Германия выделит более $10 млрд на закупку американских истребителей F-35, - Bloomberg

Германия направит почти 10,5 млрд. долларов на покупку 35 американских истребителей пятого поколения F-35.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

Отмечается, что поставить истребители планируется в период с 2026 по 2029 год. Деньги на их приобретение выделят из специального фонда для укрепления Вооруженных сил Германии в объеме 100 млрд долларов.

По информации агентства, ФРГ также получит ракеты класса "воздух – земля" и наземную инфраструктуру.

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