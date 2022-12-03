РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12453 посетителя онлайн
Новости Санкции против России
4 875 41

Зеленский раскритиковал предельную цену на российскую нефть: РФ нанесла колоссальный ущерб всем странам мира, а мир не может решиться на ее энергетическое разоружение

зеленський

Президент Владимир Зеленский назвал слабой позицией и несерьезным решением по установлению членами Евросоюза и Группы семи предельной цены на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель.

Об этом он заявил в своем вечернем обращении, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас в мире завершилась – к сожалению, без серьезных решений – дискуссия по прайс-кепам, то есть по ограничению экспортной цены российской нефти. Потому что не назовешь серьезным решение установить такой предел для российских цен, который вполне комфортен для бюджета государства-террориста.

Россия уже нанесла колоссальный ущерб всем странам мира сознательной дестабилизацией энергорынка. А мир никак не может решиться на ее настоящее энергетическое разоружение. Это слабая позиция.

И только вопрос времени, когда все равно придется применять более сильные инструменты. Жаль, что это время будет потеряно.

Читайте также: Венгрию освободили от введения лимита цен на нефть из России, - Сийярто

Логика очевидна: если ограничение цены на российскую нефть – 60 долларов вместо, например, 30, о которых говорили, в частности Польша и страны Балтии, то российский бюджет получит в год около 100 миллиардов долларов.

Эти деньги пойдут не только на войну и не только на дальнейшее спонсирование Россией других террористических режимов и организаций.

Эти деньги пойдут и на дальнейшую дестабилизацию как раз тех стран, которые пытаются сейчас уйти от серьезных решений", - заявил Зеленский.

Напомним, в субботу Совет ЕС принял решение об установлении предельной цены на нефть и нефтепродукты, происходящие из России или экспортируемые из нее, на уровне 60 долларов за баррель.

Автор: 

Зеленский Владимир (20234) нефть (1917) россия (95372) санкции (11257)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+18
Дуже цікаво почути від Зеленського про відновлення постачання аміаку з Росії трубопроводом через Ізюм до Одеси
показать весь комментарий
03.12.2022 21:56
+16
А бітуму для великого крадівництва вже не хоче купити у партнерів? А що такоє?
показать весь комментарий
03.12.2022 22:04
+11
показать весь комментарий
03.12.2022 21:45
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Всі ці санкції не покликані привести до повного і швидкого колапсу російської економіки, але вона буде поступово і невблаганно йти на це.
Росія вже скоротила видобуток нафти або зробить це після ембарго. А ціна на російську нафту і без того відносно низька і все ще може знижуватися через стелю цін на нафту.
Все це, швидше за все, вдарить по російському бюджету і по здатності РФ вести війну.
показать весь комментарий
03.12.2022 21:42 Ответить
показать весь комментарий
03.12.2022 21:45 Ответить
Код Великобритании
показать весь комментарий
03.12.2022 21:53 Ответить
Захід в черговий раз справами показав реал-політік - це коли Ціни переважують Цінності.
показать весь комментарий
03.12.2022 21:54 Ответить
Нам, дійсно, хочеться всього і зразу, але навіть у казках такого не буває. Президент хоче того ж, що і всі ми, але правда в тому, що нам ніхто "не должен". І так, дякувати Богу, нас піддержують
показать весь комментарий
03.12.2022 21:55 Ответить
Нет. Это
«что нам «никто ничего не должен» Не Правда.

Правда в том, что Украина сейчас единственная страна которая защищает Европу и мир от расизма.

Миллионы людей это понимают.

Путин никогда не остановиться. Украина, Польша, чехия и Все другие страны уже под ударом.

Поэтому другие страны готовы нас поддерживать и платить деньги.

Украина делает свой вклад самым дорогим кровью.
показать весь комментарий
03.12.2022 22:13 Ответить
Спору не має, що всі розуміють. А, ось, на приклад "вєнгрія" - не розуміє. По людські нам повинні допомогти, а в кого яка совість-то питання. А, якогось документу, що нам "обязані" допомагають не має. Такщо треба дякувати за те, що є.
показать весь комментарий
03.12.2022 23:15 Ответить
Снова ошибка.
Документ есть.

Это «моральные стандарты цивилизованного Мира» , написанные и принятые ООН.
называют мы- Права Человека.
показать весь комментарий
04.12.2022 12:54 Ответить
показать весь комментарий
03.12.2022 21:56 Ответить
Дуже цікаво почути від Зеленського про відновлення постачання аміаку з Росії трубопроводом через Ізюм до Одеси
показать весь комментарий
03.12.2022 21:56 Ответить
По 30 это эмбарго проще ввести

60 нормально учитывая что цену могут менять
показать весь комментарий
03.12.2022 22:00 Ответить
Дело вообще не в цене. Даже если сделают потолок в 1$ это будет означать официальное разрешение страхования перевозок, разрешение заходить в порты, разрешение ЖД и наземных перевозок, причем ТУДА-СЮДА, т.е. в обоих направлениях. Возможность оплаты туда-сюда... Кто помешает им принять сотни миллиардов якобы вперед по оплате фьючерсив?

