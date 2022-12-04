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Росія не прийме граничної ціни на нафту, - Пєсков

песков

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Москва не прийматиме граничної ціни на нафту, яку раніше узгодили країни ЄС та G7.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські ЗМІ.

"Зараз аналізуємо. Певна підготовка була проведена до такої стелі. Ми ухвалювати цю стелю не будемо, а яким чином буде організовано роботу, після аналізу, який буде швидко проведений, ми повідомимо", - сказав Пєсков, коментуючи це рішення.

Раніше повідомлялось, що після досягнення домовленості між 27 державами-членами Європейського Союзу члени Групи семи, а також Австралія (разом - "Коаліція за обмеження ціни") запровадили обмеження ціни на нафту, що постачається морським транспортом з Російської Федерації, на рівні 60 доларів США за барель.

Читайте: Зеленський розкритикував граничну ціну на російську нафту: РФ завдала колосальних збитків усім країнам світу, а світ не може наважитися на її енергетичне роззброєння

Автор: 

нафта (5487) Пєсков Дмитро (1608) росія (64935) ціни (3907)


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Топ коментарі
+43
Ну тогда Россия примет в рот. Прошу пардону у прекрасной половины аудитории.
А в сраку она уже принимает от ВСУ.
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04.12.2022 09:11
+39
самоембарго ??? супер ...
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04.12.2022 09:10
+31
ніби вас хтось запитує.
приймете ще і не те.
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04.12.2022 09:13
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самоембарго ??? супер ...
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04.12.2022 09:10 Відповісти
Купим билет и по шпалам пойдем ногами..эка новость что...Рашка и делает все время.....усремся пардон но назло кондуктору и вопреки очевидности не будем принимать гигиенический туалет душ и гордится своим амбре на весь мир..🤗🤔🤫🤣🤬🤡💥🕯️⚰️✝️💰😇💯
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04.12.2022 09:50 Відповісти
Хотілося б звичайно стелю понижче за 60 баксів, хоча б 30.... Але є нюанс, про який багато хто забуває: було ще одне рішення - зустрітися за два місяці в лютому та обговорити наслідки цього обмеження, тоді ж можуть понизити іще, тобто поступово скоріш за все протягом наступного року занижуть до собівартості!
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04.12.2022 09:58 Відповісти
Ну тогда Россия примет в рот. Прошу пардону у прекрасной половины аудитории.
А в сраку она уже принимает от ВСУ.
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04.12.2022 09:11 Відповісти
+200! 😂
Нравитса-не-нравится.....
Далі не буду повторювати пошлятину
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04.12.2022 09:29 Відповісти
Вони строять з себе дєвочку, яка ще до обмежень продавала жижу Індії з дисконтом 30% 😂
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04.12.2022 09:33 Відповісти
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04.12.2022 09:35 Відповісти
😂
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04.12.2022 09:37 Відповісти
Все залежить від контексту.
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04.12.2022 10:29 Відповісти
У лгбтешніків попросіть, ну не можна ж так, чуть що ''прекрасна половина'', як тая невістка
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04.12.2022 09:36 Відповісти
Заверни свое "не примет" в трубку и всунь ее себе в усы.
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04.12.2022 09:12 Відповісти
ніби вас хтось запитує.
приймете ще і не те.
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04.12.2022 09:13 Відповісти
Рашка ще не зрозуміла що це не її ціна, а ціна, яку їй встановлюють 😂
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04.12.2022 09:39 Відповісти
А як інакше --- треба вас неадекватів прижимати .
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04.12.2022 09:14 Відповісти
ну и йух на вас , торгуйте по 90 , ахахахаааааааа!!!!!!
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04.12.2022 09:16 Відповісти
Ой, налякав
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04.12.2022 09:16 Відповісти
А кого цікавлять ваші аналізи?
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04.12.2022 09:17 Відповісти
Это хорошо. Тогда через год из остановленных скважин смогут добывать воду для орошения.
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04.12.2022 09:19 Відповісти
Для зрошування сибірських боліт?
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04.12.2022 09:29 Відповісти
а іначе нікак 😂
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04.12.2022 09:34 Відповісти
думаю, мелиорация тундры поднимет ягелеводство до небывалых высот, которых не смогли достичь даже в ссср.
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04.12.2022 09:35 Відповісти
Шо, і нафту відмовитесь продавати за такою ціною? Так це ж чудово, ніхто не накладе на вас санкції кращі, аніж ви самі на себе
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04.12.2022 09:20 Відповісти
Нефть, в обмен на Крым и голову Путлера.
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04.12.2022 09:27 Відповісти
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04.12.2022 09:34 Відповісти
кстати хорошая идея. А то у нас не знали, что делать с этим памятником.
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04.12.2022 15:11 Відповісти
Це було вчора....
Сьогодні ніяких обмінів

