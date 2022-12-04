Украина с начала полномасштабной войны привлекла $25 млрд внешнего финансирования, - Минфин
Украина с начала полномасштабной войны привлекла в государственный бюджет 25 миллиардов долларов внешнего финансирования.
Об этом сообщила заместитель министра финансов Ольга Зыкова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"На сегодняшний день Украина уже привлекла в госбюджет 25 млрд долларов США внешнего финансирования с начала полномасштабной войны", - говорится в сообщении.
По словам замминистра, дефицит государственного бюджета в 2022 году составляет 5 млрд долларов ежемесячно.
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"В следующем году дефицит прогнозируется меньше, чем нынешний - в размере 3-3,5 млрд долларов США в месяц. Продолжаются переговоры с международными партнерами по привлечению внешнего финансирования, ведь одна из крайне важных задач в следующем году - сохранение экономической стабильности государства и обеспечение всех социальных расходов госбюджета", - отметила Зыкова.
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Так, у листопаді до загального фонду державного бюджету надійшло 94,4 млрд грн. Найбільше бюджет отримав від сплати імпортного ПДВ (26,8 млрд грн) та податку на прибуток підприємств (23,6 млрд грн), крім того, українці сплатили 12 млрд грн ПДВ із вироблених в Україні товарів, 5,8 млрд грн ренти за користування. надрами, 5,5 млрд грн акцизного податку та ще 2,7 млрд грн ввізного та вивізного мита.
При цьому, у листопаді витрати бюджету становили 312,7 млрд грн, зокрема загального фонду - у сумі 260,5 млрд грн. Усього за січень-листопад витрати бюджету становили 2,3 трлн грн.
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При цьому, за рахунок випуску військових облігацій внутрішньої позики залучено 541 млрд. грн., з яких на 370 млрд. грн. НБУ просто надрукував гривні.
Ще раз - податку на прибуток підприємств за листопад зібрали лише 23,6 млрд грн. А Нацбанк вже надрукував 370 мільярдів.
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