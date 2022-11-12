УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7298 відвідувачів онлайн
Новини Війна
23 230 55

Бенксі зробив графіті на руїнах знищеної окупантами багатоповерхівки у Бородянці на Київщині. ФОТО

Відомий британський художник-анонім Бенксі зробив графіті на руїнах багатоповерхової будівлі, яка була знищена російськими окупантами у Бородянці на Київщині.

Відповідні фото зявились в Instagram митця, інформує Цензор.НЕТ.

Бенксі зробив графіті на руїнах знищеної окупантами багатоповерхівки у Бородянці на Київщині 01
Бенксі зробив графіті на руїнах знищеної окупантами багатоповерхівки у Бородянці на Київщині 02

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бородянка через 18 днів після звільнення. ФОТОрепортаж

Бенксі зробив графіті на руїнах знищеної окупантами багатоповерхівки у Бородянці на Київщині 03

Бенксі — псевдонім англійського андерграундного художника графіті, особа котрого не встановлена. Графіті Бенксі почали з'являтися на вулицях від початку 1990-х років.

Автор: 

графіті (31) мистецтво (140) Київська область (4194) Бородянка (84) Бенксі (15)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+21
Бенксі - геній!!!!
Якщо комусь не сподобалось графіті або його не зрозумів, то подивіться трохи ще.
1. Гімнастка на руках схожа на половину свастики, так само як Z це половина свастики
2. Далі вдивіться в обличчя гімнастки, воно зле, наче відьма. Тобто рашка, яка раніше асоціювалася за кордоном своєю культурою та досягненнями у спорті, зокрема художній гімнастиці, насправді є бридко та величезним злом
3.Тобто рашка танцює над зруйнованим українським будинком
4. Ну і гімнастка - це секретна коханка Кабаєва-Хуйла
показати весь коментар
12.11.2022 03:27 Відповісти
+21
«Ребенок бросает мужчину на пол». На руинах в Бородянке появилось граффити, похожее на работы Бэнкси

показати весь коментар
12.11.2022 08:00 Відповісти
+20
Беззахисна, і тепер вже ледь балансуюча, багатоповерхівка проти руйнівних ракет.
ps: Коли мудрець показує на зірки, більшість дивиться на палець..
показати весь коментар
12.11.2022 05:00 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
як він туди пробрався? британський художник-анонім? та щей відомий?
показати весь коментар
12.11.2022 01:57 Відповісти
Застаріла інформація.
Він вже давно не анонімний.
показати весь коментар
12.11.2022 03:49 Відповісти
то заснровник гурту "массів атак"
показати весь коментар
12.11.2022 02:18 Відповісти
наша трагедія на тлі піару одніэі людини
показати весь коментар
12.11.2022 11:58 Відповісти
Сtr+c Ctr+v
показати весь коментар
12.11.2022 02:05 Відповісти
В Бенксі є цікаві роботи і без сумніву має талант, але тут відверто зхалтурив (на мій погляд)

До чого там гімнастка на руїнах будинку?
показати весь коментар
12.11.2022 02:14 Відповісти
Якщо "хотьпаржом" то щось не смішно
показати весь коментар
12.11.2022 02:15 Відповісти
це Кабаєва, мабуть
показати весь коментар
12.11.2022 02:38 Відповісти
війна і гимнастика несумісні
в Україні була непогана школа гімнастики
і ймовірно одна з гімнасток могла жити в цьому або такому ж будинкові
тепер приходиться бути гімнасткою на руїнах назло ворогу
якось такось
показати весь коментар
12.11.2022 02:46 Відповісти
занадто багато треба знати подробиць, хто де жив, тощо

про Кабаєву більш доречно (якщо можна так сказати), але вона може бути проти війни

