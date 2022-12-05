В Нью-Йорке состоялся концерт, посвященный 100-летию "Щедрика" Николая Леонтовича. ВИДЕО

Украинский "Щедрик" спустя 100 лет снова прозвучал в Карнеги-Холл в Нью-Йорке. Часть собранных по продаже билетов средств пойдет на восстановление Украины в рамках инициативы United24.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В этом году украинский "Щедрик" снова звучал в концертном зале Карнеги-Холл. 100 лет назад здесь состоялась премьера композиции.

"Украина гордится произведением Леонтовича. Через него мы рассказываем миру об украинской культуре и идентичности. Это особенно важно сейчас, когда Россия пытается уничтожить наш народ. Именно поэтому вечер начался с аплодисментов военным ВСУ", - отметил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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