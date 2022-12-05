Зеленський став людиною року за версією Financial Times
Президента України Володимира Зеленського визнали людиною року за версією Financial Times.
Про це повідомляє Українська правда із посиланням на Financial Times, інформує Цензор.НЕТ.
"Списаний багатьма українцями до лютневого вторгнення як щось на кшталт жарту, дилетант, який намагається відповісти на виклик високої посади, 44-річний Зеленський заслужив місце в історії завдяки своєму надзвичайному прояву лідерства і сили духу... Зеленський також став уособленням мужності та стійкості українського народу в його боротьбі проти російської агресії.
Саме з цих причин Financial Times обрала Зеленського людиною року", - зазначає видання.
У публікації Зеленського його щоденні зверненнями порівнюють із британським прем'єром часів Другої світової війни Вінстоном Черчиллем. Президент України подібний до Черчилля, який виступив по радіо, щоб згуртувати свою країну під час бліцкригу.
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Всрата бєніна макака виявляється мужня та працьовита, бо не голиться і красиво фоткається…
Я вам ничего не должен...ну и т.д.
Шоу продолжается Панове... с праздником...
Поживем увидим..кто при Корыте бабло скомуниздил... асфальт и прочие деревья. Включая и сегодняшний Аммиак путлера через порт Одесса..
Хотя конечно верующим секты Святого Боневтика этого не докажешь.