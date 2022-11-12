Бенксі зробив графіті на руїнах знищеної окупантами багатоповерхівки у Бородянці на Київщині. ФОТО

Відомий британський художник-анонім Бенксі зробив графіті на руїнах багатоповерхової будівлі, яка була знищена російськими окупантами у Бородянці на Київщині.

Відповідні фото зявились в Instagram митця, інформує Цензор.НЕТ.





Бенксі — псевдонім англійського андерграундного художника графіті, особа котрого не встановлена. Графіті Бенксі почали з'являтися на вулицях від початку 1990-х років.