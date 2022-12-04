В Чехии начали обучать украинских военных

Украинские военнослужащие уже проходят подготовку на полигоне Либава под руководством чешских коллег.

Эту информацию подтвердил изданию iDNES генерал Карел Ржешко, начальник Генерального штаба армии Чехии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Украинские солдаты уже находятся в Чехии в военном районе Либава для проведения запланированных учений", – сказал Ржешко.

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Как предполагается в предложении чешского правительства, до конца следующего года должны состояться пять четырехнедельных курсов, в каждом из которых могут принять участие до 800 украинских военнослужащих.