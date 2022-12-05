Зеленский стал человеком года по версии Financial Times
Президента Украины Владимира Зеленского признали человеком года по версии Financial Times.
Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на Financial Times, передает Цензор.НЕТ.
"Списанный многими украинцами до февральского вторжения как нечто вроде шутки, дилетант, пытающийся ответить на вызов высокой должности, 44-летний Зеленский заслужил место в истории благодаря своему чрезвычайному проявлению лидерства и силы духа...Зеленский также стал олицетворением мужества и стойкости украинского народа в его борьбе против российской агрессии.
Именно по этим причинам Financial Times выбрала Зеленского человеком года", - отмечает издание.
В публикации Зеленского, его ежедневные обращения сравнивают с британским премьером времен Второй мировой войны Уинстоном Черчиллем. Президент Украины похож на Черчилля, который выступил по радио, чтобы сплотить свою страну во время блицкрига.
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Всрата бєніна макака виявляється мужня та працьовита, бо не голиться і красиво фоткається…
Я вам ничего не должен...ну и т.д.
Шоу продолжается Панове... с праздником...
Поживем увидим..кто при Корыте бабло скомуниздил... асфальт и прочие деревья. Включая и сегодняшний Аммиак путлера через порт Одесса..
Хотя конечно верующим секты Святого Боневтика этого не докажешь.