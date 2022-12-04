Украина с начала полномасштабной войны привлекла $25 млрд внешнего финансирования, - Минфин

Украина с начала полномасштабной войны привлекла в государственный бюджет 25 миллиардов долларов внешнего финансирования.

Об этом сообщила заместитель министра финансов Ольга Зыкова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На сегодняшний день Украина уже привлекла в госбюджет 25 млрд долларов США внешнего финансирования с начала полномасштабной войны", - говорится в сообщении.

По словам замминистра, дефицит государственного бюджета в 2022 году составляет 5 млрд долларов ежемесячно.

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"В следующем году дефицит прогнозируется меньше, чем нынешний - в размере 3-3,5 млрд долларов США в месяц. Продолжаются переговоры с международными партнерами по привлечению внешнего финансирования, ведь одна из крайне важных задач в следующем году - сохранение экономической стабильности государства и обеспечение всех социальных расходов госбюджета", - отметила Зыкова.