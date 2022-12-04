У Чехії почали навчати українських військових

Українські військовослужбовці вже проходять підготовку на полігоні Лібава під керівництвом чеських колег.

Цю інформацію підтвердив виданню iDNES генерал Карел Ржешка, начальник Генерального штабу армії Чехії, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

"Українські солдати вже перебувають у Чехії у військовому районі Лібава для проведення запланованих навчань", - сказав Ржешка.

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Як передбачається в пропозиції чеського уряду, до кінця наступного року мають відбутися п'ять чотиритижневих курсів, у кожному з яких можуть взяти участь до 800 українських військовослужбовців.