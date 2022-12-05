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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Воїнам 92-ї ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка потрібен квадрокоптер

квадрокоптер

Для бійців 92-ї Бригади імені кошового отамана Івана Сірка, що зараз воює на Луганському напрямку збирають на квадрокоптер з тепловізійною камерою.

Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив волонтер Андрій Михайленко, інформує Цензор.НЕТ

"Для захисників 92-ї Бригади імені кошового отамана Івана Сірка, що на Луганському напрямку, збираю на вкрай потрібного птаха з тепловізійною камерою, а саме: DJI Matrice 30T (+ 10 батарей та 1 додатковий пульт)", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що станом на 29 листопада з 727 тисяч гривень зібрано майже 90 000 гривень. 

Реквізити для допомоги: 

Посилання на банку

https://send.monobank.ua/jar/3g5ZDnz9o6

Воїнам 92-ї ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка потрібен квадрокоптер 01Номер картки банку (Монобанк) в гривні:

4441114417989603

Воїнам 92-ї ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка потрібен квадрокоптер 01Номер картки в доларах/USD (Монобанк):

5375418811100569

IBAN

UA433220010000026202326506575

Account N:

26202326506575

Receiver:

MYKHAILENKO ANDRII

Swift code:

UNJSUAUKXXX

JSC UNIVERSAL BANK

KYIV, UKRAINE

Воїнам 92-ї ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка потрібен квадрокоптер 01 Номер картки в ЕВРО/EUR (Монобанк):

5375419907878456

IBAN

UA803220010000026201327278160

Account N:

26201327278160

Receiver:

MYKHAILENKO ANDRII

Swift Code:

UNJSUAUKXXX

Bank:

JSC UNIVERSAL BANK

City:

KYIV, UKRAINE

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Автор: 

допомога (8340) 92 окрема штурмова бригада (251)


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Напевно потрібно подзвонити рєзнікову. Чи йому пох?
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05.12.2022 10:57 Відповісти
+++
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05.12.2022 11:00 Відповісти
якщо б кожний з відвідувачів зараз Цензора кинув 30 грн, вже б зібрали
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05.12.2022 11:05 Відповісти
Ага,счас....А писати коли???
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05.12.2022 11:07 Відповісти
+5k uah
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05.12.2022 11:09 Відповісти
Хмырь мавзолейный скомуниздил у Китая квадрокоптер и назвал Добрыня..типа Никитич... ЦАП -царап... работает 💀🤣
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05.12.2022 11:11 Відповісти
Притула назбирає...хоч 20 мільйонів...
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05.12.2022 11:13 Відповісти
+
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05.12.2022 11:19 Відповісти
+
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05.12.2022 16:59 Відповісти
 
 