Росія не прийме граничної ціни на нафту, - Пєсков
Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Москва не прийматиме граничної ціни на нафту, яку раніше узгодили країни ЄС та G7.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські ЗМІ.
"Зараз аналізуємо. Певна підготовка була проведена до такої стелі. Ми ухвалювати цю стелю не будемо, а яким чином буде організовано роботу, після аналізу, який буде швидко проведений, ми повідомимо", - сказав Пєсков, коментуючи це рішення.
Раніше повідомлялось, що після досягнення домовленості між 27 державами-членами Європейського Союзу члени Групи семи, а також Австралія (разом - "Коаліція за обмеження ціни") запровадили обмеження ціни на нафту, що постачається морським транспортом з Російської Федерації, на рівні 60 доларів США за барель.
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А в сраку она уже принимает от ВСУ.
Нравитса-не-нравится.....
Далі не буду повторювати пошлятину
приймете ще і не те.
Сьогодні ніяких обмінів
Санкції вічні!
10.06.2022
І по друге , куди вони те - "збільшення видобутку" будуть дівати ? Спалюватимуть , як газ ??
В Азії ринок нафти вже зараз перенасичений ,, але головна проблема - логістика . З цим все не так вже й просто , як здається .
Щоб налаштувати стабільну торгівлю вуглеводнями з Азією , ************ довгі роки , яких у кацапів немає .
Торгівлю з Європою для прикладу , налагоджували всі 70 післявоєнних років .
Ресурси кацапні величезні і дешеві , і цим дуже привабливі для всіх країн світу без виключення . Єдине на що світ може погодитись це на - поступове зниження залежності від мордору . Така реальність .
З цим нам треба навчитись жити . .
Россия С РАДОСТЬЮ ПРИНИМАЕТ предельную цену на нефть.
Будет принимать.
принимают они? Или нет. Та хоть сами себя трахайте.
Соседи сказали- больше денег алкашу и дебоширу Не Дадим.
А что будет верещать у себя за стенкой этот урод ни кого не волнует.