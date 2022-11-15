Бэнкси подтвердил, что создал в Украине семь муралов. ФОТО
Легендарный британский уличный художник Бэнкси подтвердил, что нарисовал в Украине семь граффити. Его работы можно найти в Киеве, Ирпене и Бородянке.
Об этом Цензор.НЕТ пишет со ссылкой на The Art Newspaper.
Три работы Бенкси заметили в Бородянке на прошлой неделе. Это вызвало предположение, что анонимный британский художник находится в Украине.
Теперь Бэнкси подтвердил, что является автором этих трех, а также еще четырех работ.
Бэнкси - псевдоним скандально известного английского андеграундного художника граффити, политического активиста и режиссера, личность которого не установлена.
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Руслан Скрипник
показать весь комментарий15.11.2022 13:38 Ответить Мне нравится 16 Ссылка
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