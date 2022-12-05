Нефтяные санкции ЕС против России вступили в силу
Сегодня, 5 декабря, вступили в силу нефтяные санкции ЕС против России.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение на сайте Европейского совета.
"Уровень ограничения цены был установлен в тесном сотрудничестве с Коалицией по ограничению цены и будет применяться с 5 декабря 2022 года", – говорится в сообщении.
Предельная цена на нефть и нефтепродукты и масла, происходящие из России или экспортируемые из нее, установлена на уровне 60 долларов США за баррель. Она будет пересматриваться каждые два месяца для реагирования на развитие ситуации на рынке и будет устанавливаться на уровне на 5% ниже среднерыночной цены на российскую нефть и нефтепродукты, рассчитанной на основании данных Международного энергетического агентства.
Ограничение цены на российскую нефть позволит установить лимит на колебания цены на основании чрезвычайных рыночных условий и резко снизит доходы России от торговли нефтью после того, как она начала войну против Украины. Такое ограничение цены также должно стабилизировать глобальные энергетические цены и смягчить негативные последствия для поставки энергии в третьи страны.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
В социальных сетях появились видео с камер наружного наблюдения в городе Энгельс Саратовской области.
На аэродроме базируются стратегические бомбардировщики ВКС РФ.
В результате взрыва на взлетно-посадочной полосе повреждены два ракетоносца Ту-95.
Двое российских военнослужащих ранены.
Звичайно, смішно було б очікувати, що Рашу задавлять швидко та жорстоко і будуть діяти на шкоду собі. Вже те, що давлять і так добре, але ж кожен день - то ціна в сотні життів...
І в чому, власне, обмеження?
А кацапы вообще их заметили?