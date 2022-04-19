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Бородянка через 18 днів після звільнення. ФОТОрепортаж

Ворог був у Бородянці на Київщині з 27 лютого до 1 квітня. В селищі зруйновано дві третини будинків, на вулицях - спалені автомобілі, а на будівлях лишилися позначки окупантів.

В Бородянці побував кореспондент Lb.ua, повідомляє Цензор.НЕТ.

Центральну вулицю Бородянки знищили авіацією, ударів завдавали і з артилерії. Точна кількість загиблих від рук ворога тут все ще невідома – рятувальники продовжують розбирати завали. Однак очевидно, що загиблих багато – з-під завалів лише двох будинків дістали тіла 26 людей, понад 200 мешканців станом 6 квітня вважалися зниклими безвісти. Станом на 17 квітня рятувальники виявили тіла 41 людини.

На вцілілих парканах і стінах смт багато написів: "живут люди", "дети", "русские нах*й" – для окупантів, "стой, стреляю" і "V" – від них для українців.

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У селищі належить виконати ще чимало робіт, зокрема, повернути централізоване водопостачання й відведення. Для волонтерів і рятувальників, які працюють над відновленням смт, тут встановили передані з Закарпаття модульні будинки. Це дозволило не виїжджати за межі, а жити просто тут, щоб якомога оперативніше усунути наслідки бойових дій.

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Бородянка через 18 днів після звільнення 17
Бородянка через 18 днів після звільнення 18
Бородянка через 18 днів після звільнення 19
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Бородянка через 18 днів після звільнення 22
Бородянка через 18 днів після звільнення 23
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Бородянка через 18 днів після звільнення 25
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Бородянка через 18 днів після звільнення 28

Автор: 

Київська область (4028) окупація (6697) Бородянка (82)


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Топ коментарі
+35
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19.04.2022 16:27
+7
вул. В.І.Леніна 203? Як так?
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19.04.2022 17:12
+6
чи не хоче говнюк коппола - вилизувач дупи *****, зняти продовження
"Апокаліпсіс сьогодні"?
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19.04.2022 16:39
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19.04.2022 16:27 Відповісти
чи не хоче говнюк коппола - вилизувач дупи *****, зняти продовження
"Апокаліпсіс сьогодні"?
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19.04.2022 16:39 Відповісти
вул. В.І.Леніна 203? Як так?
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19.04.2022 17:12 Відповісти
Через таку назву і хата така бідна і пошарпана, а як матиме вулиця ім"я Степана Бандери то й хата стане новою й багато оздобленою
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19.04.2022 18:33 Відповісти
В Сети распространяется видео, якобы с жителями Розовки, где все участники собрания голосуют единогласно за присоединение к "ДНР". При этом житель Розовки смог опознать в сюжете всего двух человек.


Российские пропагандисты показали видео из оккупированной Розовки. Здесь решили не проводить референдум, а просто подъемом рук проголосовать за присоединение к "ДНР".

По видео в зале собраны преимущественно пенсионеры.
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19.04.2022 17:19 Відповісти
был бы шевч из чугуния то был бы рикошет а так хз бронза шоли
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19.04.2022 17:20 Відповісти
Як же боляче Тарасу....
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19.04.2022 18:13 Відповісти
чума на русскіх!
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19.04.2022 18:31 Відповісти
русская баня?
что то я сомневаюсь что они там мылись
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19.04.2022 19:39 Відповісти
У москалів у їхній мові не існує свого слова "Баня", це слово грецьке. Тому ніякої "русской бани" не може існувати в природі. У них все крадене, і баня, і навіть матрьошка.
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20.04.2022 11:12 Відповісти
кровавая баня имелось ввиду, если кто не понял...
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20.04.2022 12:52 Відповісти
Це жах, панове! Знову прийшла орда.

Яка нічого хорошого і корисного не принесла цій планеті, лише вбивства, насильство і мародерство.

Цій тварині москальскій, що хвалилася там рускіми банями, хочу сказати: "дибіляка, бані були ще в Римській імперії, коли ваші предки, *****, ще по деревах лазили".
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20.04.2022 10:36 Відповісти
 
 