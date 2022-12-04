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У Чехії почали навчати українських військових

навчання,військових

Українські військовослужбовці вже проходять підготовку на полігоні Лібава під керівництвом чеських колег.

Цю інформацію підтвердив виданню iDNES генерал Карел Ржешка, начальник Генерального штабу армії Чехії, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

"Українські солдати вже перебувають у Чехії у військовому районі Лібава для проведення запланованих навчань", - сказав Ржешка.

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Як передбачається в пропозиції чеського уряду, до кінця наступного року мають відбутися п'ять чотиритижневих курсів, у кожному з яких можуть взяти участь до 800 українських військовослужбовців.

Автор: 

військові навчання (2775) Чехія (1611)


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Чехи це відкриття, цього року, для України. Я чула, що якщо б історія склалась трохи інакше, вони могли б бути лідерами в Європі. Чудовий народ!
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04.12.2022 18:26 Відповісти
Хотели воевать с НАТО? Получите и распишитесь.
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04.12.2022 18:59 Відповісти
Батальон.
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04.12.2022 18:59 Відповісти
Щиро дякуємо, друзі.
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04.12.2022 19:18 Відповісти
Новогодние гуляния в Москве и других городах России - возможность для митингов с всеобщим лозунгом " УХОДИ КРЕМЛЬ!!!"
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04.12.2022 19:35 Відповісти
Судя по последним видео от Бутусова срочно нужно учить именно командиров, кто разрабатывает малые операции. Как бы не обучали рядовых, но при таком как бы "планировании" как мы все видели, крах будет и потери.
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04.12.2022 22:33 Відповісти
 
 