Росія не прийме граничної ціни на нафту, - Пєсков

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Москва не прийматиме граничної ціни на нафту, яку раніше узгодили країни ЄС та G7.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські ЗМІ.

"Зараз аналізуємо. Певна підготовка була проведена до такої стелі. Ми ухвалювати цю стелю не будемо, а яким чином буде організовано роботу, після аналізу, який буде швидко проведений, ми повідомимо", - сказав Пєсков, коментуючи це рішення.

Раніше повідомлялось, що після досягнення домовленості між 27 державами-членами Європейського Союзу члени Групи семи, а також Австралія (разом - "Коаліція за обмеження ціни") запровадили обмеження ціни на нафту, що постачається морським транспортом з Російської Федерації, на рівні 60 доларів США за барель.

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