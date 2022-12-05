Зеленський став людиною року за версією Financial Times

Президента України Володимира Зеленського визнали людиною року за версією Financial Times.

Про це повідомляє Українська правда із посиланням на Financial Times, інформує Цензор.НЕТ.

"Списаний багатьма українцями до лютневого вторгнення як щось на кшталт жарту, дилетант, який намагається відповісти на виклик високої посади, 44-річний Зеленський заслужив місце в історії завдяки своєму надзвичайному прояву лідерства і сили духу... Зеленський також став уособленням мужності та стійкості українського народу в його боротьбі проти російської агресії.

Саме з цих причин Financial Times обрала Зеленського людиною року", - зазначає видання.

У публікації Зеленського його щоденні зверненнями порівнюють із британським прем'єром часів Другої світової війни Вінстоном Черчиллем. Президент України подібний до Черчилля, який виступив по радіо, щоб згуртувати свою країну під час бліцкригу.

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