и Мону Лизу сжечь! А чо такого. Охранять ее, быдлоте это нафиг не нада.
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04.12.2022 13:14 Ответить
Ценность работ Бэнксти, очень-очень мягко говоря, переоценена. Но раз вам по телевизору сказали, что это крутое и супер-ценное искусство - ок, охраняйте
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04.12.2022 15:31 Ответить
Вот и мамкины искуствоведы подъехали Бенкси переоценен доллар бумажка а Амэрика скоро развалится ))
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02.01.2023 19:32 Ответить
Присядь на бутылку дурачок. Доллар стабилен, Америка будет на месте.
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02.01.2023 20:11 Ответить
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04.12.2022 11:52 Ответить
А що уже усіх російських колаборантів спіймали, що є на усіляку дурню час?
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04.12.2022 11:53 Ответить
Бенксі додав нам роботи .
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04.12.2022 11:57 Ответить
Почьотний караул як на раші для кожного напису на стіні графіті?
А може своїми прямими обов"язками займатись. Бо вгодовані і у теплі, зп гарна капає.
Ось вчора на Березняках біля ресторану чергове блатне побоїще і де були мусоріли? Чому повістки не роздали ? Це ж не ботанів у окулярах відловлювати, то свої. І закладчиків як гівна, півгодини рився у сусіда під туями, жах. І відео є, але не цікаво, всі мають частку.
Чекаєте, що бандюкі знов в*бьють військового і цілою бандою прийдуть качати права під суд.
Жахали 90-ми, вже значно гірше.
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04.12.2022 11:57 Ответить
Просрали тисячі експонатів, в десятках музеїв, зате тепер, будуть графіті охороняти!
Караул там поставте в червоних куртках та ведмежих шапках!
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04.12.2022 11:59 Ответить
Це наче на виставці мистецтво у вигляді банана приклеєного скотчем.
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04.12.2022 12:12 Ответить
Та нехай би розпродали всі ті "шедеври" (якщо вони вже такі цінні та хоч комусь потрібні), то хоч польза якась би була, а то самий геморой - експертизи, охорона...
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04.12.2022 12:41 Ответить
от ****, під час війни ще й графіті охороняти, бо треба було постріляти тих крадіїв за законами воєнного часу і вже б ніхто не зазіхав
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04.12.2022 12:52 Ответить
Графити Бенкси надо минировать.
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04.12.2022 13:08 Ответить
Русня уже публиковала материалы про "украинских дикарей", что варварски уничтожают искусство Бенкси. Более того, они могу и прислать кого-то, типа монашков из МП, кротов из СБУ, да мало ли кого. Так что сразу надо было охранять, а лучше демонтировать и вывезти в музей.
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04.12.2022 13:13 Ответить
Хахлов повылазило, капец. Их собственное творчество в виде слово "йух" на заборе нихто не охраняет, а тут какой-то мелкобритт. От англосаксов всякая зараза наползает!!!
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04.12.2022 13:17 Ответить
а що поробиш - це зараз також - мистецтво
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04.12.2022 17:31 Ответить
 
 