"Укрэнерго" о сегодняшней массированной атаке: есть попадание по объектам энергетической инфраструктуры
Россия осуществляет восьмую массированную ракетную атаку на энергетические объекты Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Укрэнерго".
"Воздушная тревога продолжается, Украина переживает восьмую массированную ракетную атаку страны-террориста. К сожалению, уже есть попадания по объектам энергетической инфраструктуры и связанные с этим аварийные отключения света. Диспетчеры "Укрэнерго" работают над удержанием баланса в энергосистеме. Пожалуйста, оставайтесь в укрытиях", – говорится в сообщении.
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я не такий оптиміст щодо себе коханого в раю, але знаю, що
навіть в чортів буде совість не садити українців в один казан з кацапами😂
та ще й клепка, бо інакше ми їм пекло спалимо к епеням!
за допомогою наших союзників, звісно, джавелінами, стінгерами та артою! 😂
Ідіть до пекла , кляті русоФашисти , бо ви не зламаєте дух Украінців , ніколи ‼️‼️
Але НАТО не буде вмішуватись в конфлікт!
Ні!
Ні за що!
Будемо Петріотом в пінг-понг гратись.
товарищескій матч Берлін-Варшава
Це ж цікавіше, ніж синій від холоду та сліпий як кріт Київ з Україною 👿
чи наполовину?