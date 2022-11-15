Бенксі підтвердив, що створив в Україні сім муралів. ФОТО
Легендарний британський вуличний художник Бенксі підтвердив, що намалював в Україні сім графіті. Його роботи можна знайти в Києві, Ірпені та Бородянці.
Про це Цензор.НЕТ пише з посиланням на The Art Newspaper.
Три роботи Бенксі помітили в Бородянці минулого тижня. Це викликало припущення, що анонімний британський художник перебуває в Україні.
Тепер Бенксі підтвердив, що є автором цих трьох, а також ще чотирьох робіт.
Бенксі - псевдонім скандально відомого англійського андеграундного художника графіті, політичного активіста та режисера, особа котрого не встановлена.
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Руслан Скрипник
показати весь коментар15.11.2022 13:38 Відповісти Мені подобається 16 Посилання
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