Поэтому дело не в уровне "потолка" не в 30 и не в 60. Обсуждение "30 или 60" - это для отвлечения внимания публики...

Фактически - введение "потолков" - означает снятие санкций и капитуляцию Европы перед Путиным.
показать весь комментарий
04.12.2022 05:04 Ответить
А бітуму для великого крадівництва вже не хоче купити у партнерів? А що такоє?
показать весь комментарий
03.12.2022 22:04 Ответить
Тут Зеленский абсолютно прав.

Цена на нефть при Рейгане , когда развалился ссср, была 10$.

Двойные стандарты это позор.
показать весь комментарий
03.12.2022 22:17 Ответить
При Рейгані Китай був селом а зараз ці додіки не дають загнутись рашці
показать весь комментарий
03.12.2022 22:37 Ответить
Так, а я не про те писав? Що нам усім цього хочеться, як найшвидше, і президенту також, але "маємо те, що маємо"
показать весь комментарий
03.12.2022 23:40 Ответить
Нет, Шурик.

ты писал следующее:
»правда в тому, що нам ніхто "не должен".

Это не Правда.
показать весь комментарий
04.12.2022 04:09 Ответить
Дружба дружбой, а табачок врозь
показать весь комментарий
03.12.2022 22:20 Ответить
Реальная цена - $5 за бочку (барель)
показать весь комментарий
03.12.2022 22:21 Ответить
Какие нафик $30? Государство-террорист за нефть может получать только куриньіе окорчка, и то еще надо считать сколько килограм окорочков за тонну нефти.
показать весь комментарий
03.12.2022 22:21 Ответить
У гундосного голос прорезался? в 19 году от слова рассия срался.
показать весь комментарий
03.12.2022 22:27 Ответить
закидай їх асфальтом тварюк!ці гади може ще й "мир в глазах" розгледіли?чи може війну в своїх головах закінчили?кончені якісь...тре їх шашликами накормити
показать весь комментарий
03.12.2022 22:32 Ответить
Цена на московскую нефть не может быть выше $5 за бочку (барель). Иначе это - протекционизм!
показать весь комментарий
03.12.2022 22:33 Ответить
Емммм, соромлюся запитати: а на які кардинальні кроки особисто пішла наша влада у питанні обмеження московії, щоб отак браво вимагати кардинальних кроків від решти світу?
показать весь комментарий
03.12.2022 22:45 Ответить
бубочка не хочет вспомнить оборонный бюджет, закатанный в асфальт?
а может бубочка хочет поговорить о майских шашлыках?
всю страну превратили в один большой дымящийся майский шашлык.
бубочка доволен?
Вообще же расчет запада прост и циничен. Во впервых, никто не знает к чему это приведет и мало кто там реально хочет чтоб рф вот просто так взяла и склеила ласты.
Во вторых, даже после всех беспределов и недопониманий, в послевоенном мире поднять нефте- или какого другого бабла, с рф будет намного проще чем с украиной. В силу потенциала и ресурсов. Украина, до войны больше ходила с протянутой рукой. Какой бы героической она сама себе сейчас не казалась, но инерцию мышления не так просто преодолеть.
Потому, грохать через колено путиномику не спешат. Ждут когда снова мир-дружба-жвачка, и за счет газпрома можно будет оттягиваться с дорогими эскортницами на мальдивах-сейшелах.
Ничего личного, просто бизнес. Плюс инерция мышления. Плюс желание продолжать банкет. Пусть даже кто то буйный сломал всю мебель и расквасил себе рожу.
Слишком долго было хорошо за другой счет.
показать весь комментарий
03.12.2022 22:47 Ответить
капиталисты сами дали веревку на которой их русские и повесят
так как раньше уже не будет
показать весь комментарий
03.12.2022 22:57 Ответить
При чем тут «будочка?!

В Украине идет смертельная схватка кацапских фашистов с защитниками Украины.

Враг пришел на нашу землю с открыто сказал что будет уничтожать и страну и граждан.

Президент Украины в этой войне не « будочка», а Зеленский ВА.

Кацапы ведут оголтелую идеологическую пропаганду для дискредитации президента Украины.

Так, что должны делать граждане Украины?

идти за русскими пропагандистами и клеймить своего лидера?

Или выступать перед лицом врага единым фронтом?
Разом до перемоги?

Этот Вопрос риторический для украинских граждан.

И не надо путать наши внутренние разборки с битвой за само существование Украины.

