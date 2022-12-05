Нафтові санкції ЄС проти Росії набули чинності

Сьогодні, 5 грудня, набули чинності нафтові санкції ЄС проти Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення на сайті Європейської ради.

"Рівень обмеження ціни був встановлений у тісному співробітництві із Коаліцією з обмеження ціни та буде застосовуватися з 5 грудня 2022 року", – йдеться в повідомленні.

Гранична ціна на нафту і нафтопродукти та оливи, що походять з Росії або експортуються з неї, встановлена на рівні 60 доларів США за барель. Вона буде переглядатися кожні два місяці задля реагування на розвиток ситуації на ринку і встановлюватиметься на рівні на 5% нижчому середньоринкової ціни на російську нафту і нафтопродукти, розрахованої на підставі даних Міжнародного енергетичного агентства.

Обмеження ціни на російську нафту дасть змогу встановити ліміт на коливання ціни на підставі надзвичайних ринкових умов та різко зменшить доходи Росії від торгівлі нафтою після того, як вона розпочала війну проти України. Таке обмеження ціни також покликане стабілізувати глобальні енергетичні ціни та пом’якшити негативні наслідки для постачання енергії у треті країни.

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