Бородянка через 18 дней после освобождения. ФОТОрепортаж

Враг находился в Бородянке Киевской области с 27 февраля по 1 апреля. В поселке разрушены две трети домов, на улицах сожжены автомобили, а на зданиях остались отметки оккупантов.

В Бородянке побывал корреспондент Lb.ua, сообщает Цензор.НЕТ.

Центральную улицу Бородянки уничтожили авиацией, удары наносили и из артиллерии. Точное количество погибших от рук врага здесь все еще неизвестно – спасатели продолжают разбирать завалы. Однако очевидно, что погибших много – из-под завалов только двух домов достали тела 26 человек, более 200 жителей по состоянию на 6 апреля считались пропавшими без вести. По состоянию на 17 апреля спасатели обнаружили тела 41 человека.

На уцелевших заборах и стенах пгт много надписей: "живут люди", "дети", "русские нах*й" – для оккупантов, "стой, стреляю" и "V" – от них для украинцев.

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В поселке предстоит выполнить немало работ, в частности, вернуть централизованное водоснабжение и отвод. Для волонтеров и спасателей, работающих над восстановлением пгт, здесь установили переданные из Закарпатья модульные дома. Это позволило не выезжать за пределы, а жить прямо здесь, чтобы как можно более оперативно устранить последствия боевых действий.





















