Свою домашнюю работу украинцы выполнят сами. Без советов кацапов или Макрона с Меркель.
Это доказано историей- двумя Майданами.
показать весь комментарий
04.12.2022 04:20 Ответить
а як же Європі будувати дороги ???? Себе 9 місяців назад згадай...
показать весь комментарий
03.12.2022 22:53 Ответить
"Це самий слабкий крок з усіх. ... Шкода, що досвід з Північними потоками так і не було якісно засвоєно. Знову ті ж самі помилки.". - https://www.facebook.com/andriy.kobolyev?__cft__[0]=AZWXnJ_VIPJZsiOm_RlG6J6DRJCWm6flt5Iu2hDn93KIZjCbEQlJXbwZgq55AJQU7Uv32smFOwyigFk8gmmVTUC-UcAEdjYG00cNqojBTxQgnPCDFX11pVGbJs3-VKVwsSI&__tn__=-UC%2CP-R Andriy Kobolyev

НЕ ПОМИЛКА, то сутність, природа.

То свідома ІМІТАЦІЯ ... санкційності.

Це "генеральна лінія поведінки, то "стратигема" хитрих, лукавих, боязливих,....

Ось Макрон заявив, що хоче "гарантій безпеки" для Росії, коли та повернеться до переговорів - агресор вимагає гарантій, насильник ставить умови.

І вертлявий, метушливий Макрон вже квапиться, пережива за насильника...

Макрон - адвокат Путіна, який розколює і дезорієнтує і без того неодностайний і непослідовний умовний Захід, який "гдє-то во глубине своего труслово-продажного естества" лебезить перед Кремлем.

Експорт корупції процес Schröder&Merkel-ізації Європи, всього умовного Заходу.

Як Саркозі у свій час клопотався за РФ, допомагав Путіну "умиротворять" Грузію... Макрон повторяє Саркозі вже на новій спіралі... безчестя
То вже ... традиція...
Політічєская простітутка -"Полити́ческая проститу́тка - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%B5 политическое клише , используемое для обозначения беспринципного https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C политического деятеля , готового поступиться https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C честью , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C совестью , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3 долгом (перед народом и отечеством) и другими высокими ценностями ради собственной выгоды.". І скільких таких політічєскіх простітуток - ніби "безкорисних, за мир на Землі, за охорону навкілля, за...
показать весь комментарий
03.12.2022 23:22 Ответить
Не його тема. От хай краще в Буковелі побухає, та про шашлики на майскіє розкаже.
показать весь комментарий
03.12.2022 23:26 Ответить
Арахамія з Герусом можуть домовлятися за енергетику, за якусь копійчину і для себе🙈🐷🤔🤷‍♂️‼️‼️‼️🇺🇦⚔️
показать весь комментарий
04.12.2022 00:29 Ответить
А шо там на счот кацапського аміака, якій піде через Україну? Про це Янелох не хоче розповісти українцям і Заходу?
показать весь комментарий
04.12.2022 03:23 Ответить
Введение "потолка" - это фактический отказ от санкций, т.к. помимо цены - разрешает страхование, перевозку, заходы в порты, финансовые потоки и т.п. А что значит заходы в порты - это значит будут ввозить чипы и микросхемы для ракет и другие военные грузы. Финансовые потоки - это значит финансирование войны. Страхование перевозок - это значит юридическое снятие санкций на морские, авиа и ЖД перевозки, т.е. на всю логистику.

Фактически - введение "потолков" - означает снятие санкций и капитуляцию Европы перед Путиным.
показать весь комментарий
04.12.2022 04:50 Ответить
они самоэмбарго наложат как с газом. че истерите?
показать весь комментарий
04.12.2022 05:23 Ответить
Ціна на нафту у Світі 20 долярів за барель и Мирова економіка у дупі...,а с чого тоді надаватимуть країни НАТО озброєння та гроші Україні...то вже інша справа ..мабуть надрукують долярів триліярди ТОНН ..😆😆😆🤣🤣🤣
показать весь комментарий
04.12.2022 06:20 Ответить
Китай и Индия покупают нефтю у Хмыря мавзолейного по 25 за бочку ...рабZeя встала с кален 😝🦍🦍🦍
показать весь комментарий
04.12.2022 06:28 Ответить
https://youtu.be/ycfo4gQBaSI ...

Выгодный вариант для нас... Михаил Шейтельман объясняет почему...эта цена приемлима на сегодня
показать весь комментарий
04.12.2022 06:37 Ответить
И нахрена пиииз...еть, не разбираясь досконально в теме?
показать весь комментарий
04.12.2022 11:07 Ответить
А что он курит (критикуя)? Если четвертый месяц не вносится в ВР законопроект 7694 о лишении мандатов любителей русского мира. Наверное Ермак шепчет на ухо Зеленскому.... не надо вносить мы его провалим.... нас люди не поймут.., а так они у нас на крючке....., и ручки нам озолотят и по барабану что думает незламний народ...
показать весь комментарий
05.12.2022 00:07 Ответить
 
 