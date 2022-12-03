Зеленский раскритиковал предельную цену на российскую нефть: РФ нанесла колоссальный ущерб всем странам мира, а мир не может решиться на ее энергетическое разоружение

Президент Владимир Зеленский назвал слабой позицией и несерьезным решением по установлению членами Евросоюза и Группы семи предельной цены на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель.

Об этом он заявил в своем вечернем обращении, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас в мире завершилась – к сожалению, без серьезных решений – дискуссия по прайс-кепам, то есть по ограничению экспортной цены российской нефти. Потому что не назовешь серьезным решение установить такой предел для российских цен, который вполне комфортен для бюджета государства-террориста.

Россия уже нанесла колоссальный ущерб всем странам мира сознательной дестабилизацией энергорынка. А мир никак не может решиться на ее настоящее энергетическое разоружение. Это слабая позиция.

И только вопрос времени, когда все равно придется применять более сильные инструменты. Жаль, что это время будет потеряно.

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Логика очевидна: если ограничение цены на российскую нефть – 60 долларов вместо, например, 30, о которых говорили, в частности Польша и страны Балтии, то российский бюджет получит в год около 100 миллиардов долларов.

Эти деньги пойдут не только на войну и не только на дальнейшее спонсирование Россией других террористических режимов и организаций.

Эти деньги пойдут и на дальнейшую дестабилизацию как раз тех стран, которые пытаются сейчас уйти от серьезных решений", - заявил Зеленский.

Напомним, в субботу Совет ЕС принял решение об установлении предельной цены на нефть и нефтепродукты, происходящие из России или экспортируемые из нее, на уровне 60 долларов за баррель.