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Новости Агрессия России против Украины Война
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Нефтяные санкции ЕС против России вступили в силу

нафта

Сегодня, 5 декабря, вступили в силу нефтяные санкции ЕС против России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение на сайте Европейского совета.

"Уровень ограничения цены был установлен в тесном сотрудничестве с Коалицией по ограничению цены и будет применяться с 5 декабря 2022 года", – говорится в сообщении.

Предельная цена на нефть и нефтепродукты и масла, происходящие из России или экспортируемые из нее, установлена на уровне 60 долларов США за баррель. Она будет пересматриваться каждые два месяца для реагирования на развитие ситуации на рынке и будет устанавливаться на уровне на 5% ниже среднерыночной цены на российскую нефть и нефтепродукты, рассчитанной на основании данных Международного энергетического агентства.

Ограничение цены на российскую нефть позволит установить лимит на колебания цены на основании чрезвычайных рыночных условий и резко снизит доходы России от торговли нефтью после того, как она начала войну против Украины. Такое ограничение цены также должно стабилизировать глобальные энергетические цены и смягчить негативные последствия для поставки энергии в третьи страны.

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нефть (1917) россия (95381) санкции (11258) Евросоюз (17067)


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Топ комментарии
+15
Злі язики кажуть, що зранку був атакований дронами аеродром в Енгельсі, два Ту-95 пошкоджено
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05.12.2022 08:48
+8
"...атака против аэродрома дивизии дальней авиации в Энгельсе

В социальных сетях появились видео с камер наружного наблюдения в городе Энгельс Саратовской области.

На аэродроме базируются стратегические бомбардировщики ВКС РФ.
В результате взрыва на взлетно-посадочной полосе повреждены два ракетоносца Ту-95.

Двое российских военнослужащих ранены.
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05.12.2022 09:04
+6
І поступово Засрашка займає своє місце в стойлі у своїй бензоколонці. Звичайно, буде шукати шляхи, щоб порушити ці санкції і возити контрабандою нафту, але то вже інше. Там все подешевше і стрьомно, для неї і тих, хто купує. "Магущество" тихенько втопає знову у бочці з нафтою, зате бик ще більше бикує перед бойнею.
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05.12.2022 08:48
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Блин. Непонятно. Вначале было эмбарго, теперь оно осталось? Или убрали эмбарго?
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05.12.2022 08:46 Ответить
Ембарго стосується морських перевозок, труба працює, обмеж.ціни буде коригуватися і надалі, .....все не в одну мить...
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05.12.2022 08:50 Ответить
Также c 5 декабря https://www.kommersant.ru/doc/5706102?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop вступило в силу эмбарго на морские поставки нефти из РФ в страны Евросоюза. Ранее на страны ЕС приходилось около 85 % морских поставок российской нефти.
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05.12.2022 08:54 Ответить
Злі язики кажуть, що зранку був атакований дронами аеродром в Енгельсі, два Ту-95 пошкоджено
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05.12.2022 08:48 Ответить
"...атака против аэродрома дивизии дальней авиации в Энгельсе

В социальных сетях появились видео с камер наружного наблюдения в городе Энгельс Саратовской области.

На аэродроме базируются стратегические бомбардировщики ВКС РФ.
В результате взрыва на взлетно-посадочной полосе повреждены два ракетоносца Ту-95.

Двое российских военнослужащих ранены.
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05.12.2022 09:04 Ответить
бро, дай посилання, якщо маєш!
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05.12.2022 09:09 Ответить
І поступово Засрашка займає своє місце в стойлі у своїй бензоколонці. Звичайно, буде шукати шляхи, щоб порушити ці санкції і возити контрабандою нафту, але то вже інше. Там все подешевше і стрьомно, для неї і тих, хто купує. "Магущество" тихенько втопає знову у бочці з нафтою, зате бик ще більше бикує перед бойнею.
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05.12.2022 08:48 Ответить
То й погано, що "тихенько", а Україну й далі руйнують.
Звичайно, смішно було б очікувати, що Рашу задавлять швидко та жорстоко і будуть діяти на шкоду собі. Вже те, що давлять і так добре, але ж кожен день - то ціна в сотні життів...
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05.12.2022 09:49 Ответить
...і встановлюватиметься на рівні на 5% нижчому середньоринкової ціни на російську нафту і нафтопродукти...
І в чому, власне, обмеження?
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05.12.2022 09:04 Ответить
У них є все - від слова все шо є в світі . Тільки моря круг рашки -- мільиони тон риби и морепродуктів . Нема одного -- розуму .
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05.12.2022 09:09 Ответить
Це лайно, а не санкції. А ось відносно танкерів- це дієво.
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05.12.2022 09:50 Ответить
Санкции на продажу нефти через морские пути? А трубопроводы?
А кацапы вообще их заметили?
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05.12.2022 11:17 Ответить
 
 