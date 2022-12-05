Воїнам 92-ї ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка потрібен квадрокоптер

Для бійців 92-ї Бригади імені кошового отамана Івана Сірка, що зараз воює на Луганському напрямку збирають на квадрокоптер з тепловізійною камерою.

Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив волонтер Андрій Михайленко, інформує Цензор.НЕТ.

"Для захисників 92-ї Бригади імені кошового отамана Івана Сірка, що на Луганському напрямку, збираю на вкрай потрібного птаха з тепловізійною камерою, а саме: DJI Matrice 30T (+ 10 батарей та 1 додатковий пульт)", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що станом на 29 листопада з 727 тисяч гривень зібрано майже 90 000 гривень.

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Account N:

26201327278160

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Swift Code:

UNJSUAUKXXX

Bank:

JSC UNIVERSAL BANK

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