Санкції вічні!
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04.12.2022 09:36 Відповісти
Вони не ухвалюватимуть граничну ціну? 😲 А чого? Яка причина? Ніхто не дає цього робити? Нікого не цікавить їхня думка? Бяда!!!
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04.12.2022 09:29 Відповісти
Бреше як дихає. Їх помийки радіють, що торгується 51$, а тут таке свято підвалило ажно 60$. Зеле хтось вірно написав і поляки казали, що вони будуть на плаву і при 30$, але недовго.
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04.12.2022 09:30 Відповісти
найс трай, кацапчик, но ... нет =)

10.06.2022
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04.12.2022 10:05 Відповісти
свинособачою не спілкуюсь, швайненхунде.
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04.12.2022 11:48 Відповісти
Песьков, а тебя разве кто спрашивает?!
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04.12.2022 09:57 Відповісти
ye blbну иди ***** тогда *************** писька.....................................................
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04.12.2022 10:03 Відповісти
Мы не будем принимать наступление зимы, мы настаиваем на лете =)
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04.12.2022 10:04 Відповісти
Китай и Индия покупают у путлера нефть за 25 баксов за баррель..рабZeя встала с кален и кровати...☠️💀🦍🦍💪🤣🤣🤣
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04.12.2022 10:06 Відповісти
Обана .. ! А шо такоє ,, "свято вже - скінчилось "? 60 баксів не влаштовує ? А хто плів що - еті санкціі нам только на пользу . !?
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04.12.2022 10:08 Відповісти
рашисти мабуть бюджет 2023 року запланували ще на нижчій ціні нафти,так що вони мабуть ,по договору з ЄС та G7. і брехунами домовились надувати "незадоволені є,,,ала",а за тим втішаються від такого "подарунку" під Новорічну ялинку???Недостачу баксів ,компенсують збільшенням видобутку
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04.12.2022 10:28 Відповісти
... мабуть !! . Тобто - но єто нє точно . Вчора тут хтось вже давав посилання на Блумберг , який порахував що - при ціні близько 60 дол , надходження в бюджет кацапні від торгівлі нафтою , знизяться майже на 80 млрд дол на рік ,, з 250 до 170 ( приблизно ) .
І по друге , куди вони те - "збільшення видобутку" будуть дівати ? Спалюватимуть , як газ ??
В Азії ринок нафти вже зараз перенасичений ,, але головна проблема - логістика . З цим все не так вже й просто , як здається .
Щоб налаштувати стабільну торгівлю вуглеводнями з Азією , ************ довгі роки , яких у кацапів немає .
Торгівлю з Європою для прикладу , налагоджували всі 70 післявоєнних років .
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04.12.2022 11:10 Відповісти
у світі є досить своїх Блумбергів,котрі запросто будуть купляти у рашиста нафту по 60 .З цього приводу у рашиста вже давно відпрацьована схема продажу нафти і обхід санкцій.---https://forbes.ua/news/velika-britaniya-tikho-importuvala-rosiyskoi-nafti-na-200-mln-the-times-21112022-9897
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04.12.2022 11:42 Відповісти
На превеликий жаль для нас , повна ізоляція паРаші ( та ще й негайна ) , в плані торгівлі - неможлива ,, як би нам цього не хотілось . Бо це викличе - світовий економічний армагедон ,, болюче буде всім . Світ до цього не готовий .
Ресурси кацапні величезні і дешеві , і цим дуже привабливі для всіх країн світу без виключення . Єдине на що світ може погодитись це на - поступове зниження залежності від мордору . Така реальність .
З цим нам треба навчитись жити . .
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04.12.2022 12:59 Відповісти
