"Укренерго" про сьогоднішню масовану атаку: Є влучання по об’єктах енергетичної інфраструктури
Росія здійснює восьму масовану ракетну атаку на енергетичні об’єкти України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укренерго".
"Повітряна тривога триває, Україна переживає восьму масовану ракетну атаку країни-терориста. На жаль, вже є влучання по обʼєктах енергетичної інфраструктури й повʼязані з цим аварійні відключення світла. Диспетчери "Укренерго" працюють над утриманням балансу в енергосистемі. Будь ласка, залишайтеся в укриттях", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+29 Тульман Шупельпельц
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+18 Amber
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+8 baba parasya
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я не такий оптиміст щодо себе коханого в раю, але знаю, що
навіть в чортів буде совість не садити українців в один казан з кацапами😂
та ще й клепка, бо інакше ми їм пекло спалимо к епеням!
за допомогою наших союзників, звісно, джавелінами, стінгерами та артою! 😂
Ідіть до пекла , кляті русоФашисти , бо ви не зламаєте дух Украінців , ніколи ‼️‼️
Але НАТО не буде вмішуватись в конфлікт!
Ні!
Ні за що!
Будемо Петріотом в пінг-понг гратись.
товарищескій матч Берлін-Варшава
Це ж цікавіше, ніж синій від холоду та сліпий як кріт Київ з Україною 👿
чи наполовину?