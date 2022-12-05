Военным 92-й ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко нужен квадрокоптер
Для бойцов 92-й Бригады имени кошевого атамана Ивана Сирка, сейчас воюющей на Луганском направлении, собирают на квадрокоптер с тепловизионной камерой.
Об этом на своей Facebook-странице сообщил волонтер Андрей Михайленко, передает Цензор.НЕТ.
"Для защитников 92-й Бригады имени кошевого атамана Ивана Сирка, которая на Луганском направлении собираю на крайне нужную птицу с тепловизионной камерой, а именно: DJI Matrice 30T (+ 10 батарей и 1 дополнительный пульт)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по состоянию на 29 ноября из 727 тысяч гривен собрано почти 90 000 гривен.
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UNJSUAUKXXX
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