Бенксі підтвердив, що створив в Україні сім муралів. ФОТО

Легендарний британський вуличний художник Бенксі підтвердив, що намалював в Україні сім графіті. Його роботи можна знайти в Києві, Ірпені та Бородянці.

Про це Цензор.НЕТ пише з посиланням на The Art Newspaper.

Три роботи Бенксі помітили в Бородянці минулого тижня. Це викликало припущення, що анонімний британський художник перебуває в Україні.

Тепер Бенксі підтвердив, що є автором цих трьох, а також ще чотирьох робіт.

Бенксі - псевдонім скандально відомого англійського андеграундного художника графіті, політичного активіста та режисера, особа котрого не встановлена.

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