ні, зміст має бути точним і зрозумілим, "мінімум засобів, максимум виразності"
показати весь коментар
12.11.2022 02:55 Відповісти
Теж не розумію... Роботи Бенксі мене часто причаровували інтелектом, витонченістю та гуманізмом. Тут, на перший погляд, я нічого з цього не бачу. Єдине що, фото занадто наближене. На сторінці митця третій знімок дає загальне враження. Воно трохи краще. Гімнастка намальована десь на рівні першого поверху. Над нею шахова дошка з багатьох поверхів, що ведуть в нікуди. Можливо, ця гімнастка символізує стійкість та вправність маленької фігури перед хаосом та прірвою над нею?...
показати весь коментар
12.11.2022 03:57 Відповісти
О, тільки помітила, що тут це перший знімок - загальний план.
показати весь коментар
12.11.2022 04:00 Відповісти
Без картини були б просто руїни.А мистецтво зображень-воно,на жаль,як і музика-звучить лише для тих ,хто сприймає.
показати весь коментар
12.11.2022 05:39 Відповісти
а ви як сприймаєте? зрозуміли?
показати весь коментар
12.11.2022 16:08 Відповісти
Доброго вечора.Я сприймаю своїм сприйняттям.
Мистецтво не повинно нести вичерпний зміст.форма мистецтва формує людину ,яка з мистецтвом зустрілась(соприкоснулась,я ще не на 100 освоїв українську).Тобто це процес,а не передача даних.
Щодо Бенксі тут може бути і провокація,в доброзичливому змісті цього поняття.Без шкоди та насмішки.Сарказм,неочікуваність,загадка.
показати весь коментар
12.11.2022 18:21 Відповісти
Це знущання над памяттю загиблих.
показати весь коментар
12.11.2022 02:17 Відповісти
Просто невдала робота

Мистецтво - це тонка межа між пошлістю і незрозумілістю. З першою задачею він впорався, з другою - ні.
показати весь коментар
12.11.2022 02:21 Відповісти
Я не вважаю, що тут місце саме такому графіті!
показати весь коментар
12.11.2022 02:28 Відповісти
А мені здається, що тут задумка, привернути увагу до цього, знищеного будинку, тобто до звірств рашистів.
показати весь коментар
12.11.2022 02:40 Відповісти
Народ не зрозумів іронії... це, як на мене, Кабаєва... "феєрична Росія", якою вона себе рекламує в світі, і "реальна Росія" - "танці на кістках українців".
показати весь коментар
12.11.2022 02:42 Відповісти
хм, цікава думка
показати весь коментар
12.11.2022 02:47 Відповісти
Он художник , он так відєт, дебіл.

Ще б Настєньку Сволочкову поряд намалював врастопирку у шпагаті в стрінгах.
показати весь коментар
12.11.2022 03:22 Відповісти
не ругайте майстра... (хоча і мені впала в око саме недоречність...а тоді вже потайний смисл))))
йому просто не розяснили наше відношення до гімнасток))) наші асоціації і ********** забаганки)))
начебто й недоречно...а філософські - тримаємо рівновагу))) та очі й розум одразу бачать інше...
не зрозуміла аналогія тим хто страждає і горює і дивиться в небо виглядуючи "мопеди" і розбирає завали в пошуках живих ...якась поламана квітка була б яскравіше і нейтральніше...

от інша його робота, де дитина (Україна) валить самбіста (*****) - тут співпало !!!
см. вище фото
показати весь коментар
12.11.2022 09:40 Відповісти
Погоджуюсь! Художника образить кожний може.

Добре, що хоч не баляріну намалював, з якими у них асоціюється «рускій мір та культура».

Для нас ця тема ще дуже болюча, щоб обговорювати малюнок генія, на якому зображена та, яка по суті є царицею «руського міру».

