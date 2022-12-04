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В Чехии начали обучать украинских военных

навчання,військових

Украинские военнослужащие уже проходят подготовку на полигоне Либава под руководством чешских коллег.

Эту информацию подтвердил изданию iDNES генерал Карел Ржешко, начальник Генерального штаба армии Чехии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Украинские солдаты уже находятся в Чехии в военном районе Либава для проведения запланированных учений", – сказал Ржешко.

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Как предполагается в предложении чешского правительства, до конца следующего года должны состояться пять четырехнедельных курсов, в каждом из которых могут принять участие до 800 украинских военнослужащих.

Автор: 

военные учения (3457) Чехия (1701)


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Чехи це відкриття, цього року, для України. Я чула, що якщо б історія склалась трохи інакше, вони могли б бути лідерами в Європі. Чудовий народ!
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04.12.2022 18:26 Ответить
Хотели воевать с НАТО? Получите и распишитесь.
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04.12.2022 18:59 Ответить
Батальон.
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04.12.2022 18:59 Ответить
Щиро дякуємо, друзі.
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04.12.2022 19:18 Ответить
Новогодние гуляния в Москве и других городах России - возможность для митингов с всеобщим лозунгом " УХОДИ КРЕМЛЬ!!!"
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04.12.2022 19:35 Ответить
Судя по последним видео от Бутусова срочно нужно учить именно командиров, кто разрабатывает малые операции. Как бы не обучали рядовых, но при таком как бы "планировании" как мы все видели, крах будет и потери.
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04.12.2022 22:33 Ответить
 
 