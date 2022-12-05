Военным 92-й ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко нужен квадрокоптер

Для бойцов 92-й Бригады имени кошевого атамана Ивана Сирка, сейчас воюющей на Луганском направлении, собирают на квадрокоптер с тепловизионной камерой.

Об этом на своей Facebook-странице сообщил волонтер Андрей Михайленко, передает Цензор.НЕТ.

"Для защитников 92-й Бригады имени кошевого атамана Ивана Сирка, которая на Луганском направлении собираю на крайне нужную птицу с тепловизионной камерой, а именно: DJI Matrice 30T (+ 10 батарей и 1 дополнительный пульт)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на 29 ноября из 727 тысяч гривен собрано почти 90 000 гривен.

Реквізити для допомоги:

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Номер карты банка (Монобанк) в гривне:

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Номер карты в долларах/USD (Монобанк):

5375418811100569

IBAN

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Account N:

26202326506575

Receiver:

MYKHAILENKO ANDRII

Swift code:

UNJSUAUKXXX

JSC UNIVERSAL BANK

KYIV, UKRAINE

Номер карты в Евро/EUR (Монобанк):

5375419907878456

IBAN

UA803220010000026201327278160

Account N:

26201327278160

Receiver:

MYKHAILENKO ANDRII

Swift Code:

UNJSUAUKXXX

Bank:

JSC UNIVERSAL BANK

City:

KYIV, UKRAINE

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