Зеленский раскритиковал предельную цену на российскую нефть: РФ нанесла колоссальный ущерб всем странам мира, а мир не может решиться на ее энергетическое разоружение
Президент Владимир Зеленский назвал слабой позицией и несерьезным решением по установлению членами Евросоюза и Группы семи предельной цены на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель.
Об этом он заявил в своем вечернем обращении, передает Цензор.НЕТ.
"Сейчас в мире завершилась – к сожалению, без серьезных решений – дискуссия по прайс-кепам, то есть по ограничению экспортной цены российской нефти. Потому что не назовешь серьезным решение установить такой предел для российских цен, который вполне комфортен для бюджета государства-террориста.
Россия уже нанесла колоссальный ущерб всем странам мира сознательной дестабилизацией энергорынка. А мир никак не может решиться на ее настоящее энергетическое разоружение. Это слабая позиция.
И только вопрос времени, когда все равно придется применять более сильные инструменты. Жаль, что это время будет потеряно.
Логика очевидна: если ограничение цены на российскую нефть – 60 долларов вместо, например, 30, о которых говорили, в частности Польша и страны Балтии, то российский бюджет получит в год около 100 миллиардов долларов.
Эти деньги пойдут не только на войну и не только на дальнейшее спонсирование Россией других террористических режимов и организаций.
Эти деньги пойдут и на дальнейшую дестабилизацию как раз тех стран, которые пытаются сейчас уйти от серьезных решений", - заявил Зеленский.
Напомним, в субботу Совет ЕС принял решение об установлении предельной цены на нефть и нефтепродукты, происходящие из России или экспортируемые из нее, на уровне 60 долларов за баррель.
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Росія вже скоротила видобуток нафти або зробить це після ембарго. А ціна на російську нафту і без того відносно низька і все ще може знижуватися через стелю цін на нафту.
Все це, швидше за все, вдарить по російському бюджету і по здатності РФ вести війну.
«что нам «никто ничего не должен» Не Правда.
Правда в том, что Украина сейчас единственная страна которая защищает Европу и мир от расизма.
Миллионы людей это понимают.
Путин никогда не остановиться. Украина, Польша, чехия и Все другие страны уже под ударом.
Поэтому другие страны готовы нас поддерживать и платить деньги.
Украина делает свой вклад самым дорогим кровью.
Документ есть.
Это «моральные стандарты цивилизованного Мира» , написанные и принятые ООН.
называют мы- Права Человека.
60 нормально учитывая что цену могут менять
Поэтому дело не в уровне "потолка" не в 30 и не в 60. Обсуждение "30 или 60" - это для отвлечения внимания публики...
Фактически - введение "потолков" - означает снятие санкций и капитуляцию Европы перед Путиным.
Цена на нефть при Рейгане , когда развалился ссср, была 10$.
Двойные стандарты это позор.
ты писал следующее:
»правда в тому, що нам ніхто "не должен".
Это не Правда.
а может бубочка хочет поговорить о майских шашлыках?
всю страну превратили в один большой дымящийся майский шашлык.
бубочка доволен?
Вообще же расчет запада прост и циничен. Во впервых, никто не знает к чему это приведет и мало кто там реально хочет чтоб рф вот просто так взяла и склеила ласты.
Во вторых, даже после всех беспределов и недопониманий, в послевоенном мире поднять нефте- или какого другого бабла, с рф будет намного проще чем с украиной. В силу потенциала и ресурсов. Украина, до войны больше ходила с протянутой рукой. Какой бы героической она сама себе сейчас не казалась, но инерцию мышления не так просто преодолеть.
Потому, грохать через колено путиномику не спешат. Ждут когда снова мир-дружба-жвачка, и за счет газпрома можно будет оттягиваться с дорогими эскортницами на мальдивах-сейшелах.
Ничего личного, просто бизнес. Плюс инерция мышления. Плюс желание продолжать банкет. Пусть даже кто то буйный сломал всю мебель и расквасил себе рожу.
Слишком долго было хорошо за другой счет.
так как раньше уже не будет
В Украине идет смертельная схватка кацапских фашистов с защитниками Украины.
Враг пришел на нашу землю с открыто сказал что будет уничтожать и страну и граждан.
Президент Украины в этой войне не « будочка», а Зеленский ВА.
Кацапы ведут оголтелую идеологическую пропаганду для дискредитации президента Украины.
Так, что должны делать граждане Украины?
идти за русскими пропагандистами и клеймить своего лидера?
Или выступать перед лицом врага единым фронтом?
Разом до перемоги?
Этот Вопрос риторический для украинских граждан.
И не надо путать наши внутренние разборки с битвой за само существование Украины.
Свою домашнюю работу украинцы выполнят сами. Без советов кацапов или Макрона с Меркель.
Это доказано историей- двумя Майданами.
НЕ ПОМИЛКА, то сутність, природа.
То свідома ІМІТАЦІЯ ... санкційності.
Це "генеральна лінія поведінки, то "стратигема" хитрих, лукавих, боязливих,....
Ось Макрон заявив, що хоче "гарантій безпеки" для Росії, коли та повернеться до переговорів - агресор вимагає гарантій, насильник ставить умови.
І вертлявий, метушливий Макрон вже квапиться, пережива за насильника...
Макрон - адвокат Путіна, який розколює і дезорієнтує і без того неодностайний і непослідовний умовний Захід, який "гдє-то во глубине своего труслово-продажного естества" лебезить перед Кремлем.
Експорт корупції процес Schröder&Merkel-ізації Європи, всього умовного Заходу.
Як Саркозі у свій час клопотався за РФ, допомагав Путіну "умиротворять" Грузію... Макрон повторяє Саркозі вже на новій спіралі... безчестя
То вже ... традиція...
Політічєская простітутка -"Полити́ческая проститу́тка - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%B5 политическое клише , используемое для обозначения беспринципного https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C политического деятеля , готового поступиться https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C честью , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C совестью , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3 долгом (перед народом и отечеством) и другими высокими ценностями ради собственной выгоды.". І скільких таких політічєскіх простітуток - ніби "безкорисних, за мир на Землі, за охорону навкілля, за...
Фактически - введение "потолков" - означает снятие санкций и капитуляцию Европы перед Путиным.
Выгодный вариант для нас... Михаил Шейтельман объясняет почему...эта цена приемлима на сегодня