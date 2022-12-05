Воїнам 92-ї ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка потрібен квадрокоптер
Для бійців 92-ї Бригади імені кошового отамана Івана Сірка, що зараз воює на Луганському напрямку збирають на квадрокоптер з тепловізійною камерою.
Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив волонтер Андрій Михайленко, інформує Цензор.НЕТ.
"Для захисників 92-ї Бригади імені кошового отамана Івана Сірка, що на Луганському напрямку, збираю на вкрай потрібного птаха з тепловізійною камерою, а саме: DJI Matrice 30T (+ 10 батарей та 1 додатковий пульт)", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що станом на 29 листопада з 727 тисяч гривень зібрано майже 90 000 гривень.
Реквізити для допомоги:
Посилання на банку
https://send.monobank.ua/jar/3g5ZDnz9o6
Номер картки банку (Монобанк) в гривні:
4441114417989603
Номер картки в доларах/USD (Монобанк):
5375418811100569
IBAN
UA433220010000026202326506575
Account N:
26202326506575
Receiver:
MYKHAILENKO ANDRII
Swift code:
UNJSUAUKXXX
JSC UNIVERSAL BANK
KYIV, UKRAINE
Номер картки в ЕВРО/EUR (Монобанк):
5375419907878456
IBAN
UA803220010000026201327278160
Account N:
26201327278160
Receiver:
MYKHAILENKO ANDRII
Swift Code:
UNJSUAUKXXX
Bank:
JSC UNIVERSAL BANK
City:
KYIV, UKRAINE
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль