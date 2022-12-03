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Новини Санкції проти Росії
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Рада ЄС затвердила рішення про обмеження ціни російської нафти

нефть,рф,нафта,росія

У суботу Рада ЄС ухвалила рішення про встановлення граничної ціни на нафту і нафтопродукти та оливи, що походять з Росії або експортуються з неї, на рівні 60 доларів за барель.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Європейська правда",  з посиланням на повідомленні Ради ЄС.

Рівень граничної ціни був встановлений у тісній співпраці з Коаліцією з обмеження цін на нафту і почне застосовуватися з 5 грудня 2022 року.

"Обмеження ціни на російську нафту обмежить стрибки цін, спричинені надзвичайними ринковими умовами, та різко зменшить доходи, які Росія отримала від продажу нафти після розв'язання нею незаконної агресивної війни проти України. Це також сприятиме стабілізації світових цін на енергоносії та пом'якшенню негативних наслідків для енергопостачання третіх країн" - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Євросоюз погодив ліміт цін на російську нафту на рівні 60 доларів, - Йозвяк

6 жовтня 2022 року Рада ЄС ухвалила рішення про заборону морського транспортування російської нафти (з 5 грудня 2022 року) та нафтопродуктів (з 5 лютого 2023 року) до третіх країн, а також пов'язане з цим надання технічної допомоги, брокерських послуг або фінансування чи фінансової допомоги.

Рішенням Ради також запроваджено виняток із вищезазначених заборон для нафти та нафтопродуктів, що походять з Росії або експортуються з неї, та закуповуються за попередньо встановленою граничною ціною, погодженою Коаліцією щодо встановлення граничних цін, або за ціною, нижчою за неї.

Сьогоднішнє рішення встановлює рівень, на якому застосовується виняток, та запроваджує перехідний період тривалістю 45 днів для суден, що перевозять сиру нафту російського походження, придбану та завантажену на судно до 5 грудня 2022 року та вивантажену в кінцевому порту призначення до 19 січня 2023 року.

Також читайте: Рішення ЄС обмежити ціни на нафту значно скоротить доходи Росії, - фон дер Ляєн

Оскільки гранична ціна може періодично переглядатися з метою адаптації до ринкової ситуації, сьогоднішнє рішення також встановлює перехідний період у 90 днів після кожної зміни граничної ціни, щоб забезпечити послідовне застосування граничної ціни всіма операторами.

Функціонування механізму граничної ціни буде переглядатися кожні два місяці з метою реагування на розвиток ситуації на ринку, і буде встановлюватися на рівні, щонайменше, на 5% нижче середньоринкової ціни на російську нафту і нафтопродукти, розрахованої на основі даних Міжнародного Енергетичного Агентства.

Рада ЄС також запровадила "надзвичайне застереження", яке дозволяє транспортування нафти за ціною, що перевищує верхню межу, коли це необхідно для термінового запобігання або пом'якшення наслідків події, яка може мати серйозний і значний вплив на здоров'я і безпеку людей або навколишнє середовище, або як відповідь на стихійні лиха.

Відповідні правові акти будуть найближчим часом опубліковані в Офіційному журналі.  Напередодні рішення щодо граничної ціни було ухвалене послами 27 країн-членів ЄС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": G7 встановила граничну ціну на російську нафту слідом за ЄС

Автор: 

нафта (5486) ціни (3907) Євросоюз (13315)


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Топ коментарі
+8
Вмключень більше ніж обмежень, тобто обійти це "обмеження" буде просто. Тобто черговий пук у калюжу від Європи.
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03.12.2022 19:26
+7
Это потолок цен. Если ниже то значит покупать будут по ценам ниже. Дальше кацапы говорят, что все кто ввели потолок больше кацапской нефти не получат, то есть ввели самоэмбарго. В итоге будут продавать индиям китаям по 30
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03.12.2022 19:32
+6
фінансування рашистського терориста Рада ЄС назвала "обмеженням" с,,ки лицемірні
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03.12.2022 19:24
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Раді ЄС-респект...
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03.12.2022 19:24 Відповісти
Рішенням Ради також запроваджено виняток із вищезазначених заборон для нафти та нафтопродуктів, що походять з Росії або експортуються з неї, та закуповуються за попередньо встановленою граничною ціною, погодженою Коаліцією щодо встановлення граничних цін, або за ціною, нижчою за неї.
??
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03.12.2022 19:33 Відповісти
Це зроблено для ************** орбанівської Угорщини ...
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03.12.2022 20:05 Відповісти
фінансування рашистського терориста Рада ЄС назвала "обмеженням" с,,ки лицемірні
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03.12.2022 19:24 Відповісти
Вмключень більше ніж обмежень, тобто обійти це "обмеження" буде просто. Тобто черговий пук у калюжу від Європи.
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03.12.2022 19:26 Відповісти
"Це самий слабкий крок з усіх. ... Шкода, що досвід з Північними потоками так і не було якісно засвоєно. Знову ті ж самі помилки.". - https://www.facebook.com/andriy.kobolyev?__cft__[0]=AZWXnJ_VIPJZsiOm_RlG6J6DRJCWm6flt5Iu2hDn93KIZjCbEQlJXbwZgq55AJQU7Uv32smFOwyigFk8gmmVTUC-UcAEdjYG00cNqojBTxQgnPCDFX11pVGbJs3-VKVwsSI&__tn__=-UC%2CP-R Andriy Kobolyev

