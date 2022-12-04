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Графіті Бенксі на Київщині охоронятимуть від крадіжки

київ,бенксі,графіті

Правоохоронні органи разом із місцевою владою вже знайшли рішення щодо того, як надалі захистити графіті Бенксі та інші культурні об’єкти.

Про це начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов заявив в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Це питання опрацювали. Охорона об'єктів культурної спадщини та інших таких цінностей відносяться до компетенції місцевих органів влади. Ми вже прийняли рішення щодо залучення добровольчих формувань територіальної громади, муніципальної варти, місцевих органів правопорядку до забезпечення збереження вказаних малюнків. Я впевнений в тому, що в подальшому таких випадків не буде", - сказав Нєбитов.

За його словами, викрита поліцейськими та силовиками група осіб, яка демонтувала картину всесвітньовідомого митця на стіні розбитого загарбниками будинку в Гостомелі, поки перебуває у слідчому ізоляторі. "За даним фактом порушена стаття 194 - це пошкодження майна. Але у перспективі, це є прецедент, тому що майно не оцінене, не має поки власника і заяви від власника, тому кваліфікація, я впевнений, що буде змінюватися", - додав начальник поліції Київської області.

Нєбитов додав, що за результатом розслідування щодо графіті Бенксі буде призначена мистецтвознавча експертиза. Нині графіті перебуває в Бучанському управлінні поліції Київщини. "Далі я впевнений, що буде кваліфікація та оголошення підозри всім учасникам, які вчинили цей злочин", - додав він.

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Автор: 

Київська область (4005) Нєбитов Андрій (187) Бенксі (15)


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Топ коментарі
+13
Просрали тисячі експонатів, в десятках музеїв, зате тепер, будуть графіті охороняти!
Караул там поставте в червоних куртках та ведмежих шапках!
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04.12.2022 11:59
+12
Ну от, у людей робота буде - охороняти графіті. Більше ж зайнятись нічим...
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04.12.2022 11:52
+8
А що уже усіх російських колаборантів спіймали, що є на усіляку дурню час?
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04.12.2022 11:53
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Ну от, у людей робота буде - охороняти графіті. Більше ж зайнятись нічим...
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04.12.2022 11:52 Відповісти
Надо и Мону Лизу сжечь! А чо такого. Охранять ее, быдлоте это нафиг не нада.
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04.12.2022 13:14 Відповісти
Ценность работ Бэнксти, очень-очень мягко говоря, переоценена. Но раз вам по телевизору сказали, что это крутое и супер-ценное искусство - ок, охраняйте
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04.12.2022 15:31 Відповісти
Вот и мамкины искуствоведы подъехали Бенкси переоценен доллар бумажка а Амэрика скоро развалится ))
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02.01.2023 19:32 Відповісти
Присядь на бутылку дурачок. Доллар стабилен, Америка будет на месте.
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02.01.2023 20:11 Відповісти
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04.12.2022 11:52 Відповісти
А що уже усіх російських колаборантів спіймали, що є на усіляку дурню час?
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04.12.2022 11:53 Відповісти
Бенксі додав нам роботи .
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04.12.2022 11:57 Відповісти
Почьотний караул як на раші для кожного напису на стіні графіті?
А може своїми прямими обов"язками займатись. Бо вгодовані і у теплі, зп гарна капає.
Ось вчора на Березняках біля ресторану чергове блатне побоїще і де були мусоріли? Чому повістки не роздали ? Це ж не ботанів у окулярах відловлювати, то свої. І закладчиків як гівна, півгодини рився у сусіда під туями, жах. І відео є, але не цікаво, всі мають частку.
Чекаєте, що бандюкі знов в*бьють військового і цілою бандою прийдуть качати права під суд.
Жахали 90-ми, вже значно гірше.
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04.12.2022 11:57 Відповісти
Просрали тисячі експонатів, в десятках музеїв, зате тепер, будуть графіті охороняти!
Караул там поставте в червоних куртках та ведмежих шапках!
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04.12.2022 11:59 Відповісти
Це наче на виставці мистецтво у вигляді банана приклеєного скотчем.
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04.12.2022 12:12 Відповісти
Та нехай би розпродали всі ті "шедеври" (якщо вони вже такі цінні та хоч комусь потрібні), то хоч польза якась би була, а то самий геморой - експертизи, охорона...
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04.12.2022 12:41 Відповісти
от ****, під час війни ще й графіті охороняти, бо треба було постріляти тих крадіїв за законами воєнного часу і вже б ніхто не зазіхав
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04.12.2022 12:52 Відповісти
Графити Бенкси надо минировать.
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04.12.2022 13:08 Відповісти
Русня уже публиковала материалы про "украинских дикарей", что варварски уничтожают искусство Бенкси. Более того, они могу и прислать кого-то, типа монашков из МП, кротов из СБУ, да мало ли кого. Так что сразу надо было охранять, а лучше демонтировать и вывезти в музей.
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04.12.2022 13:13 Відповісти
Хахлов повылазило, капец. Их собственное творчество в виде слово "йух" на заборе нихто не охраняет, а тут какой-то мелкобритт. От англосаксов всякая зараза наползает!!!
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04.12.2022 13:17 Відповісти
а що поробиш - це зараз також - мистецтво
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04.12.2022 17:31 Відповісти
 
 