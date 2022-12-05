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В Нью-Йорке состоялся концерт, посвященный 100-летию "Щедрика" Николая Леонтовича. ВИДЕО

щедрик

Украинский "Щедрик" спустя 100 лет снова прозвучал в Карнеги-Холл в Нью-Йорке. Часть собранных по продаже билетов средств пойдет на восстановление Украины в рамках инициативы United24.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В этом году украинский "Щедрик" снова звучал в концертном зале Карнеги-Холл. 100 лет назад здесь состоялась премьера композиции.

"Украина гордится произведением Леонтовича. Через него мы рассказываем миру об украинской культуре и идентичности. Это особенно важно сейчас, когда Россия пытается уничтожить наш народ. Именно поэтому вечер начался с аплодисментов военным ВСУ", - отметил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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музыка (786) Нью-Йорк (203) США (26439) Кулеба Дмитрий (2880)


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А комуняки його вбили… як і всю інтелегенцію України втопили в крові…
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05.12.2022 09:00 Ответить
Отак світ відкриває Україну.
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05.12.2022 09:03 Ответить
Варто нагадати, як кацапи підступно вбили Леонтовича.
Вбивця попросився переночувати, їв пив, виспався і під ранок застрелив господаря.
У цьому вся суть будь якого кацапа
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05.12.2022 09:04 Ответить
"Україна пишається твором Леонтовича. Через нього ми розповідаємо світові про українську культуру та ідентичність..."

Ага. Настолько гордимся Леонтовичем, что в доме в котором он жил обычный сарай сельсовета. Американцам больше до него дела, чем нашим чинушам. Главное примазаться к чужой славе.
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05.12.2022 11:01 Ответить
"Щедрик" це шедевр.
Респект Леонтовичу.
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05.12.2022 12:21 Ответить
 
 