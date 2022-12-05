НАБУ задержало бизнесмена Кауфмана, - СМИ
Одесского бизнесмена Бориса Кауфмана задержали сотрудники Национального антикоррупционного бюро.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает УП со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
По словам источников УП, Кауфман был задержан детективами НАБУ.
Напомним, в августе 2022 года бизнесмена задержали на границе при попытке уехать. ГБР запросило полную проверку его документов.
До этого Кауфман был на отдыхе в Греции, после чего ненадолго вернулся в Украину. После этого он снова хотел уехать за границу, но его не выпустили, несмотря на то, что у Кауфмана есть "белый билет" по службе в армии (плохое здоровье). Также он является отцом троих детей.
Утверждается, что ГБР издало в отношении Кауфмана так называемый "индекс В", предусматривающий изучение всех документов в отношении лица, пересекающего границу.
Борис Кауфман – одесский бизнесмен. Он является основателем инвестиционной компании Vertex United, в состав которой входят активы гостиничного направления ("Бристоль", "Лондонская", "Президент-Отель"), медиа-активы и инвестиционные проекты. Также Кауфман – совладелец крупнейшей украинской дистрибьюторской компании TEDIS Ukraine.
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Нічого наша влада більше 30 років з цим не може зробити.
Мабуть, права водійські дали, як здоровій людині⁉️⁉️⁉️ Тоді явна «нестиковка» дозвільних документів між військкоматом і Державтоінспекцією 🤷♂️🤔🤬🙈🙈🇺🇦⚔️🇺🇦❤️‼️‼️‼️
Тобто, все, що робить руками, нікчорту не годиться, а дітей робить «не білим квитком з військкомату», тому все виходить осмислено!!!
Скільки ж такого «розумного та скаліченого люду» вештається по Україні безконтрольно від Резніченка та Монастирського, а особливо їх розрекламованих «чесних та професійних заробітчан» в медкомісіях Центрів комплектування військовозобов'язаних ….
Страшно навідь уявити,😠🤬😡скільки цього людського ресурсу в Україні ??!!
По морді щось не видно що здоров'я як у інваліда.
СОУПАДЄНІЄ?
якща і так, то в чиїх інтересах?
і всю ОПівську зграю негідників і корупціонерів прибере під час першого.
Це кращий сценарій для Зе. І до мольфарок ходити не треба.
Про якого стільки цікавого його екс-дружина розповідала.
https://focus.ua/politics/537090-nabu-razyskivaet-eks-nardepa-ot-bpp-po-obvinenyam-v-korrupcii-na-93-mln-foto
в новости речь о другом Грановском, гавно ты зелёное!