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НАБУ задержало бизнесмена Кауфмана, - СМИ

кауфман

Одесского бизнесмена Бориса Кауфмана задержали сотрудники Национального антикоррупционного бюро.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает УП со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По словам источников УП, Кауфман был задержан детективами НАБУ.

Напомним, в августе 2022 года бизнесмена задержали на границе при попытке уехать. ГБР запросило полную проверку его документов.

До этого Кауфман был на отдыхе в Греции, после чего ненадолго вернулся в Украину. После этого он снова хотел уехать за границу, но его не выпустили, несмотря на то, что у Кауфмана есть "белый билет" по службе в армии (плохое здоровье). Также он является отцом троих детей.

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Утверждается, что ГБР издало в отношении Кауфмана так называемый "индекс В", предусматривающий изучение всех документов в отношении лица, пересекающего границу.

Борис Кауфман – одесский бизнесмен. Он является основателем инвестиционной компании Vertex United, в состав которой входят активы гостиничного направления ("Бристоль", "Лондонская", "Президент-Отель"), медиа-активы и инвестиционные проекты. Также Кауфман – совладелец крупнейшей украинской дистрибьюторской компании TEDIS Ukraine.

НАБУ (4218) задержание (6673) Кауфман Борис (31)


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Топ комментарии
+27
Не знаю наскільки правда але пишуть таке "Суть ситуации такова. Ожидаются гигантские инвестиции в востановление инфраструктуры Украины после войны. Однако. После всех махинаций структур Ермака с направленными США гуманитарными грузами (ЦРУ о них прекрасно осведомлено) Госдеп США категорически не хочет чтобы деньгами восстановления распоряжались личности типа Ермака, Татарова, Тимошенко и подобные. Именно по-этому, неподконтрольное Офису президента НАБУ в последнее время крайне заинтересовалось личностями из орбиты Ермака."
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05.12.2022 14:58
+16
адреналин играет, приключений ищет. Искал. Греция не в кайф, кайф - комната несломности одесского СИЗО. Ну-ну...
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05.12.2022 14:49
+16
Прикольно! Він же дружбан самого боневтіка!
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05.12.2022 14:51
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адреналин играет, приключений ищет. Искал. Греция не в кайф, кайф - комната несломности одесского СИЗО. Ну-ну...
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05.12.2022 14:49 Ответить
Думав що все схвачено і за все заплачено
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05.12.2022 21:54 Ответить
Антисемитизм явньій. Отпустить как Фридмна, немедленно!
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05.12.2022 14:50 Ответить
Махровий!
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05.12.2022 15:30 Ответить
і зеленское терміново відпустити як мога далі від України.
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05.12.2022 15:39 Ответить
Копняком запустити на околоземну орбіту.
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05.12.2022 18:08 Ответить
Супутник уже закуплений.
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05.12.2022 21:35 Ответить
ЦІЧАС ЦІЧАС.
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06.12.2022 08:50 Ответить
Здоровья ему и хорошего настроения.
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05.12.2022 14:51 Ответить
...деток е.учих
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05.12.2022 14:52 Ответить
настрою, щоб не дуже сумував в камері і доров'я, щоб протягом 25 років.
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05.12.2022 15:41 Ответить
на святое посягнули....
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05.12.2022 14:51 Ответить
Прикольно! Він же дружбан самого боневтіка!
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05.12.2022 14:51 Ответить
Звідколи це Труханов боневтіком став?
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05.12.2022 15:26 Ответить
А при чем тут Труханов, если ТЕДИС Кауфмана финансировал Зеленского, за что Зеленский порешал, не платить ТЭДИСу миллиардный штраф АМКУ. Так и дальше помогали бы один другому, но НАБУ случилось.
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05.12.2022 20:20 Ответить
Бачу ти добре обізнаний у справах "Тедісу". Може підкажеш коли він монополізував ринок?
