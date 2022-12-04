Россия не примет предельную цену на нефть, - Песков

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва не будет принимать предельные цены на нефть, ранее согласованные странами ЕС и G7.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российские СМИ.

"Сейчас анализируем. Определенная подготовка была проведена к такому потолку. Мы принимать этот потолок не будем, а каким образом будет организована работа, после анализа, который будет быстро проведен, мы сообщим", - сказал Песков, комментируя это решение.

Ранее сообщалось, что по достижении договоренности между 27 государствами-членами Европейского Союза члены Группы семи, а также Австралия (итого - "Коалиция за ограничение цены") ввели ограничение цены на нефть, поставляемую морским транспортом из Российской Федерации, на уровне 60 долларов США за баррель.

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