Бэнкси подтвердил, что создал в Украине семь муралов. ФОТО

Легендарный британский уличный художник Бэнкси подтвердил, что нарисовал в Украине семь граффити. Его работы можно найти в Киеве, Ирпене и Бородянке.

Об этом Цензор.НЕТ пишет со ссылкой на The Art Newspaper.

Три работы Бенкси заметили в Бородянке на прошлой неделе. Это вызвало предположение, что анонимный британский художник находится в Украине.

Теперь Бэнкси подтвердил, что является автором этих трех, а также еще четырех работ.

Бэнкси - псевдоним скандально известного английского андеграундного художника граффити, политического активиста и режиссера, личность которого не установлена.

Смотрите: Бэнкси сделал граффити на руинах уничтоженной оккупантами многоэтажки в Бородянке Киевской области. ФОТО