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05.12.2022 21:51 Ответить
Шо тебе "підказати"? Какое место Кауфмана облизать? Это на твое усмотрение, тролль.
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05.12.2022 23:05 Ответить
чому ж це троль я а не ти? в мене справжнє прізвище, а не моднявий нік, я задав просте питання, а ти "розумника" включив...не знаєш? не петраєш як гуглом користуватись? Гаразд, підкажу: в 2012 році...за твого Януковича і ось досі проніс цю важку монополію через роки
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06.12.2022 10:41 Ответить
От того, что ты повесил себе "фамилию" , вовсе не вытекает,что ты не тролль. И ты не просто тролль а тролль Подоляка, пытающийся всеми силами отмазать "чесного Бубочку" от связей с олигархами и в частности Кауфманом. Не получиться у всей вашей ботофермы. Да, ты еще "асфальтоукладчику" дифирамбы забыл пропеть, смотри, начальство будет недовольно!
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06.12.2022 20:53 Ответить
Схоже в тебе тяжкий психічний розлад але добре що про Яника не заперечуєш
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06.12.2022 21:35 Ответить
Да хоть при Кучме! Плевать. Какое это отношение имеет к тому, что и Кауфман и Грановский НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ назначены Зеленским "смотрящими" за Одессой и областью? И в нынешнее время ОПа Зеленского отмазывала Тэдис от всех правоохранительных органов.
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06.12.2022 21:47 Ответить
"білий квиток" - у багатьох багатіїв.
Нічого наша влада більше 30 років з цим не може зробити.
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05.12.2022 14:52 Ответить
Багаті і не планували ніколи воювати, для того є ми.
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05.12.2022 14:54 Ответить
Скорей всего наша власть больше 30 лет НЕ «не может», а НЕ ХОЧЕТ ничего делать с этим …
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05.12.2022 22:26 Ответить
Что вы имеете ввиду? Вообше то "власть" -это ОНИ и есть? Или вы верите в сказки про "добрых царей"?
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05.12.2022 23:07 Ответить
а "ваша власть" - єто кто?
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06.12.2022 06:49 Ответить
А "ваша?"
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06.12.2022 20:55 Ответить
Я спрашивал у "Зая". Но тебе отвечу уклончиво: "наша" это не твоя.
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07.12.2022 21:14 Ответить
Може іхав воювати захищати все що нажив непосильною працею
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05.12.2022 14:56 Ответить
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05.12.2022 15:02 Ответить
Їхав кофман за Дунай най най набунай.
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06.12.2022 08:53 Ответить
Не знаю наскільки правда але пишуть таке "Суть ситуации такова. Ожидаются гигантские инвестиции в востановление инфраструктуры Украины после войны. Однако. После всех махинаций структур Ермака с направленными США гуманитарными грузами (ЦРУ о них прекрасно осведомлено) Госдеп США категорически не хочет чтобы деньгами восстановления распоряжались личности типа Ермака, Татарова, Тимошенко и подобные. Именно по-этому, неподконтрольное Офису президента НАБУ в последнее время крайне заинтересовалось личностями из орбиты Ермака."
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05.12.2022 14:58 Ответить
Логично ‼️💯ДЕРЬМАЧЬЕ и его ОП ПОЛ ГОДА ДЕЛЯТ ШКУРУ НЕУБИТОГО МЕДВЕДЯ ,расставляя проверенных схематозников типа Курбакова- ПЛЕМЯННИКА ЛУКАШЕНСКОВСКОГО ХОЛУЯ , ПОТИРЯ РУКИ В ПРЕДКУШЕНИИ ГРОМАДНОГО КУША , а получат КУКИШ ✊‼️
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05.12.2022 15:33 Ответить
Не логічно. Тоді треба було починати з Київа, а не з Одеси. А якщо точніше, то з Банкової.
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05.12.2022 18:11 Ответить
Він не фізичний каліка🤷‍♂️, згідно якогось «білого, лівого військового квитка» від якого року та від незрозумілої медкомісії, купленого у військкоматі😡🤯🤬😠 та привезеного особисто, як «ДАРУНОК», 😌😌 військоматним торговцем 🐖🙈🐷‼️💯💯👏‼️
Мабуть, права водійські дали, як здоровій людині⁉️⁉️⁉️ Тоді явна «нестиковка» дозвільних документів між військкоматом і Державтоінспекцією 🤷‍♂️🤔🤬🙈🙈🇺🇦⚔️🇺🇦❤️‼️‼️‼️

Тобто, все, що робить руками, нікчорту не годиться, а дітей робить «не білим квитком з військкомату», тому все виходить осмислено!!!

