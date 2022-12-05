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Новости Война
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Зеленский стал человеком года по версии Financial Times

зеленський

Президента Украины Владимира Зеленского признали человеком года по версии Financial Times.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на Financial Times, передает Цензор.НЕТ.

"Списанный многими украинцами до февральского вторжения как нечто вроде шутки, дилетант, пытающийся ответить на вызов высокой должности, 44-летний Зеленский заслужил место в истории благодаря своему чрезвычайному проявлению лидерства и силы духа...Зеленский также стал олицетворением мужества и стойкости украинского народа в его борьбе против российской агрессии.

Именно по этим причинам Financial Times выбрала Зеленского человеком года", - отмечает издание.

В публикации Зеленского, его ежедневные обращения сравнивают с британским премьером времен Второй мировой войны Уинстоном Черчиллем. Президент Украины похож на Черчилля, который выступил по радио, чтобы сплотить свою страну во время блицкрига.

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Зеленский Владимир (20239)


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Топ комментарии
+54
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05.12.2022 12:30
+43
*******. А за що саме з цього списку?

ПІДСУМКИ ПРЕЗИДЕНСТВА Зе АКТОРА ЗА ТРИ РОКИ:

1) Проігнорований Саміт країн НАТО у вересні 2019 року, де обговорювалось питання вступу України в НАТО

2) За три роки Україна (2019 - 2022) не виконала програми кандидата в члени НАТО

3) Не поновлена заявка України як кандидата на вступ в НАТО

4) Розвал і деморалізація ЗСУ, повернення до радянського меню і монополізація постачання продуктів харчування до війська. Скорочення ЗСУ, медслужби, аеромобільних військ, аеророзвідки, розвідки

5) Здача територій відвойованих ЗСУ расєянам (Розведення військ). Наказ не відкривати вогонь у відповідь на обстріли частин ЗСУ сєпаратистами і російськими військами. Наказ про штрафи для ЗСУ за відкриття вогню у відповідь

6) Відведення важкого озброєння від лінії фронту

7) Мовчазне спостерігання за смертю сержанта Журавля на полі бою і відсутність реакції

8) Навмисний провал программ озброєння ЗСУ і постачання у військо палива, знищення ракетної програми для ЗСУ (Грім, Нептун, Вільха), натомість закатування грошей ЗСУ в асфальт (Велике Будівництво) Ігнорування програм Тероборони прийнятих Порошено починаючи з весни 2019 го

9) Оголошення "винних" у справі вбивства Шеремета - звинувачення патріотам України Андрію Антоненко, Юлії Кузьменко, Яні Дугарь

10) Підготоівка суспільства України для змоги подачі води у Крим (розмови про референдум)

11) Зустріч з російськими чиновниками в Омані (Оманський офшор)

12) Збиття пасжирського літака з українцями в Ірані і повний провал перемовин по компенсаціям

13) Видача російських найманців воювавших на Донбасі Кремлю, що є держзрадою - "Вагнергейт"

14) Заперечення існування операції СБУ по "вагнерівцям" і брехня про це через провладні ЗМІ майже рік

15) Переслідування розвідників, котрі готували та успішно здійснювали десятки операцій спецслужбами України, в т.ч. і Ваґнерґейт''

16) Закриття єдиної в Україні академії по підготовці кадрів для спецслужб СБУ

17) Відкрита кримінальна справа проти Байдена-Порошенко, за президенства Трампа при посередництві Єрмака. Покривання діяльності відвертого агента Кремля - Єрамака

18) Скандал з вивезенням на продаж з України великої кількості медичних масок. Скандальні рейси "Мрії" за кордон

19) Вивіз на продаж стратегічного запасу зерна з Держрезерву України за кордон.

20) Продаж авіаційних двигунів "Мотор Січ" з 2019 го по сірим схемам для російських військових гелікоптерів і крилатих ракет. Спроба продажу старатегічного підприємства "Мотор Січ" Китаю. Оборутка була анульована завдяки втручанню США.

21) Відмова співпрацювати з судово правовими органами США по справі незаконно виведених десятків мільярдів із Приват Банку України

22)Надання Коломойському прихистку в Україні, від судових органів США.Позбавлення його українського громадянства аби вивести його з-під дії української Феміди

23) Спроба узяти під контроль КСУ (скандал з Тупицьким)

24) Спроби знищити енергосистему України (зупинка блоків АЕС). Закупівля електроенергії у країни - агресора, у Росії і Білорусі - на 2021 рік владою Зеленського закуплено на 3 млрд $ електрики у Росії яка окупувала частину України

25) Запуск російського Північного Потоку 2 і ризик залишитись без грошей за транзит газу ГТС України

26) Проолігархічна політика, лобіювання інтересів Ахметова, Коломойського та низки олігархів. Прийняття законів у Верховній Раді для олігархів за "відкат"

27) Підвищення комунальних платежів для населення (плата за транспортування газу)

28) Більше 10 відпусток за 2 роки, (Порошенко - 1 відпустка за 5 років)

29) Зняття санкцій СБУ на в`їзд до України з низки російських діячів культури які незаконно відвідували окупований Росією Крим

30) Викрадення людини у сусідній країні (суддя Чаус) для свідчення проти Порошенко

31) Постійне покривання п яних ДТП за участю "Слуг Народу" (ДТП з Трухіним) і в звязку з чим звільнення Авакова як голови МВС

32) Вбивство депутата Антона Полякова за його свідчення журналістам про гонорари від олігархів у Верховній Раді за "правильне" голосування для партії "Слуга народу"

33) Навмисний зрив антикорупційної реформи САП і підігравання Кремлю

34) Співпраця з людьми Януковича (Ренат Кузьмін, Андрій Портнов ). Співробітництво Венедиктової з Портновим. "Списки Портнова" у які він заніс всіх патріотів України, учасників АТО, ТРО і по яким потім розтрілювали людей у Бучі, Ірпені і затримували на окупованому півдні Україні

35) Офшори Зеленського і перекази отримані від Коломойського ще до 2019 року (Pandora Papers)

36) Повістка п ятому президенту Петру Порошенку зі звинуваченням у держзраді і застава у 1 млрд гривень

37) Нові заяви Зеленського про бажання домовитись з Путіним. Відмова від курса на НАТО яке прописане в Конституції, у перемовинах з представником кремля Козаком в обмін на гарантії не нападу на Україну (з інтервю західним журналістам)

38) Ігнорування 28 звітів (!) складених розвідуправліннями США і Великобританії про неминучий напад росії на Україну

39) Зняття мінних загороджень на кримському перешейку (Чонгар), російські війська зайшли в Україну з Криму як на парад. Захоплені міста Півдня України, Маріуполь у тому числі.

40) Невиведення літаків ,,Мрія'' та АНів на пропозицію США з аеродрому Гостомеля. "Мрія" була знищена

41) Два місяці до війни заведення фрегата, флагмана ВМС України ,,Гетьман Сагайдачний'' в док на ремонт та зняття всього озброєння з корабля. Результат - притоплений небоєздатний корабель.

42) Відмова евакуювати населення до 24 лютого з територій на які насувалися військові колони росіян, зі слів Зеленського західним журналістам : "Тоді я б втрачав 7 мільярдів доларів на місяць, починаючи з жовтня минулого року, і в той момент, коли росіяни справді атакували, вони б нас захопили за три дні."

43) Видача Зеленським росіянам військових з полку Азов, ЗСУ, Нацполіції які обороняли Азовсталь в Маріуполі всередині травня 2022го. Це він назвав "Порятунком наших захисників з Азовсталі".

44) Рішення РНБО і указ президента Зеленського стосовно телемарафону, вимкнення опозиційних каналів - 5 Канала, Еспресо, Прямого

45) Створення Єрмаком "Агенства Обороних Закупівель" яке монопольно займається продажом всієї зброї України. Директором цього підприємства призначений бізнес партнер Єрмака Деніс Шарапов який повязаний зі спецслужбами РФ у лиці Рахаміма Емануілова. Батько Андрія Єрмака є співробітником ГРУ у відставці.

46) Розкрадання гуманітарної допомоги головою Запорізької ОВА Олександром Старухом та його заступницею Златою Некрасовою (яка 24 лютого втекла з України до Відня, а повернулася вже у березні), яких Володимир Зеленський нагородив орденами, секретарем міськради Анатолієм Куртєвим;депутатом облради Віктор Щербиною і реалізація цієй продукції через сітку маркетів АТБ і Сільпо. За словами голови НАБУ Шевченка, посадові особи підозрюються у тому, що за пів року було розкрадено: 22 морські контейнери; 389 залізничних вагонів; 220 вантажних автомобілів. Частина продукції була реалізована в окупованому рашистами Мелітополі.

47) Зняття Арахамієй (Зе влада) частини санкцій з авіапарка Росії, запчастини для літаків Боїнг. Робота Арахамії по зняттю санкцій з Абрамовіча який є фінансовою кишенею Путіна і інших російських олігархів ("фонд покаяння" для російських олігархів).

50) Привласнення Зеленським перемог ЗСУ виключно собі і своїй Зе владі. Цькування і ігнорування Головнокомандуючого ЗСУ Залужного і спроби відсторонити його від посади.

