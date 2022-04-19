Бородянка через 18 дней после освобождения. ФОТОрепортаж
Враг находился в Бородянке Киевской области с 27 февраля по 1 апреля. В поселке разрушены две трети домов, на улицах сожжены автомобили, а на зданиях остались отметки оккупантов.
В Бородянке побывал корреспондент Lb.ua, сообщает Цензор.НЕТ.
Центральную улицу Бородянки уничтожили авиацией, удары наносили и из артиллерии. Точное количество погибших от рук врага здесь все еще неизвестно – спасатели продолжают разбирать завалы. Однако очевидно, что погибших много – из-под завалов только двух домов достали тела 26 человек, более 200 жителей по состоянию на 6 апреля считались пропавшими без вести. По состоянию на 17 апреля спасатели обнаружили тела 41 человека.
На уцелевших заборах и стенах пгт много надписей: "живут люди", "дети", "русские нах*й" – для оккупантов, "стой, стреляю" и "V" – от них для украинцев.
В поселке предстоит выполнить немало работ, в частности, вернуть централизованное водоснабжение и отвод. Для волонтеров и спасателей, работающих над восстановлением пгт, здесь установили переданные из Закарпатья модульные дома. Это позволило не выезжать за пределы, а жить прямо здесь, чтобы как можно более оперативно устранить последствия боевых действий.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"Апокаліпсіс сьогодні"?
Российские пропагандисты показали видео из оккупированной Розовки. Здесь решили не проводить референдум, а просто подъемом рук проголосовать за присоединение к "ДНР".
По видео в зале собраны преимущественно пенсионеры.
что то я сомневаюсь что они там мылись
Яка нічого хорошого і корисного не принесла цій планеті, лише вбивства, насильство і мародерство.
Цій тварині москальскій, що хвалилася там рускіми банями, хочу сказати: "дибіляка, бані були ще в Римській імперії, коли ваші предки, *****, ще по деревах лазили".