Скільки ж такого «розумного та скаліченого люду» вештається по Україні безконтрольно від Резніченка та Монастирського, а особливо їх розрекламованих «чесних та професійних заробітчан» в медкомісіях Центрів комплектування військовозобов'язаних ….
Страшно навідь уявити,😠🤬😡скільки цього людського ресурсу в Україні ??!!
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05.12.2022 15:14 Ответить
Та й наш говнокомандуючий начебто не каліка, а від армії чотири рази ухилився.
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05.12.2022 18:14 Ответить
"Білий квиток" і водійські права це абсолютно не пов'язані речі. Чи ти ніколи інвалідних авто не бачив?
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05.12.2022 21:39 Ответить
Троє дітей зробив, може їздити туди-сюди. Знайомого недавно демобілізували, третій дитині 5 місяців.
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05.12.2022 21:39 Ответить
На фронт его !!Єтого недобитого хитрожопого одесского жида!! Не хочет стрелять , пусть варит кашу и лечит раненніх!!
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05.12.2022 15:26 Ответить
він уже на фронті! він замполіт батальйону "Монте-Карло"!
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05.12.2022 15:55 Ответить
Дезертував, ось і попався.
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05.12.2022 18:15 Ответить
По перше ксенофобія ознака кацапської ментальності, а по друге тільки довбень може пропонувати цієї потворі варити і ЛІКУВАТИ(тут ти кацап спалився). Воно потравить і зведе зі світу наших воїнів. Цього хочеш?
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05.12.2022 21:43 Ответить
-фобія - это "боязнь". Кто тут кого боится, расскажи нам?
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06.12.2022 06:51 Ответить
ти таке розумне, але таке дурне...перелогінився і думаєш це змінить суть справ?
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06.12.2022 10:37 Ответить
перша ложка каші його тоді не отравить.
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06.12.2022 08:57 Ответить
Отакої... Людина їхала на службу у батальон "Монако", а тут тобі якесь НАБУ.
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05.12.2022 15:35 Ответить
Він вже не контрабандист, а бізнесмен? Тобто люди які через кордон на плечах тягнуть мішки з сигаретами то чесні приватні підприємці?
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05.12.2022 15:37 Ответить
Цей від народження нічого важкішого за бутилку не піднімав, але при цьому тягав через кордон вагонами, а не мішками.
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05.12.2022 18:17 Ответить
Це ж явний нацизм і бандєровщіна! куда смотріт Тель-Авів і ОПУ?? Ну ,нічого,не все так загрозливо: Чіп (Арахамія) і Дейл (Зе Боневтік) вже поспішають на допомогу!!
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05.12.2022 15:53 Ответить
у Кауфмана є "білий квиток" щодо служби в армії (погане здоров'я).

По морді щось не видно що здоров'я як у інваліда.
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05.12.2022 15:56 Ответить
спочатку державний готель "Дніпро", на дивному аукціоні потрапив у власність підставного бізнюка**, потім нібито забрали "Премьєр готелі" у руzzких друзів преЗедента, а сьогодні готелі мережі "Vertex" теж під прицілом.

СОУПАДЄНІЄ?

