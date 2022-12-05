"Укренерго" про сьогоднішню масовану атаку: Є влучання по об’єктах енергетичної інфраструктури

Росія здійснює восьму масовану ракетну атаку на енергетичні об’єкти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укренерго".

"Повітряна тривога триває, Україна переживає восьму масовану ракетну атаку країни-терориста. На жаль, вже є влучання по обʼєктах енергетичної інфраструктури й повʼязані з цим аварійні відключення світла. Диспетчери "Укренерго" працюють над утриманням балансу в енергосистемі. Будь ласка, залишайтеся в укриттях", - йдеться у повідомленні.

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