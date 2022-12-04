Україна від початку повномасштабної війни залучила $25 млрд зовнішнього фінансування, - Мінфін
Україна від початку повномасштабної війни залучила до державного бюджету 25 мільярдів доларів зовнішнього фінансування.
Про це повідомила заступниця міністра фінансів Ольга Зикова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"На сьогодні Україна вже залучила до держбюджету 25 млрд доларів США зовнішнього фінансування від початку повномасштабної війни", - йдеться у повідомленні.
За словами заступниці міністра, дефіцит державного бюджету в 2022 році становить 5 млрд доларів щомісяця.
"В наступному році дефіцит прогнозується меншим, ніж цьогорічний - в розмірі 3-3,5 млрд доларів США на місяць. Тривають перемовини з міжнародними партнерами щодо залучення зовнішнього фінансування, адже одне з вкрай важливих завдань наступного року - це збереження економічної стабільності держави та забезпечення всіх соціальних видатків держбюджету", - зазначила Зикова.
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Так, у листопаді до загального фонду державного бюджету надійшло 94,4 млрд грн. Найбільше бюджет отримав від сплати імпортного ПДВ (26,8 млрд грн) та податку на прибуток підприємств (23,6 млрд грн), крім того, українці сплатили 12 млрд грн ПДВ із вироблених в Україні товарів, 5,8 млрд грн ренти за користування. надрами, 5,5 млрд грн акцизного податку та ще 2,7 млрд грн ввізного та вивізного мита.
При цьому, у листопаді витрати бюджету становили 312,7 млрд грн, зокрема загального фонду - у сумі 260,5 млрд грн. Усього за січень-листопад витрати бюджету становили 2,3 трлн грн.
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При цьому, за рахунок випуску військових облігацій внутрішньої позики залучено 541 млрд. грн., з яких на 370 млрд. грн. НБУ просто надрукував гривні.
Ще раз - податку на прибуток підприємств за листопад зібрали лише 23,6 млрд грн. А Нацбанк вже надрукував 370 мільярдів.
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