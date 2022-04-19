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Бородянка через 18 дней после освобождения. ФОТОрепортаж

Враг находился в Бородянке Киевской области с 27 февраля по 1 апреля. В поселке разрушены две трети домов, на улицах сожжены автомобили, а на зданиях остались отметки оккупантов.

В Бородянке побывал корреспондент Lb.ua, сообщает Цензор.НЕТ.

Центральную улицу Бородянки уничтожили авиацией, удары наносили и из артиллерии. Точное количество погибших от рук врага здесь все еще неизвестно – спасатели продолжают разбирать завалы. Однако очевидно, что погибших много – из-под завалов только двух домов достали тела 26 человек, более 200 жителей по состоянию на 6 апреля считались пропавшими без вести. По состоянию на 17 апреля спасатели обнаружили тела 41 человека.

На уцелевших заборах и стенах пгт много надписей: "живут люди", "дети", "русские нах*й" – для оккупантов, "стой, стреляю" и "V" – от них для украинцев.

Смотрите также: Жительница Бородянки спасла восьмерых людей, заблокированных под завалами: носила воду и еду. ВИДЕО

В поселке предстоит выполнить немало работ, в частности, вернуть централизованное водоснабжение и отвод. Для волонтеров и спасателей, работающих над восстановлением пгт, здесь установили переданные из Закарпатья модульные дома. Это позволило не выезжать за пределы, а жить прямо здесь, чтобы как можно более оперативно устранить последствия боевых действий.

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Автор: 

Киевская область (4137) оккупация (10146) Бородянка (66)


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Топ комментарии
+35
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19.04.2022 16:27
+7
вул. В.І.Леніна 203? Як так?
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19.04.2022 17:12
+6
чи не хоче говнюк коппола - вилизувач дупи *****, зняти продовження
"Апокаліпсіс сьогодні"?
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19.04.2022 16:39
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19.04.2022 16:27 Ответить
чи не хоче говнюк коппола - вилизувач дупи *****, зняти продовження
"Апокаліпсіс сьогодні"?
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19.04.2022 16:39 Ответить
вул. В.І.Леніна 203? Як так?
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19.04.2022 17:12 Ответить
Через таку назву і хата така бідна і пошарпана, а як матиме вулиця ім"я Степана Бандери то й хата стане новою й багато оздобленою
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19.04.2022 18:33 Ответить
В Сети распространяется видео, якобы с жителями Розовки, где все участники собрания голосуют единогласно за присоединение к "ДНР". При этом житель Розовки смог опознать в сюжете всего двух человек.


Российские пропагандисты показали видео из оккупированной Розовки. Здесь решили не проводить референдум, а просто подъемом рук проголосовать за присоединение к "ДНР".

По видео в зале собраны преимущественно пенсионеры.
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19.04.2022 17:19 Ответить
был бы шевч из чугуния то был бы рикошет а так хз бронза шоли
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19.04.2022 17:20 Ответить
Як же боляче Тарасу....
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19.04.2022 18:13 Ответить
чума на русскіх!
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19.04.2022 18:31 Ответить
русская баня?
что то я сомневаюсь что они там мылись
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19.04.2022 19:39 Ответить
У москалів у їхній мові не існує свого слова "Баня", це слово грецьке. Тому ніякої "русской бани" не може існувати в природі. У них все крадене, і баня, і навіть матрьошка.
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20.04.2022 11:12 Ответить
кровавая баня имелось ввиду, если кто не понял...
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20.04.2022 12:52 Ответить
Це жах, панове! Знову прийшла орда.

Яка нічого хорошого і корисного не принесла цій планеті, лише вбивства, насильство і мародерство.

Цій тварині москальскій, що хвалилася там рускіми банями, хочу сказати: "дибіляка, бані були ще в Римській імперії, коли ваші предки, *****, ще по деревах лазили".
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20.04.2022 10:36 Ответить
 
 