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Новости Санкции против России
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Совет ЕС утвердил решение об ограничении цены российской нефти

нефть,рф,нафта,росія

В субботу Совет ЕС принял решение об установлении предельной цены на нефть и нефтепродукты и масла, происходящие из России или экспортируемые из нее, на уровне 60 долларов за баррель.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Европейская правда", со ссылкой на сообщении Совета ЕС.

Уровень предельной цены был установлен в тесном сотрудничестве с Коалицией по ограничению цен на нефть и начнет применяться с 5 декабря 2022 года.

"Ограничение цены на российскую нефть ограничит скачки цен, вызванные чрезвычайными рыночными условиями, и резко уменьшит доходы, которые Россия получила от продажи нефти после развязывания ею незаконной агрессивной войны против Украины. Это также будет способствовать стабилизации мировых цен на энергоносители и смягчению негативных последствий для энергоснабжения третьих стран", - говорится в сообщении.

6 октября 2022 года Совет ЕС принял решение о запрете морской транспортировки российской нефти (с 5 декабря 2022 года) и нефтепродуктов (с 5 февраля 2023 года) в третьи страны, а также связанное с этим предоставление технической помощи, брокерских услуг или финансирования или финансовой помощи.

Решением Совета также введено исключение из вышеупомянутых запретов для нефти и нефтепродуктов, происходящих из России или экспортируемых из нее, и закупаются по предварительно установленной предельной цене, согласованной Коалицией по установлению предельных цен, или по цене ниже нее.

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Сегодняшнее решение устанавливает уровень, на котором применяется исключение, и вводит переходный период продолжительностью 45 дней для судов, перевозящих сырую нефть российского происхождения, приобретенную и загруженную на судно до 5 декабря 2022 года и выгруженную в конечном порту назначения до 19 января 2023 года.

Поскольку предельная цена может периодически пересматриваться с целью адаптации к рыночной ситуации, сегодняшнее решение также устанавливает переходный период в 90 дней после каждого изменения предельной цены, чтобы обеспечить последовательное применение предельной цены всеми операторами.

Функционирование механизма предельной цены будет пересматриваться каждые два месяца с целью реагирования на развитие ситуации на рынке, и будет устанавливаться на уровне, по меньшей мере, на 5% ниже среднерыночной цены на российскую нефть и нефтепродукты, рассчитанной на основе данных Международного Энергетического Агентства.

Совет ЕС также ввел "чрезвычайную оговорку", которая позволяет транспортировку нефти по цене, превышающей верхний предел, когда это необходимо для срочного предотвращения или смягчения последствий события, которое может иметь серьезное и значительное влияние на здоровье и безопасность людей или окружающую среду, или в качестве ответа на стихийные бедствия.

Соответствующие правовые акты будут в ближайшее время опубликованы в Официальном журнале. Накануне решение по предельной цене было принято послами 27 стран-членов ЕС.

Автор: 

нефть (1917) цены (2290) Евросоюз (17063)


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Топ комментарии
+8
Вмключень більше ніж обмежень, тобто обійти це "обмеження" буде просто. Тобто черговий пук у калюжу від Європи.
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03.12.2022 19:26
+7
Это потолок цен. Если ниже то значит покупать будут по ценам ниже. Дальше кацапы говорят, что все кто ввели потолок больше кацапской нефти не получат, то есть ввели самоэмбарго. В итоге будут продавать индиям китаям по 30
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03.12.2022 19:32
+6
фінансування рашистського терориста Рада ЄС назвала "обмеженням" с,,ки лицемірні
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03.12.2022 19:24
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Правила форума Совет форумчан
Раді ЄС-респект...
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03.12.2022 19:24 Ответить
Рішенням Ради також запроваджено виняток із вищезазначених заборон для нафти та нафтопродуктів, що походять з Росії або експортуються з неї, та закуповуються за попередньо встановленою граничною ціною, погодженою Коаліцією щодо встановлення граничних цін, або за ціною, нижчою за неї.
??
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03.12.2022 19:33 Ответить
Це зроблено для ************** орбанівської Угорщини ...
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03.12.2022 20:05 Ответить
фінансування рашистського терориста Рада ЄС назвала "обмеженням" с,,ки лицемірні
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03.12.2022 19:24 Ответить
Вмключень більше ніж обмежень, тобто обійти це "обмеження" буде просто. Тобто черговий пук у калюжу від Європи.
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03.12.2022 19:26 Ответить
"Це самий слабкий крок з усіх. ... Шкода, що досвід з Північними потоками так і не було якісно засвоєно. Знову ті ж самі помилки.". - https://www.facebook.com/andriy.kobolyev?__cft__[0]=AZWXnJ_VIPJZsiOm_RlG6J6DRJCWm6flt5Iu2hDn93KIZjCbEQlJXbwZgq55AJQU7Uv32smFOwyigFk8gmmVTUC-UcAEdjYG00cNqojBTxQgnPCDFX11pVGbJs3-VKVwsSI&__tn__=-UC%2CP-R Andriy Kobolyev

