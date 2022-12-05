"Укрэнерго" о сегодняшней массированной атаке: есть попадание по объектам энергетической инфраструктуры

Россия осуществляет восьмую массированную ракетную атаку на энергетические объекты Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Укрэнерго".

"Воздушная тревога продолжается, Украина переживает восьмую массированную ракетную атаку страны-террориста. К сожалению, уже есть попадания по объектам энергетической инфраструктуры и связанные с этим аварийные отключения света. Диспетчеры "Укрэнерго" работают над удержанием баланса в энергосистеме. Пожалуйста, оставайтесь в укрытиях", – говорится в сообщении.

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