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Новини
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Німеччина виділить понад $10 млрд на закупівлю американських винищувачів F-35, - Bloomberg

сша,эстония,самолет,ii,f-35,lightning

Німеччина направить майже 10,5 млрд доларів на купівлю 35 американських винищувачів п’ятого покоління F-35.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

Зазначається, що поставити винищувачі планується у період із 2026 по 2029 рік. Гроші на їхнє придбання виділять зі спеціального фонду для зміцнення Збройних сил Німеччини обсягом 100 млрд доларів.

За інформацією агентства, ФРН також отримає ракети класу "повітря - земля" та наземну інфраструктуру.

Також читайте: Посол Німеччини у Британії Бергер: "Ми не бачимо принципової зміни російської позиції. Путін продовжує тероризувати цивільне населення"

Автор: 

Німеччина (7347) США (22755) закупівлі (3369)


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Топ коментарі
+16
Вот дурні
могли би 10 лярдів на асфальт спустити а тут на якісь винищувачі
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05.12.2022 07:45
+12
Тупі німці. У них нема навіть свого Кварталу-95.
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05.12.2022 07:47
+11
Після розвалу СРСР блок НАТО поступово "хирів" і втрачав свій вплив у світі Деякі його члени зменшили витрати на модернізацію та оновлення своїх ЗС Але, коли Путін розпалив війни на своїх кордонах, країни Європи схаменулися і почали гарячково зміцнювать свої збройні сили А Фінляндія та Швеція відмовились від свого "нейтрального" статусу, та здійснюють процес вступу до НАТО
Путін - не тільки "геніальний українізатор російськомовних в Україні", але й "найгеніальніший активізатор створення "антиросійського блоку" в Європі"
"Многоходовочник" ************!
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05.12.2022 08:05
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А старые куда девать ?
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05.12.2022 07:43 Відповісти
Зачем нам об.этом знать? Чтобы завидовать и облизываться?
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05.12.2022 07:43 Відповісти
Щоб переконатися та заспокоїтися , що Німеччина готова до війни зі своїм другом ******.
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05.12.2022 08:05 Відповісти
черга на Ф-35 була розписана до 2030 року - німці платять вдвічі дорожче, щоб втиснутися в середину черги
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05.12.2022 12:58 Відповісти
Собі?
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05.12.2022 07:45 Відповісти
Вот дурні
могли би 10 лярдів на асфальт спустити а тут на якісь винищувачі
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05.12.2022 07:45 Відповісти
Тупі німці. У них нема навіть свого Кварталу-95.
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05.12.2022 07:47 Відповісти
До 2029 року вже будуть 7-го покоління.
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05.12.2022 07:46 Відповісти
Позавчора США анонсували перший літак шостого покоління В-21 "Райдер". Літак комбінований, як пілотований, так і безпілотний. І це останні літальні апарати, які пілотують люди. Покоління 7 та 7+ буде вже повністю безпілотним. Але це років через 50-60.
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05.12.2022 07:57 Відповісти
Та я років 10 писав про безпілотники. Сила. А 7-е покоління вже є, в США і Китаї.
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05.12.2022 08:18 Відповісти
Я дуже перепрошую, але 7-го покоління зараз немає ні в кого. Навіть натяку, яким це покоління буде. Покоління 5 і 5+ існує вже 20-25 років, поки що тільки в США F-35, що там у Китаю невідомо, а аннонсований російський С-50 з розряду "бойових мультиків". Покоління 6 піде в серію наступного десятиліття. А покоління 7 ... ??? Про нього поки що не думають, бо ніхто не знає, в який бік піде прогрес людства і які будуть комп'ютери через 50 років. Поки що про вже існуючий "В-21 "Райдер" кажуть так - "Для Росії та Китаю він не лише недосяжний, а й незбагненний"
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05.12.2022 08:29 Відповісти
А нам то що?
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05.12.2022 07:47 Відповісти
Україні що з того , що Німеччина собі закупить!? Нехай собі хоч памперси купляють, вони їм більше як літаки потрібні!!!
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05.12.2022 07:48 Відповісти
вони ***** лякають так думають на нато нападуть
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05.12.2022 08:07 Відповісти
Ну, Німеччина багата країна і може собі дозволити. Нехай ще ядрьоні бімби закуплять, бо ***** їм ще покаже путькіну мать.
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05.12.2022 08:01 Відповісти
Після розвалу СРСР блок НАТО поступово "хирів" і втрачав свій вплив у світі Деякі його члени зменшили витрати на модернізацію та оновлення своїх ЗС Але, коли Путін розпалив війни на своїх кордонах, країни Європи схаменулися і почали гарячково зміцнювать свої збройні сили А Фінляндія та Швеція відмовились від свого "нейтрального" статусу, та здійснюють процес вступу до НАТО
Путін - не тільки "геніальний українізатор російськомовних в Україні", але й "найгеніальніший активізатор створення "антиросійського блоку" в Європі"
"Многоходовочник" ************!
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05.12.2022 08:05 Відповісти
Якщо працівника спецслужби звільняють у віці 38 років з посади зам.начвідділу і в званні майора, то це означає, що перевіряли-перевіряли і переконалися, що він досяг стелю своїх можливостей і більше тримати його на службі сенсу немає.
Але це ж росія, "страна чЮдес". Начальником відділу бути не може, а президентом може.
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05.12.2022 08:17 Відповісти
Зеленский и как надо -понятия несовместимые.
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05.12.2022 08:15 Відповісти
Це рюзге кацапомовне.
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05.12.2022 08:43 Відповісти
ты уже на смене Италлевна - как твои родичи в лугандонии поживают...?
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05.12.2022 08:55 Відповісти
Как же так...нам же они долгое время предлагали не обострять , а договариваться. Считаю они также должны впустить российские войска на территорию бывшей ГДР, и разрешить провести референдум про присоединение к Калининграду.
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05.12.2022 08:28 Відповісти
фрау канцлеркіні тупо не вистачило часу.
бюргери про це б дізналися випадково якось вранці....
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05.12.2022 09:18 Відповісти
Зрада-зрадная, идёт война в Европе, а немецкие ВВС получат самолеты только через 5 лет в лучшем случае!!! Штольц, что ты делаешь Штольц!!! (с) немецкий зрадо...б
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05.12.2022 09:08 Відповісти
 
 