51) Зеленський з нагоди Дня Незалежності України нагородив акторів з «Кварталу 95» Євгена Кошового та Олександра Пікалова та багато інших "достойників" орденами та медалями

52) Скандальний заклик міністра куьтури і інформаційної політики Ткаченко на зустрічі з послами G 7 фінансувати Телемарафон до самої Перемоги, без ТБ каналів опозиції

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05.12.2022 12:26
+37
геройбоневтік


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05.12.2022 12:27
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05.12.2022 13:09 Ответить
Все вірно сказав! Треба просто заставити кацапів перестати стріляти. Тобто знищити.
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05.12.2022 13:11 Ответить
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05.12.2022 13:17 Ответить
Це *******, який *******…
Всрата бєніна макака виявляється мужня та працьовита, бо не голиться і красиво фоткається…
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05.12.2022 13:02 Ответить
Американців можна зрозуміти, бо вони й надалі зі свого бюджету віділяють на підтримку України десятки мільярдів баксів. І їм треба хоч якось пояснювати своєму громадянину чому саме? Тим більше на фоні заяв трампіств щодо обмеження фінансування та віськової допомоги. Тож всі ці нагороди Боневтіка скоріш чергове пояснення для американського обивателя, аніж реальна нагорода, бо якщо б американці у Файнешнл Таймс писали про виведені через фірми Боневтіка в офшори сотні мльйоныв баксів Коломойського (Пандорапейперс) то це б точно не сприяло виделенню нам допомоги. Це брехня "во благо", так, цинічна, мерзенна, але хто ж нам винен, що наш "мудрийнарід" обрав замість президента ницу, підлу, ватну мерзоту?
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05.12.2022 13:10 Ответить
Все уроды собрались в этой теме . Запомните их .
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05.12.2022 13:14 Ответить
Это ты про тех у кого крестики вместо сообщений?
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05.12.2022 13:45 Ответить
Дмитрий Гордон ещё недавно лизавший Дупу Зе, сказал конкретно...Зе для меня больше не существует..хотя шашлыки жрал на речке нехило с Мастером Шустером и прочими.. прихлебателямт Кучмистами..типа мы их Сделали... Эпоха бедности Пришла...🤣

Я вам ничего не должен...ну и т.д.
Шоу продолжается Панове... с праздником...
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05.12.2022 13:20 Ответить
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05.12.2022 13:21 Ответить
И этим уродов (пишущих сверху) страна предоставляет защиту и тепло ?
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05.12.2022 13:22 Ответить
Страждаєш підораZe?
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05.12.2022 15:07 Ответить
О!!! Вєлікій і мудрий! Хвала йому! Я вже починаю дрочити!!!!
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05.12.2022 13:25 Ответить
Чуваки, це треба зрозуміти. Це така метода опустити Путіна. Паяц vs кагебіст. Якщо Путін це прочитає, то може і ґєґне.
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05.12.2022 14:18 Ответить
Такого зрадника ше в Укаіні не було.
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05.12.2022 13:28 Ответить
Прокуратура США уголовное дело против братанов Зеленского не закрыла...
Поживем увидим..кто при Корыте бабло скомуниздил... асфальт и прочие деревья. Включая и сегодняшний Аммиак путлера через порт Одесса..
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05.12.2022 13:29 Ответить
Такого зрадника в Укаіні ше в історії НЕБУЛО!
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05.12.2022 13:30 Ответить
Був у Францїі такий маршал Анри Филип Петен глава режиму Виши.
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05.12.2022 17:41 Ответить
No comments.
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05.12.2022 13:43 Ответить
Справжні українці щиро радіють за нашого президента , Верховного Головнокомандуючого воюючої країни !
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05.12.2022 13:43 Ответить
Падлезнул, так падлезнул. Возьми с полки пирожок!!!
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05.12.2022 13:47 Ответить
Якої воюючої країни? А як же шашлики?
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05.12.2022 13:56 Ответить
Ну, Гитлер и пукин тоже были на обложке, так что это не повод для причисления к лику святых.
Хотя конечно верующим секты Святого Боневтика этого не докажешь.
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05.12.2022 13:46 Ответить
Ну, що ще потрібно "мудрому наріду" для щастя!
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05.12.2022 13:58 Ответить
тьху ти, гидко читать
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05.12.2022 14:01 Ответить
может быть по версии Financial Times он и такой, как его назвали, но... народ его ненавидит все больше и больше... люди выключают телевизоры, чтобы не слушать несущейся с его уст галиматьи...
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05.12.2022 14:07 Ответить
Прежде чем безоговорочно удалять очередную ветку комментариев, всегда вспоминайте слова Аристотеля: «Придавать одинаковое значение мнениям и представлениям спорящих друг с другом людей было бы нелепо, ведь ясно что, одна из сторон должна находиться в заблуждении» (Метафизика. Книга XI).
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05.12.2022 14:14 Ответить
зе-это черный лебедь.Вспомните как тряслась Меркель рядом с Зеленским как выпал снег в Омане и умер правитель Омана во время пребывания зели.Стоило чете Зеленских посетить США как в Калифорнии начались пожары.Очень хочется чтобы президентство Зелеского закончилось побыстрее.Я все меньше верю в счастливое будущее Украины
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05.12.2022 15:35 Ответить
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09.12.2022 01:28 Ответить
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