Багатотисячні жертви українського народу,мають його навчити жити без рашистської смерті на котру вказує
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04.12.2022 14:24 Відповісти
индию с китаем вы ничему не научите
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04.12.2022 15:13 Відповісти
Себестоимость нефти путлера 55 баков..это значит Инди и Киты берут ее на шару...🤣с довеском от дурака всех времён и народов ..😝🤣это типа Долг Кубы в 50 ярдов долларов мы списали..также долг Сирии,Ливии и Палестины в сумме 93 ярда долларов также списан..путлер.. мать Тереза..🤣🤣🤣
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04.12.2022 10:11 Відповісти
І що, нафту палити будете, як газ?
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04.12.2022 10:23 Відповісти
Справа в тому що іі ніхто не питає…
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04.12.2022 10:26 Відповісти
Не приймуть і правильно зроблять. Хай самі п'ють свою нафту та мажуть на хліб замість масла.
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04.12.2022 10:31 Відповісти
рашковани вважають,що їхня нафта - як хліб,будуть купувати за їхню ціну по любому...
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04.12.2022 10:33 Відповісти
Читаем наоборот:
Россия С РАДОСТЬЮ ПРИНИМАЕТ предельную цену на нефть.
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04.12.2022 10:34 Відповісти
Вони не хочуть в класичній позі, їм подобається буквою "зю". Ну що ж з вивертом, так з вивертом, цнотливі раховани. Нас влаштує люба ваша стійка, хоч і впоперек.
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04.12.2022 10:47 Відповісти
обними орбана и поплачьте - он тоже хочет туда куда и рашку посылают !!!!
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04.12.2022 10:48 Відповісти
Мавзолейная нефтя и Газа стали Токсичными..., и вонючим товаром что Мавзолей чЛенина..💀🦍Северный потоп и подлодка КУРСк спасут рабZeю от голода...типа Рузвельт пришлет банку тушонку а Буш-Старший ножку...от..Бублика🤣и рабZeя опять встанет с Кален🦍🦍🦍
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04.12.2022 10:51 Відповісти
Вот и ладненько.
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04.12.2022 11:00 Відповісти
Козломордія ж не признає всі міжнародні суди. Нам пох на ваше неприймання. Краще здохніть і буде все ОК
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04.12.2022 11:01 Відповісти
Пескову пора устроиться на танкер старпомом.
Будет принимать.
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04.12.2022 11:07 Відповісти
..вернуть болота мацковии в 14 век до эры людей
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04.12.2022 11:56 Відповісти
Нравится - не нравится, терпи моя красавица.
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04.12.2022 12:08 Відповісти
Атомну бомбу скинете на ЄС? Чи шо?
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04.12.2022 12:16 Відповісти
Нравица не нравица а очко всё плавица.
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04.12.2022 12:23 Відповісти
Уже письков потихоньку дает задний ход: То кричал, что категорически не будут продавать нефть тем странам, которые примут лимит. А теперь - мы рассмотрим, сдадим анализы, примем решение...
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04.12.2022 12:54 Відповісти
Мєлі,ємеля,твоя неделя...
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04.12.2022 12:54 Відповісти
С кого колебет мнение кацапов?

принимают они? Или нет. Та хоть сами себя трахайте.

Соседи сказали- больше денег алкашу и дебоширу Не Дадим.

А что будет верещать у себя за стенкой этот урод ни кого не волнует.
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04.12.2022 13:20 Відповісти
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04.12.2022 15:20 Відповісти
 
 