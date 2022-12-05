Німеччина виділить понад $10 млрд на закупівлю американських винищувачів F-35, - Bloomberg
Німеччина направить майже 10,5 млрд доларів на купівлю 35 американських винищувачів п’ятого покоління F-35.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.
Зазначається, що поставити винищувачі планується у період із 2026 по 2029 рік. Гроші на їхнє придбання виділять зі спеціального фонду для зміцнення Збройних сил Німеччини обсягом 100 млрд доларів.
За інформацією агентства, ФРН також отримає ракети класу "повітря - земля" та наземну інфраструктуру.
Топ коментарі
+16 Archangel #525235
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+12 Oresta Bartka
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+11 Яр Холодний
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могли би 10 лярдів на асфальт спустити а тут на якісь винищувачі
Путін - не тільки "геніальний українізатор російськомовних в Україні", але й "найгеніальніший активізатор створення "антиросійського блоку" в Європі"
"Многоходовочник" ************!
Але це ж росія, "страна чЮдес". Начальником відділу бути не може, а президентом може.
бюргери про це б дізналися випадково якось вранці....