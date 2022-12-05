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Германия выделит более $10 млрд на закупку американских истребителей F-35, - Bloomberg

сша,эстония,самолет,ii,f-35,lightning

Германия направит почти 10,5 млрд. долларов на покупку 35 американских истребителей пятого поколения F-35.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

Отмечается, что поставить истребители планируется в период с 2026 по 2029 год. Деньги на их приобретение выделят из специального фонда для укрепления Вооруженных сил Германии в объеме 100 млрд долларов.

По информации агентства, ФРГ также получит ракеты класса "воздух – земля" и наземную инфраструктуру.

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Германия (6930) США (26439) закупки (749)


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Топ комментарии
+16
Вот дурні
могли би 10 лярдів на асфальт спустити а тут на якісь винищувачі
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05.12.2022 07:45
+12
Тупі німці. У них нема навіть свого Кварталу-95.
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05.12.2022 07:47
+11
Після розвалу СРСР блок НАТО поступово "хирів" і втрачав свій вплив у світі Деякі його члени зменшили витрати на модернізацію та оновлення своїх ЗС Але, коли Путін розпалив війни на своїх кордонах, країни Європи схаменулися і почали гарячково зміцнювать свої збройні сили А Фінляндія та Швеція відмовились від свого "нейтрального" статусу, та здійснюють процес вступу до НАТО
Путін - не тільки "геніальний українізатор російськомовних в Україні", але й "найгеніальніший активізатор створення "антиросійського блоку" в Європі"
"Многоходовочник" ************!
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05.12.2022 08:05
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А старые куда девать ?
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05.12.2022 07:43 Ответить
Зачем нам об.этом знать? Чтобы завидовать и облизываться?
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05.12.2022 07:43 Ответить
Щоб переконатися та заспокоїтися , що Німеччина готова до війни зі своїм другом ******.
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05.12.2022 08:05 Ответить
черга на Ф-35 була розписана до 2030 року - німці платять вдвічі дорожче, щоб втиснутися в середину черги
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05.12.2022 12:58 Ответить
Собі?
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05.12.2022 07:45 Ответить
Вот дурні
могли би 10 лярдів на асфальт спустити а тут на якісь винищувачі
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05.12.2022 07:45 Ответить
Тупі німці. У них нема навіть свого Кварталу-95.
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05.12.2022 07:47 Ответить
До 2029 року вже будуть 7-го покоління.
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05.12.2022 07:46 Ответить
Позавчора США анонсували перший літак шостого покоління В-21 "Райдер". Літак комбінований, як пілотований, так і безпілотний. І це останні літальні апарати, які пілотують люди. Покоління 7 та 7+ буде вже повністю безпілотним. Але це років через 50-60.
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05.12.2022 07:57 Ответить
Та я років 10 писав про безпілотники. Сила. А 7-е покоління вже є, в США і Китаї.
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05.12.2022 08:18 Ответить
Я дуже перепрошую, але 7-го покоління зараз немає ні в кого. Навіть натяку, яким це покоління буде. Покоління 5 і 5+ існує вже 20-25 років, поки що тільки в США F-35, що там у Китаю невідомо, а аннонсований російський С-50 з розряду "бойових мультиків". Покоління 6 піде в серію наступного десятиліття. А покоління 7 ... ??? Про нього поки що не думають, бо ніхто не знає, в який бік піде прогрес людства і які будуть комп'ютери через 50 років. Поки що про вже існуючий "В-21 "Райдер" кажуть так - "Для Росії та Китаю він не лише недосяжний, а й незбагненний"
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05.12.2022 08:29 Ответить
А нам то що?
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05.12.2022 07:47 Ответить
Україні що з того , що Німеччина собі закупить!? Нехай собі хоч памперси купляють, вони їм більше як літаки потрібні!!!
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05.12.2022 07:48 Ответить
вони ***** лякають так думають на нато нападуть
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05.12.2022 08:07 Ответить
Ну, Німеччина багата країна і може собі дозволити. Нехай ще ядрьоні бімби закуплять, бо ***** їм ще покаже путькіну мать.
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05.12.2022 08:01 Ответить
Після розвалу СРСР блок НАТО поступово "хирів" і втрачав свій вплив у світі Деякі його члени зменшили витрати на модернізацію та оновлення своїх ЗС Але, коли Путін розпалив війни на своїх кордонах, країни Європи схаменулися і почали гарячково зміцнювать свої збройні сили А Фінляндія та Швеція відмовились від свого "нейтрального" статусу, та здійснюють процес вступу до НАТО
Путін - не тільки "геніальний українізатор російськомовних в Україні", але й "найгеніальніший активізатор створення "антиросійського блоку" в Європі"
"Многоходовочник" ************!
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05.12.2022 08:05 Ответить
Якщо працівника спецслужби звільняють у віці 38 років з посади зам.начвідділу і в званні майора, то це означає, що перевіряли-перевіряли і переконалися, що він досяг стелю своїх можливостей і більше тримати його на службі сенсу немає.
Але це ж росія, "страна чЮдес". Начальником відділу бути не може, а президентом може.
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05.12.2022 08:17 Ответить
Зеленский и как надо -понятия несовместимые.
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05.12.2022 08:15 Ответить
Це рюзге кацапомовне.
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05.12.2022 08:43 Ответить
ты уже на смене Италлевна - как твои родичи в лугандонии поживают...?
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05.12.2022 08:55 Ответить
Как же так...нам же они долгое время предлагали не обострять , а договариваться. Считаю они также должны впустить российские войска на территорию бывшей ГДР, и разрешить провести референдум про присоединение к Калининграду.
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05.12.2022 08:28 Ответить
фрау канцлеркіні тупо не вистачило часу.
бюргери про це б дізналися випадково якось вранці....
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05.12.2022 09:18 Ответить
Зрада-зрадная, идёт война в Европе, а немецкие ВВС получат самолеты только через 5 лет в лучшем случае!!! Штольц, что ты делаешь Штольц!!! (с) немецкий зрадо...б
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05.12.2022 09:08 Ответить
 
 