Россия не примет предельную цену на нефть, - Песков
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва не будет принимать предельные цены на нефть, ранее согласованные странами ЕС и G7.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российские СМИ.
"Сейчас анализируем. Определенная подготовка была проведена к такому потолку. Мы принимать этот потолок не будем, а каким образом будет организована работа, после анализа, который будет быстро проведен, мы сообщим", - сказал Песков, комментируя это решение.
Ранее сообщалось, что по достижении договоренности между 27 государствами-членами Европейского Союза члены Группы семи, а также Австралия (итого - "Коалиция за ограничение цены") ввели ограничение цены на нефть, поставляемую морским транспортом из Российской Федерации, на уровне 60 долларов США за баррель.
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А в сраку она уже принимает от ВСУ.
Нравитса-не-нравится.....
Далі не буду повторювати пошлятину
приймете ще і не те.
Сьогодні ніяких обмінів
Санкції вічні!
10.06.2022
І по друге , куди вони те - "збільшення видобутку" будуть дівати ? Спалюватимуть , як газ ??
В Азії ринок нафти вже зараз перенасичений ,, але головна проблема - логістика . З цим все не так вже й просто , як здається .
Щоб налаштувати стабільну торгівлю вуглеводнями з Азією , ************ довгі роки , яких у кацапів немає .
Торгівлю з Європою для прикладу , налагоджували всі 70 післявоєнних років .
Ресурси кацапні величезні і дешеві , і цим дуже привабливі для всіх країн світу без виключення . Єдине на що світ може погодитись це на - поступове зниження залежності від мордору . Така реальність .
З цим нам треба навчитись жити . .
Россия С РАДОСТЬЮ ПРИНИМАЕТ предельную цену на нефть.
Будет принимать.
принимают они? Или нет. Та хоть сами себя трахайте.
Соседи сказали- больше денег алкашу и дебоширу Не Дадим.
А что будет верещать у себя за стенкой этот урод ни кого не волнует.