НЕ ПОМИЛА, то сутність, природа.

То свідома ІМІТАЦІЯ ... санкційності.

Це "генеральна лінія поведінки, то "стратигема" хитрих, лукавих, боязливих,....

Ось Макрон заявив, що хоче "гарантій безпеки" для Росії, коли та повернеться до переговорів

Макрон - адвокат Путіна, який розколює і дезорієнтує і без того неодностайний і непослідовний умовний Захід, який "гдє-то во глубине своего труслово-продажного естества" лебезить перед Кремлем.

Експорт корупції процес Schröder&Merkel-ізації Європи, всього умовного Заходу.

Як Саркозі у свій час допомагав "умиротворять" Грузію... То вже ... традиція...
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03.12.2022 19:27 Ответить
60 це курам на сміх! Всі сподівання на путлєра що він зробить черговий постріл в коліно і закриє експорт для підписантів
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03.12.2022 19:28 Ответить
На РФ должны писаться от счастья - вернулась плановая экономика !
Еще бы вернуть им пятилетки - пятилетки ограничений и санкций !!!
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03.12.2022 19:29 Ответить
от тільки в бюджеті на 2022 рік кацапи заклали вартість своєї Urals в розмірі 44,2 долари. Так що не дуже це їх і налякає, аби що не буде надприбутку від реализації нафти.
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03.12.2022 19:30 Ответить
Если не секрет откуда эта информация?
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03.12.2022 19:35 Ответить
До чого тут бюджет 2022? Почитайте. в бюджет рашки закладена ціна 70євро. Це вже йдуть в мінус
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03.12.2022 19:49 Ответить
https://forbes.ua/war-in-ukraine/nafta-po-60-ne-zupinit-viynu-yakoyu-mae-buti-granichna-tsina-nafti-shchob-tse-vdarilo-po-byudzhetu-rf-stsenarii-vid-kse-03122022-10234

Почитайте, що тут пишуть по цьому питанню.
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03.12.2022 19:55 Ответить
Я з вами згодна. що було б краще по 30. а й ще б краще- повне ембарго. Але Європа на піде на це (*спасибо крємльовской шлюшке меркель). дуже ще залежать.
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03.12.2022 21:04 Ответить
краще вже 59,99 - щоб заохочувати покупців
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03.12.2022 19:30 Ответить
Не санкціі -- а і вашим і нашим .
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03.12.2022 19:31 Ответить
Это потолок цен. Если ниже то значит покупать будут по ценам ниже. Дальше кацапы говорят, что все кто ввели потолок больше кацапской нефти не получат, то есть ввели самоэмбарго. В итоге будут продавать индиям китаям по 30
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03.12.2022 19:32 Ответить
ЭТО НЕ САНКЦИИ, а нае*алово
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03.12.2022 19:35 Ответить
Ничего страшного кацапы самоэбарго введут, уже заявили
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03.12.2022 19:37 Ответить
ага-ага, і вовки ситі, і вівці цілі
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03.12.2022 19:41 Ответить
опять вылез этот кадр Новости о Германии связанные с Украиной,виновата во всем у него Германия,когда новости о США,виноваты США, теперь уже виноват весь ЕС Ну,уж если у тебя все такие недолугие то почему бы тебе самому не решить все вопросы от которых зависит твоя судьба?
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03.12.2022 20:15 Ответить
Вы почитайте тест этого потолка. Хотя бы перевод, уж не говоря об оригинале! Дьявол ведь в деталях! Какое банкротство Росии?! Там фактически снимаются все санкции на любой транзит, любые вторичные санкции, фактически снимаются все запреты. Если в двух словах описать этот потолок - Если нельзя, но очень хочется, то можно.
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04.12.2022 07:10 Ответить
 
 