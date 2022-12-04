Граффити Бэнкси на Киевщине будут охранять от кражи

Правоохранительные органы вместе с местными властями уже нашли решение того, как в дальнейшем защитить граффити Бэнкси и другие культурные объекты.

Об этом начальник полиции Киевской области Андрей Небытов заявил в эфире телемарафона, передаёт Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Этот вопрос изучили. Охрана объектов культурного наследия и других ценностей относятся к компетенции местных органов власти. Мы уже приняли решение о привлечении добровольческих формирований территориальной громады, муниципального караула, местных органов правопорядка к обеспечению сохранения указанных рисунков. Я уверен, что в дальнейшем таких случаев не будет", - сказал Небытов.

По его словам, разоблаченная полицейскими и силовиками группа лиц, которая демонтировала картину всемирно известного художника на стене разбитого захватчиками дома в Гостомеле, пока находится в следственном изоляторе. "По данному факту возбуждено дело по статье 194 – это повреждение имущества. Но в перспективе, это прецедент, потому что имущество не оценено, не имеет пока собственника и заявления от собственника, поэтому квалификация, я уверен, что будет меняться", - добавил начальник полиции Киевской области.

Небытов добавил, что по результату расследования относительно граффити Бэнкси будет назначена искусствоведческая экспертиза. Ныне граффити находится в Бучанском управлении полиции Киевщины. "Далее я уверен, что будет квалификация и объявление подозрения всем участникам, совершившим это преступление", - добавил он.

Смотрите также: Граффити Бэнкси в Гостомеле украли вместе с куском стены. Воров задержали. ФОТО