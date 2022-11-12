Бенксі зробив графіті на руїнах знищеної окупантами багатоповерхівки у Бородянці на Київщині. ФОТО
Відомий британський художник-анонім Бенксі зробив графіті на руїнах багатоповерхової будівлі, яка була знищена російськими окупантами у Бородянці на Київщині.
Відповідні фото зявились в Instagram митця, інформує Цензор.НЕТ.
Бенксі — псевдонім англійського андерграундного художника графіті, особа котрого не встановлена. Графіті Бенксі почали з'являтися на вулицях від початку 1990-х років.
Топ коментарі
vadyan
12.11.2022 03:27
малюк malyuk
12.11.2022 08:00
Dmytro Zuyenko
12.11.2022 05:00
Він вже давно не анонімний.
До чого там гімнастка на руїнах будинку?
в Україні була непогана школа гімнастики
і ймовірно одна з гімнасток могла жити в цьому або такому ж будинкові
тепер приходиться бути гімнасткою на руїнах назло ворогу
якось такось
про Кабаєву більш доречно (якщо можна так сказати), але вона може бути проти війни
ні, зміст має бути точним і зрозумілим, "мінімум засобів, максимум виразності"
Мистецтво не повинно нести вичерпний зміст.форма мистецтва формує людину ,яка з мистецтвом зустрілась(соприкоснулась,я ще не на 100 освоїв українську).Тобто це процес,а не передача даних.
Щодо Бенксі тут може бути і провокація,в доброзичливому змісті цього поняття.Без шкоди та насмішки.Сарказм,неочікуваність,загадка.
Мистецтво - це тонка межа між пошлістю і незрозумілістю. З першою задачею він впорався, з другою - ні.
Ще б Настєньку Сволочкову поряд намалював врастопирку у шпагаті в стрінгах.
йому просто не розяснили наше відношення до гімнасток))) наші асоціації і ********** забаганки)))
начебто й недоречно...а філософські - тримаємо рівновагу))) та очі й розум одразу бачать інше...
не зрозуміла аналогія тим хто страждає і горює і дивиться в небо виглядуючи "мопеди" і розбирає завали в пошуках живих ...якась поламана квітка була б яскравіше і нейтральніше...
от інша його робота, де дитина (Україна) валить самбіста (*****) - тут співпало !!!
см. вище фото
Добре, що хоч не баляріну намалював, з якими у них асоціюється «рускій мір та культура».
Для нас ця тема ще дуже болюча, щоб обговорювати малюнок генія, на якому зображена та, яка по суті є царицею «руського міру».
Другий малюнок дуже сильний, тут не посперечаєшся .
Якщо комусь не сподобалось графіті або його не зрозумів, то подивіться трохи ще.
1. Гімнастка на руках схожа на половину свастики, так само як Z це половина свастики
2. Далі вдивіться в обличчя гімнастки, воно зле, наче відьма. Тобто рашка, яка раніше асоціювалася за кордоном своєю культурою та досягненнями у спорті, зокрема художній гімнастиці, насправді є бридко та величезним злом
3.Тобто рашка танцює над зруйнованим українським будинком
4. Ну і гімнастка - це секретна коханка Кабаєва-Хуйла
Не зносити?
Не відбудовувати?
"ЖИТТЯ ПЕРЕМАГАЄ!" не дивлячись ні на що!
ps: Коли мудрець показує на зірки, більшість дивиться на палець..
И победит !!!
Что там он хотел сказать, это синдром поиска глубинного смысла. Какая разница. Привлек внимание и это хорошо.
Плевать, что думал художник. Важно, что видит зритель!
Це карікатурний образ , бо як для гімнастки ноги в неї а ні м"язливі , а ні худі ...
Це саме карікатура на ******** , півторюю -- ******** кабаєву , яка покабаніла й наплила жиром .
Очевидний гротеск на московію яка нічого не може творити -- виключно руйнувати . А якщо щось спробує креативне , то виходять товсті й нелеграбні потрвори ...