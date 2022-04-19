Бородянка через 18 днів після звільнення. ФОТОрепортаж

Ворог був у Бородянці на Київщині з 27 лютого до 1 квітня. В селищі зруйновано дві третини будинків, на вулицях - спалені автомобілі, а на будівлях лишилися позначки окупантів.

В Бородянці побував кореспондент Lb.ua, повідомляє Цензор.НЕТ.

Центральну вулицю Бородянки знищили авіацією, ударів завдавали і з артилерії. Точна кількість загиблих від рук ворога тут все ще невідома – рятувальники продовжують розбирати завали. Однак очевидно, що загиблих багато – з-під завалів лише двох будинків дістали тіла 26 людей, понад 200 мешканців станом 6 квітня вважалися зниклими безвісти. Станом на 17 квітня рятувальники виявили тіла 41 людини.

На вцілілих парканах і стінах смт багато написів: "живут люди", "дети", "русские нах*й" – для окупантів, "стой, стреляю" і "V" – від них для українців.

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У селищі належить виконати ще чимало робіт, зокрема, повернути централізоване водопостачання й відведення. Для волонтерів і рятувальників, які працюють над відновленням смт, тут встановили передані з Закарпаття модульні будинки. Це дозволило не виїжджати за межі, а жити просто тут, щоб якомога оперативніше усунути наслідки бойових дій.























































