УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5119 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
3 007 12

Нафтові санкції ЄС проти Росії набули чинності

нафта

Сьогодні, 5 грудня, набули чинності нафтові санкції ЄС проти Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення на сайті Європейської ради.

"Рівень обмеження ціни був встановлений у тісному співробітництві із Коаліцією з обмеження ціни та буде застосовуватися з 5 грудня 2022 року", – йдеться в повідомленні.

Гранична ціна на нафту і нафтопродукти та оливи, що походять з Росії або експортуються з неї, встановлена на рівні 60 доларів США за барель. Вона буде переглядатися кожні два місяці задля реагування на розвиток ситуації на ринку і встановлюватиметься на рівні на 5% нижчому середньоринкової ціни на російську нафту і нафтопродукти, розрахованої на підставі даних Міжнародного енергетичного агентства.

Обмеження ціни на російську нафту дасть змогу встановити ліміт на коливання ціни на підставі надзвичайних ринкових умов та різко зменшить доходи Росії від торгівлі нафтою після того, як вона розпочала війну проти України. Таке обмеження ціни також покликане стабілізувати глобальні енергетичні ціни та пом’якшити негативні наслідки для постачання енергії у треті країни.

Також читайте: Євросоюз опублікував рішення про ліміт цін на російську нафту

Автор: 

нафта (5506) росія (65114) санкції (11819) Євросоюз (13397)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+15
Злі язики кажуть, що зранку був атакований дронами аеродром в Енгельсі, два Ту-95 пошкоджено
показати весь коментар
05.12.2022 08:48
+8
"...атака против аэродрома дивизии дальней авиации в Энгельсе

В социальных сетях появились видео с камер наружного наблюдения в городе Энгельс Саратовской области.

На аэродроме базируются стратегические бомбардировщики ВКС РФ.
В результате взрыва на взлетно-посадочной полосе повреждены два ракетоносца Ту-95.

Двое российских военнослужащих ранены.
показати весь коментар
05.12.2022 09:04
+6
І поступово Засрашка займає своє місце в стойлі у своїй бензоколонці. Звичайно, буде шукати шляхи, щоб порушити ці санкції і возити контрабандою нафту, але то вже інше. Там все подешевше і стрьомно, для неї і тих, хто купує. "Магущество" тихенько втопає знову у бочці з нафтою, зате бик ще більше бикує перед бойнею.
показати весь коментар
05.12.2022 08:48
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Блин. Непонятно. Вначале было эмбарго, теперь оно осталось? Или убрали эмбарго?
показати весь коментар
05.12.2022 08:46 Відповісти
Ембарго стосується морських перевозок, труба працює, обмеж.ціни буде коригуватися і надалі, .....все не в одну мить...
показати весь коментар
05.12.2022 08:50 Відповісти
Также c 5 декабря https://www.kommersant.ru/doc/5706102?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop вступило в силу эмбарго на морские поставки нефти из РФ в страны Евросоюза. Ранее на страны ЕС приходилось около 85 % морских поставок российской нефти.
показати весь коментар
05.12.2022 08:54 Відповісти
Злі язики кажуть, що зранку був атакований дронами аеродром в Енгельсі, два Ту-95 пошкоджено
показати весь коментар
05.12.2022 08:48 Відповісти
"...атака против аэродрома дивизии дальней авиации в Энгельсе

В социальных сетях появились видео с камер наружного наблюдения в городе Энгельс Саратовской области.

На аэродроме базируются стратегические бомбардировщики ВКС РФ.
В результате взрыва на взлетно-посадочной полосе повреждены два ракетоносца Ту-95.

Двое российских военнослужащих ранены.
показати весь коментар
05.12.2022 09:04 Відповісти
бро, дай посилання, якщо маєш!
показати весь коментар
05.12.2022 09:09 Відповісти
І поступово Засрашка займає своє місце в стойлі у своїй бензоколонці. Звичайно, буде шукати шляхи, щоб порушити ці санкції і возити контрабандою нафту, але то вже інше. Там все подешевше і стрьомно, для неї і тих, хто купує. "Магущество" тихенько втопає знову у бочці з нафтою, зате бик ще більше бикує перед бойнею.
показати весь коментар
05.12.2022 08:48 Відповісти
То й погано, що "тихенько", а Україну й далі руйнують.
Звичайно, смішно було б очікувати, що Рашу задавлять швидко та жорстоко і будуть діяти на шкоду собі. Вже те, що давлять і так добре, але ж кожен день - то ціна в сотні життів...
показати весь коментар
05.12.2022 09:49 Відповісти
...і встановлюватиметься на рівні на 5% нижчому середньоринкової ціни на російську нафту і нафтопродукти...
І в чому, власне, обмеження?
показати весь коментар
05.12.2022 09:04 Відповісти
У них є все - від слова все шо є в світі . Тільки моря круг рашки -- мільиони тон риби и морепродуктів . Нема одного -- розуму .
показати весь коментар
05.12.2022 09:09 Відповісти
Це лайно, а не санкції. А ось відносно танкерів- це дієво.
показати весь коментар
05.12.2022 09:50 Відповісти
Санкции на продажу нефти через морские пути? А трубопроводы?
А кацапы вообще их заметили?
показати весь коментар
05.12.2022 11:17 Відповісти
 
 