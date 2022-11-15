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Бэнкси подтвердил, что создал в Украине семь муралов. ФОТО

бенксі

Легендарный британский уличный художник Бэнкси подтвердил, что нарисовал в Украине семь граффити. Его работы можно найти в Киеве, Ирпене и Бородянке.

Об этом Цензор.НЕТ пишет со ссылкой на The Art Newspaper.

Три работы Бенкси заметили в Бородянке на прошлой неделе. Это вызвало предположение, что анонимный британский художник находится в Украине.

Теперь Бэнкси подтвердил, что является автором этих трех, а также еще четырех работ.

Бэнкси - псевдоним скандально известного английского андеграундного художника граффити, политического активиста и режиссера, личность которого не установлена.

Смотрите: Бэнкси сделал граффити на руинах уничтоженной оккупантами многоэтажки в Бородянке Киевской области. ФОТО

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Бэнкси подтвердил, что создал в Украине семь муралов 07

граффити (34) Ирпень (370) Киев (25659) Бородянка (66) художник Бэнкси (14)


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геніально. дуже круто
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15.11.2022 13:38 Ответить
Дякую геніальний Бенксі за Вашу працю.
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15.11.2022 14:33 Ответить
То про невинно убієнних дітей
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15.11.2022 14:39 Ответить
Комунальні служби вже замалювали)
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15.11.2022 14:47 Ответить
 
 