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"Укренерго" про сьогоднішню масовану атаку: Є влучання по об’єктах енергетичної інфраструктури

Росія здійснює восьму масовану ракетну атаку на енергетичні об’єкти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укренерго".

"Повітряна тривога триває, Україна переживає восьму масовану ракетну атаку країни-терориста. На жаль, вже є влучання по обʼєктах енергетичної інфраструктури й повʼязані з цим аварійні відключення світла. Диспетчери "Укренерго" працюють над утриманням балансу в енергосистемі. Будь ласка, залишайтеся в укриттях", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Ракетний удар по Одещині: пошкоджено два інфраструктурних об’єкти

Укренерго про сьогоднішню масовану атаку: Є влучання по об’єктах енергетичної інфраструктури 01

Автор: 

обстріл (28414) ракети (4022) енергетика (2592) Укренерго (2692)


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Топ коментарі
+29
Ти краще живи як можна дольше. Щоб кацапи вдавилися.
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05.12.2022 15:49
+18
Кацапи - зазомбовані мразі , злодюги і вбивці !

Ідіть до пекла , кляті русоФашисти , бо ви не зламаєте дух Украінців , ніколи ‼️‼️
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05.12.2022 15:52
+8
я помру, а кацапи як були ідіотами, так і лишаться ідіотами
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05.12.2022 15:46
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я помру, а кацапи як були ідіотами, так і лишаться ідіотами
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05.12.2022 15:46 Відповісти
Ти краще живи як можна дольше. Щоб кацапи вдавилися.
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05.12.2022 15:49 Відповісти
baba, зачьот!
я не такий оптиміст щодо себе коханого в раю, але знаю, що

навіть в чортів буде совість не садити українців в один казан з кацапами😂

та ще й клепка, бо інакше ми їм пекло спалимо к епеням!
за допомогою наших союзників, звісно, джавелінами, стінгерами та артою! 😂
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05.12.2022 15:57 Відповісти
Кацапи - зазомбовані мразі , злодюги і вбивці !

Ідіть до пекла , кляті русоФашисти , бо ви не зламаєте дух Украінців , ніколи ‼️‼️
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05.12.2022 15:52 Відповісти
"мы строили, строили и наконец построили...."

Але НАТО не буде вмішуватись в конфлікт!
Ні!
Ні за що!
Будемо Петріотом в пінг-понг гратись.
товарищескій матч Берлін-Варшава

Це ж цікавіше, ніж синій від холоду та сліпий як кріт Київ з Україною 👿
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05.12.2022 15:52 Відповісти
как насчёт президентских предателей? Им сразу высокоточные военные технологии США отдать?
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05.12.2022 15:59 Відповісти
Який стосунок Україна має до НАТО, що вони мають вступатись? Ви повний ідіот
чи наполовину?
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05.12.2022 17:06 Відповісти
Для розумово неповноцінного: НАТО - союз країн, а не міжнародна організація. Яким боком Україна? Обирайте і далі Кучм, Кравчуків, Януковичів та Зеленських... Польща, Литва, Латвія, Естонія - в НАТО, а ми яким боком?!?! Багатовекторності хотіли? Жеріть, не обляпайтесь!!!
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05.12.2022 17:09 Відповісти
а зачем лицо подсовывать? Лопатой крысу и прикопать, что б не воняла
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05.12.2022 16:07 Відповісти
) ага, с детства лупил их. сцыкливые созданья. а вот ты не видел
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06.12.2022 01:00 Відповісти
Вот же ****, конченые мрази. Нет, чтобы в говне своём порядок навести, надо ***** насрать в чужом доме, чтобы везде говно было.
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05.12.2022 17:05 Відповісти
Настане час, коли путін відповість за всі свої злочини проти України, цe закінчиться тим, що дo кріслa путіна пiдвeдуть 2700 вольт дуже хорошого змінного струму.
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05.12.2022 17:47 Відповісти
скоріше збіжить в китай (узбекистан,таджикістан,будь-куди), ніж його встигнуть піймати.
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05.12.2022 18:28 Відповісти
 
 