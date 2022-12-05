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Новости Война
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"Укрэнерго" о сегодняшней массированной атаке: есть попадание по объектам энергетической инфраструктуры

Россия осуществляет восьмую массированную ракетную атаку на энергетические объекты Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Укрэнерго".

"Воздушная тревога продолжается, Украина переживает восьмую массированную ракетную атаку страны-террориста. К сожалению, уже есть попадания по объектам энергетической инфраструктуры и связанные с этим аварийные отключения света. Диспетчеры "Укрэнерго" работают над удержанием баланса в энергосистеме. Пожалуйста, оставайтесь в укрытиях", – говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дефицит электроэнергии в Украине составляет 17%, – Шмыгаль

Укрэнерго о сегодняшней массированной атаке: есть попадание по объектам энергетической инфраструктуры 01

обстрел (26942) ракеты (3556) энергетика (2552) Укрэнерго (658)


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Топ комментарии
+29
Ти краще живи як можна дольше. Щоб кацапи вдавилися.
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05.12.2022 15:49
+18
Кацапи - зазомбовані мразі , злодюги і вбивці !

Ідіть до пекла , кляті русоФашисти , бо ви не зламаєте дух Украінців , ніколи ‼️‼️
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05.12.2022 15:52
+8
я помру, а кацапи як були ідіотами, так і лишаться ідіотами
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05.12.2022 15:46
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я помру, а кацапи як були ідіотами, так і лишаться ідіотами
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05.12.2022 15:46 Ответить
Ти краще живи як можна дольше. Щоб кацапи вдавилися.
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05.12.2022 15:49 Ответить
baba, зачьот!
я не такий оптиміст щодо себе коханого в раю, але знаю, що

навіть в чортів буде совість не садити українців в один казан з кацапами😂

та ще й клепка, бо інакше ми їм пекло спалимо к епеням!
за допомогою наших союзників, звісно, джавелінами, стінгерами та артою! 😂
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05.12.2022 15:57 Ответить
Кацапи - зазомбовані мразі , злодюги і вбивці !

Ідіть до пекла , кляті русоФашисти , бо ви не зламаєте дух Украінців , ніколи ‼️‼️
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05.12.2022 15:52 Ответить
"мы строили, строили и наконец построили...."

Але НАТО не буде вмішуватись в конфлікт!
Ні!
Ні за що!
Будемо Петріотом в пінг-понг гратись.
товарищескій матч Берлін-Варшава

Це ж цікавіше, ніж синій від холоду та сліпий як кріт Київ з Україною 👿
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05.12.2022 15:52 Ответить
как насчёт президентских предателей? Им сразу высокоточные военные технологии США отдать?
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05.12.2022 15:59 Ответить
Який стосунок Україна має до НАТО, що вони мають вступатись? Ви повний ідіот
чи наполовину?
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05.12.2022 17:06 Ответить
Для розумово неповноцінного: НАТО - союз країн, а не міжнародна організація. Яким боком Україна? Обирайте і далі Кучм, Кравчуків, Януковичів та Зеленських... Польща, Литва, Латвія, Естонія - в НАТО, а ми яким боком?!?! Багатовекторності хотіли? Жеріть, не обляпайтесь!!!
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05.12.2022 17:09 Ответить
а зачем лицо подсовывать? Лопатой крысу и прикопать, что б не воняла
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05.12.2022 16:07 Ответить
) ага, с детства лупил их. сцыкливые созданья. а вот ты не видел
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06.12.2022 01:00 Ответить
Вот же ****, конченые мрази. Нет, чтобы в говне своём порядок навести, надо ***** насрать в чужом доме, чтобы везде говно было.
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05.12.2022 17:05 Ответить
Настане час, коли путін відповість за всі свої злочини проти України, цe закінчиться тим, що дo кріслa путіна пiдвeдуть 2700 вольт дуже хорошого змінного струму.
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05.12.2022 17:47 Ответить
скоріше збіжить в китай (узбекистан,таджикістан,будь-куди), ніж його встигнуть піймати.
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05.12.2022 18:28 Ответить
 
 