якща і так, то в чиїх інтересах?
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05.12.2022 15:59 Ответить
Буде краще для України, якщо Зеленський відмовиться від другого терміну, а Єрмака
і всю ОПівську зграю негідників і корупціонерів прибере під час першого.
Це кращий сценарій для Зе. І до мольфарок ходити не треба.
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05.12.2022 16:29 Ответить
Якщо і попаде Зе на другий термін то підтримки в парламенті не буде мати взагалі і не позавидуєш йому
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05.12.2022 16:53 Ответить
Це так, але Кауфман, як і його поплічник Грановський корєша Петра. Хоч би яким гівнюком Зе не був, але факти річ уперта
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05.12.2022 21:36 Ответить
Хто при владі, з тим і дружать. В бізнесі корєшів немає.
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05.12.2022 21:43 Ответить
Так, але у влади ж є вибір: приймати цю дружбу чи ні. Бо Лі Куан Ю цитувати це одне, а в реальності...
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05.12.2022 21:46 Ответить
Ну вот твое криворогое чмо свой выбор и сделало
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06.12.2022 06:53 Ответить
бачу ти вже не перший раз приписуєш мені свої "здобутки" мені чужого не треба, залиш собі
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06.12.2022 10:34 Ответить
Это другой Грановский, зелёное ты чмо! Из партии Мертвечука, которого гундосое чмо отпустило гулять в Ялту!
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06.12.2022 17:56 Ответить
Шариков, ты чего разгавкался? Арестовали в Одессе другого, а тот что в Вене, кореш Петин, с Кауфманом мутил. Что тебе ущербному неясно? Ты думаешь в мире два Грановских и один Кауфман? Я тебе уже по-кацапски пишу, може дойдет, бо смотрю украинский ты не понимаешь. Но если все таки не дойдет ,все претензии к Преображенскому
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06.12.2022 18:03 Ответить
В Англіі Фрідмана, в Одесі Кауфмана...
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05.12.2022 16:44 Ответить
Якщо це ще один пазл від великої картини, яку зможуть скласти, то це дуже чудово. 1 какаяразніца спочатку будував з друзями дороги для наступу рососійських окупантів, розкрадаючи гроші зі своїми друзями. 2 потім завдяки діям Кривоноса, перетворився на героїчного боневтіка. 3 наступна фаза перетворення посадидругаіпартнера. І в принципі інших варіантів у нього і нема, бо до януковоща він вже не зможе втекти.
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05.12.2022 17:00 Ответить
Айсберги, Вайсберги, Рабіновичі...
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05.12.2022 17:15 Ответить
Колір української нації !
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05.12.2022 17:27 Ответить
і всі інші ********.
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06.12.2022 09:00 Ответить
А де його партнер Грановський? Було ж у ЗМІ , що їх обох затримано.
Про якого стільки цікавого його екс-дружина розповідала.
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05.12.2022 17:47 Ответить
Ця потвора в Відні
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05.12.2022 21:33 Ответить
Это твои мозги в Омане, зелебобик! Это не тот Грановский, которого ты хочешь пришить к Порошенко
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06.12.2022 17:57 Ответить
яке ж ти тупе... чув дзвін але не знаєш де він. На тобі ************
https://focus.ua/politics/537090-nabu-razyskivaet-eks-nardepa-ot-bpp-po-obvinenyam-v-korrupcii-na-93-mln-foto
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06.12.2022 18:08 Ответить
я настоко тупе, что выпишу тебе лопатой по **** при первой же встрече!

в новости речь о другом Грановском, гавно ты зелёное!
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07.12.2022 21:13 Ответить
Дивна історія бо всі пейсаті за словами преЗедента вже з України виїхали з усім краденим і зі своїми нащадками. А цього не випустили.... Не можу зрозуміти в чому справа, чи грошей не вистачило, чи виявився рудим????
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05.12.2022 18:24 Ответить
Дружбан Володі? Негайно підключати фламідію з листом від Верховної Ради, що дружбан Володі спас 500 тисяч українців і ніяких справ проти таких героїв порушувати не можна. Жарт. Я думаю після нашої перемоги і перевиборів, ми побачимо і почуємо про сотні справ проти єлдака, потрнова,татарова, тимошенко, подоляка, демченко та інших.
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05.12.2022 19:15 Ответить
Єто кольорований жулік і кореш Петра. Отмутил строительство нового терминала одесского аеропорта и мутил пока Михо не пригрозил найти новое место для аеропорта
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05.12.2022 21:32 Ответить
Я не довіряю національній поліції України та НАБУ після того як виродки, що грабують громадян цілими сім'ями влаштовуються з поліції до НАБУ.
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05.12.2022 21:49 Ответить
ну зато ви тепер приблизно собі уявляєте,як насправді виглядають "православные этнические русские"...
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06.12.2022 00:18 Ответить
 
 