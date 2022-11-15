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Бенксі підтвердив, що створив в Україні сім муралів. ФОТО

бенксі

Легендарний британський вуличний художник Бенксі підтвердив, що намалював в Україні сім графіті. Його роботи можна знайти в Києві, Ірпені та Бородянці.

Про це Цензор.НЕТ пише з посиланням на The Art Newspaper.

Три роботи Бенксі помітили в Бородянці минулого тижня. Це викликало припущення, що анонімний британський художник перебуває в Україні.

Тепер Бенксі підтвердив, що є автором цих трьох, а також ще чотирьох робіт.

Бенксі - псевдонім скандально відомого англійського андеграундного художника графіті, політичного активіста та режисера, особа котрого не встановлена.

Також дивіться: Бенксі зробив графіті на руїнах знищеної окупантами багатоповерхівки у Бородянці на Київщині. ФОТО

Бенксі підтвердив, що створив в Україні сім муралів 01
Бенксі підтвердив, що створив в Україні сім муралів 02
Бенксі підтвердив, що створив в Україні сім муралів 03
Бенксі підтвердив, що створив в Україні сім муралів 04
Бенксі підтвердив, що створив в Україні сім муралів 05
Бенксі підтвердив, що створив в Україні сім муралів 06
Бенксі підтвердив, що створив в Україні сім муралів 07

Автор: 

графіті (31) Ірпінь (358) Київ (19632) Бородянка (82) Бенксі (15)


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геніально. дуже круто
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15.11.2022 13:38 Відповісти
Дякую геніальний Бенксі за Вашу працю.
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15.11.2022 14:33 Відповісти
То про невинно убієнних дітей
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15.11.2022 14:39 Відповісти
Комунальні служби вже замалювали)
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15.11.2022 14:47 Відповісти
 
 