Германия выделит более $10 млрд на закупку американских истребителей F-35, - Bloomberg
Германия направит почти 10,5 млрд. долларов на покупку 35 американских истребителей пятого поколения F-35.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.
Отмечается, что поставить истребители планируется в период с 2026 по 2029 год. Деньги на их приобретение выделят из специального фонда для укрепления Вооруженных сил Германии в объеме 100 млрд долларов.
По информации агентства, ФРГ также получит ракеты класса "воздух – земля" и наземную инфраструктуру.
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могли би 10 лярдів на асфальт спустити а тут на якісь винищувачі
Путін - не тільки "геніальний українізатор російськомовних в Україні", але й "найгеніальніший активізатор створення "антиросійського блоку" в Європі"
"Многоходовочник" ************!
Але це ж росія, "страна чЮдес". Начальником відділу бути не може, а президентом може.
бюргери про це б дізналися випадково якось вранці....