НАБУ задержало бизнесмена Кауфмана, - СМИ

Одесского бизнесмена Бориса Кауфмана задержали сотрудники Национального антикоррупционного бюро.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает УП со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По словам источников УП, Кауфман был задержан детективами НАБУ.

Напомним, в августе 2022 года бизнесмена задержали на границе при попытке уехать. ГБР запросило полную проверку его документов.

До этого Кауфман был на отдыхе в Греции, после чего ненадолго вернулся в Украину. После этого он снова хотел уехать за границу, но его не выпустили, несмотря на то, что у Кауфмана есть "белый билет" по службе в армии (плохое здоровье). Также он является отцом троих детей.

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Утверждается, что ГБР издало в отношении Кауфмана так называемый "индекс В", предусматривающий изучение всех документов в отношении лица, пересекающего границу.

Борис Кауфман – одесский бизнесмен. Он является основателем инвестиционной компании Vertex United, в состав которой входят активы гостиничного направления ("Бристоль", "Лондонская", "Президент-Отель"), медиа-активы и инвестиционные проекты. Также Кауфман – совладелец крупнейшей украинской дистрибьюторской компании TEDIS Ukraine.