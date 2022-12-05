В Нью-Йорке состоялся концерт, посвященный 100-летию "Щедрика" Николая Леонтовича. ВИДЕО
Украинский "Щедрик" спустя 100 лет снова прозвучал в Карнеги-Холл в Нью-Йорке. Часть собранных по продаже билетов средств пойдет на восстановление Украины в рамках инициативы United24.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
В этом году украинский "Щедрик" снова звучал в концертном зале Карнеги-Холл. 100 лет назад здесь состоялась премьера композиции.
"Украина гордится произведением Леонтовича. Через него мы рассказываем миру об украинской культуре и идентичности. Это особенно важно сейчас, когда Россия пытается уничтожить наш народ. Именно поэтому вечер начался с аплодисментов военным ВСУ", - отметил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
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Вбивця попросився переночувати, їв пив, виспався і під ранок застрелив господаря.
У цьому вся суть будь якого кацапа
Ага. Настолько гордимся Леонтовичем, что в доме в котором он жил обычный сарай сельсовета. Американцам больше до него дела, чем нашим чинушам. Главное примазаться к чужой славе.
Респект Леонтовичу.