НЕ ПОМИЛА, то сутність, природа.

То свідома ІМІТАЦІЯ ... санкційності.

Це "генеральна лінія поведінки, то "стратигема" хитрих, лукавих, боязливих,....

Ось Макрон заявив, що хоче "гарантій безпеки" для Росії, коли та повернеться до переговорів

Макрон - адвокат Путіна, який розколює і дезорієнтує і без того неодностайний і непослідовний умовний Захід, який "гдє-то во глубине своего труслово-продажного естества" лебезить перед Кремлем.

Експорт корупції процес Schröder&Merkel-ізації Європи, всього умовного Заходу.

Як Саркозі у свій час допомагав "умиротворять" Грузію... То вже ... традиція...
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03.12.2022 19:27 Відповісти
60 це курам на сміх! Всі сподівання на путлєра що він зробить черговий постріл в коліно і закриє експорт для підписантів
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03.12.2022 19:28 Відповісти
На РФ должны писаться от счастья - вернулась плановая экономика !
Еще бы вернуть им пятилетки - пятилетки ограничений и санкций !!!
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03.12.2022 19:29 Відповісти
от тільки в бюджеті на 2022 рік кацапи заклали вартість своєї Urals в розмірі 44,2 долари. Так що не дуже це їх і налякає, аби що не буде надприбутку від реализації нафти.
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03.12.2022 19:30 Відповісти
Если не секрет откуда эта информация?
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03.12.2022 19:35 Відповісти
До чого тут бюджет 2022? Почитайте. в бюджет рашки закладена ціна 70євро. Це вже йдуть в мінус
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03.12.2022 19:49 Відповісти
https://forbes.ua/war-in-ukraine/nafta-po-60-ne-zupinit-viynu-yakoyu-mae-buti-granichna-tsina-nafti-shchob-tse-vdarilo-po-byudzhetu-rf-stsenarii-vid-kse-03122022-10234

Почитайте, що тут пишуть по цьому питанню.
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03.12.2022 19:55 Відповісти
Я з вами згодна. що було б краще по 30. а й ще б краще- повне ембарго. Але Європа на піде на це (*спасибо крємльовской шлюшке меркель). дуже ще залежать.
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03.12.2022 21:04 Відповісти
краще вже 59,99 - щоб заохочувати покупців
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03.12.2022 19:30 Відповісти
Не санкціі -- а і вашим і нашим .
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03.12.2022 19:31 Відповісти
Это потолок цен. Если ниже то значит покупать будут по ценам ниже. Дальше кацапы говорят, что все кто ввели потолок больше кацапской нефти не получат, то есть ввели самоэмбарго. В итоге будут продавать индиям китаям по 30
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03.12.2022 19:32 Відповісти
ЭТО НЕ САНКЦИИ, а нае*алово
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03.12.2022 19:35 Відповісти
Ничего страшного кацапы самоэбарго введут, уже заявили
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03.12.2022 19:37 Відповісти
ага-ага, і вовки ситі, і вівці цілі
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03.12.2022 19:41 Відповісти
опять вылез этот кадр Новости о Германии связанные с Украиной,виновата во всем у него Германия,когда новости о США,виноваты США, теперь уже виноват весь ЕС Ну,уж если у тебя все такие недолугие то почему бы тебе самому не решить все вопросы от которых зависит твоя судьба?
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03.12.2022 20:15 Відповісти
Вы почитайте тест этого потолка. Хотя бы перевод, уж не говоря об оригинале! Дьявол ведь в деталях! Какое банкротство Росии?! Там фактически снимаются все санкции на любой транзит, любые вторичные санкции, фактически снимаются все запреты. Если в двух словах описать этот потолок - Если нельзя, но очень хочется, то можно.
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04.12.2022 07:10 Відповісти
 
 