Другий малюнок дуже сильний, тут не посперечаєшся .
показати весь коментар
12.11.2022 09:51 Відповісти
Бенксі - геній!!!!
Якщо комусь не сподобалось графіті або його не зрозумів, то подивіться трохи ще.
1. Гімнастка на руках схожа на половину свастики, так само як Z це половина свастики
2. Далі вдивіться в обличчя гімнастки, воно зле, наче відьма. Тобто рашка, яка раніше асоціювалася за кордоном своєю культурою та досягненнями у спорті, зокрема художній гімнастиці, насправді є бридко та величезним злом
3.Тобто рашка танцює над зруйнованим українським будинком
4. Ну і гімнастка - це секретна коханка Кабаєва-Хуйла
показати весь коментар
12.11.2022 03:27 Відповісти
ага, гарна робота
показати весь коментар
12.11.2022 03:31 Відповісти
Його потрібно як Нострадамуса "розшифровувати" згідно до своїх уявлень про сутність життя...
показати весь коментар
12.11.2022 08:40 Відповісти
Там все простіше: балансуюча фігура уособлєю собою будівлю, котра може впасти в будь-який момент як і ця фігура.
показати весь коментар
12.11.2022 10:10 Відповісти
А ще стінка зліва мабуть *задута* типу з темряви та гімнаста,я так бачу.
показати весь коментар
15.11.2022 15:13 Відповісти
І що тепер:
Не зносити?
Не відбудовувати?
показати весь коментар
12.11.2022 03:51 Відповісти
Краще б так анонімно пробрався в штаб рф до суровікіна, і зробив би щось для України дійсно корисне.
показати весь коментар
12.11.2022 03:54 Відповісти
Алілуйя.
показати весь коментар
12.11.2022 04:00 Відповісти
Для тех кто не догнал одна из интерпретаций , держите баланс не смотря не на что ,
показати весь коментар
12.11.2022 04:15 Відповісти
100%!
показати весь коментар
12.11.2022 07:06 Відповісти
А з іншого боку ніхто глянуть не пробував?
"ЖИТТЯ ПЕРЕМАГАЄ!" не дивлячись ні на що!
показати весь коментар
12.11.2022 04:51 Відповісти
Беззахисна, і тепер вже ледь балансуюча, багатоповерхівка проти руйнівних ракет.
ps: Коли мудрець показує на зірки, більшість дивиться на палець..
показати весь коментар
12.11.2022 05:00 Відповісти
...хулиган
показати весь коментар
12.11.2022 05:03 Відповісти
Коли кращі люди України воюють з ворогами,підставляючі себе під кулі,то "некращі" залишки,бидлота,воює з музеями та пам"ятниками.Звідси і бидлячі комментарії.
показати весь коментар
12.11.2022 05:44 Відповісти
«Ребенок бросает мужчину на пол». На руинах в Бородянке появилось граффити, похожее на работы Бэнкси

показати весь коментар
12.11.2022 08:00 Відповісти
маленький кидає великого
показати весь коментар
12.11.2022 08:40 Відповісти
Маленькая Украина побеждает «вЯликий» моРдор !
И победит !!!
показати весь коментар
12.11.2022 15:44 Відповісти
Ага, і знову згадуємо хто ж там "дзюдоїст"
показати весь коментар
12.11.2022 08:53 Відповісти
показати весь коментар
13.11.2022 17:47 Відповісти
Хорошо аккуратно вырезать и в музей. Или сам кусок дома превратить в музей. Пока не зарисовали. Стоит дорого, при желании можно продать. Жаль нарисовал в неудобном месте.
Что там он хотел сказать, это синдром поиска глубинного смысла. Какая разница. Привлек внимание и это хорошо.
показати весь коментар
12.11.2022 09:04 Відповісти
Це не робота Бенксі
показати весь коментар
12.11.2022 09:26 Відповісти
Работа художника принадлежит не художнику, а зрителю.
Плевать, что думал художник. Важно, что видит зритель!
показати весь коментар
12.11.2022 09:37 Відповісти
Хлоп"ята й дівчатка -- вдивиться в "гімнастку" !

Це карікатурний образ , бо як для гімнастки ноги в неї а ні м"язливі , а ні худі ...

Це саме карікатура на ******** , півторюю -- ******** кабаєву , яка покабаніла й наплила жиром .

Очевидний гротеск на московію яка нічого не може творити -- виключно руйнувати . А якщо щось спробує креативне , то виходять товсті й нелеграбні потрвори ...
показати весь коментар
12.11.2022 11:36 Відповісти
Треба закрити броньованим пластиком як на майдані, доки якись комунальники не зробили "красіво".
показати весь коментар
12.11.2022 16:49 Відповісти
Оскар во временное пользование, какая-то мазня на стенах, даже боюсь предположить что дальше в программе, наверно выступление цирка дю Солей или Мистер Бин с визитом.
показати весь коментар
12.11.2022 16:50 Відповісти
 
 