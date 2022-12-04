Євросоюз опублікував рішення про ліміт цін на російську нафту
Рішення Євросоюзу щодо обмеження вартості нафти з Росії опубліковано в офіційному журналі ЄС. Санкції набирають чинності з 5 грудня.
За повним текстом публікації можна ознайомитися тут, повідомляє Цензор.НЕТ.
Згідно з рішенням, судам можна перевозити нафту, якщо її ціна не перевищує 60 доларів за барель.
"Заборонено надавати танкерам технічну допомогу, обслуговування, фінансові послуги, пов'язані з торгівлею чи транспортуванням, у тому числі шляхом передачі між суднами, до третіх країн сирої нафти або нафтопродуктів, зазначених у додатку", - йдеться у документі.
Допускається перевезення нафти транзитом через Росію вище за встановлену стелю, якщо вона зроблена не у РФ і не належить людям і компаніям з РФ.
Обмеження вартості нафтопродуктів почне діяти з 5 лютого. У середині січня 2023 року обговорюватиметься перегляд граничної ціни на російську нафту. У документі ЄС йдеться, що вона має бути мінімум на 5% нижчою від ринкової.
Нагадаємо, 2 грудня країни Євросоюзу погодили встановлення максимальної ціни на російську нафту на рівні 60 доларів за барель. Після цього аналогічне рішення ухвалили країни G7 та Австралія.
Росія заявляє, що не прийматиме ці обмеження. Заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд вважає, що навряд чи Кремль при цьому відмовиться від експорту нафти.
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29.11.2022 19:11
Учителям перестали выплачивать зарплаты в школах Ханты-Мансийского автономного округа. Учреждения говорят, что у них нет денег на зарплаты за декабрь. Педагогов просят взять больничный или уйти в отпуск без содержания.
Об этом https://muksun.fm/news/2022-11-28/v-yugre-zakonchilis-dengi-na-zarplaty-uchitelyam-pedagogov-prosyat-uyti-na-bolnichnyy-2600580 пишет Muksun.fm. Проблема есть в урайской гимназии им. А.И. Яковлева, где учителей просят взять отпуска без содержания, но продолжать работать. То же самое отмечается в школе № 4 и в детских садах Урая....
Неділю тому, медпрацівникам наших закладів, донесли до відома, що всі, по черзі ідуть в простой за власний рахунок,
через відсутність грошей на заробітну плату, і лише після кіпішу, і розголосу, в одній з областей, швиденько все відмінили.
Співпадіння.....?