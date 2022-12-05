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Переданные Украине HIMARS были модифицированы. Они не могут стрелять ракетами ATACMS, - The Wall Street Journal

himars

США внесли аппаратные и программные изменения в системы залпового огня HIMARS перед тем, как передать их Украине, и теперь они не могут стрелять дальнобойными ракетами ATACMS.

Об этом сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников, общавшихся на условиях анонимности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Такие изменения были сделаны для снижения рисков чрезмерной эскалации войны, чтобы Вооруженные силы Украины не стреляли по территории России.

С июня 2022 года США передали Украине 20 пусковых установок HIMARS и большое количество ракет GMLRS со спутниковым наведением и дальностью действия до 80 км. Украина активно использует их для ударов по российским складам боеприпасов, логистическим объектам и командным центрам на оккупированной территории.

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Однако эти ракетные системы были модифицированы таким образом, чтобы из них нельзя было пускать ракеты большой дальности, включая ATACMS.

То есть даже если бы Украина смогла найти такие ракеты, использовать их не удалось бы, утверждает газета со ссылкой на своих собеседников.

Публично в Пентагоне это не комментируют. "Из соображений оперативной безопасности мы не комментируем публично конфигурацию систем, предоставленных союзникам и партнерам", – сказал бригадный генерал Патрик Райдер, официальный представитель Пентагона.

Автор: 

оружие (10213) США (26598) HIMARS (286)


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Топ комментарии
+53
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05.12.2022 19:28
+49
треба патч на торрентах скачати
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05.12.2022 19:20
+37
Быстрее своё будем создавать, а не вечно надеяться на дядю
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05.12.2022 19:22
Комментировать
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а ты трепло диванное требовал на выборах от своих депутатов новое вооружение? нет ! - так какого хрена другим предьявляешь предьявы
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05.12.2022 23:09 Ответить
Ми на гладіаторській арені проти величезної тварюки. Наші "партнери" у віп-ложах і трибунах. Крові багато , видовище їм явно подобається.
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05.12.2022 20:32 Ответить
вам кацапам кидают хаймарс прямо в вашу тупую толпу чмобиков
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05.12.2022 23:06 Ответить
твои партнеры кацап в кацапии - а в Украине союзники
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05.12.2022 23:07 Ответить
Почему бы не сконцентрироваться на бабахе на базе Энгельс ?
Верьте в позитив.
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05.12.2022 20:34 Ответить
Колись в Харкові Оплот клепали -- хто иого похерив .
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05.12.2022 20:36 Ответить
Це одна з тих речей, з якими я з адміністрацією Байдена категорично не згідний.

Я думаю, ми складемо петицію і пошлемо у Білий дім, негайно.
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05.12.2022 20:38 Ответить
Нашо так поспішати? Зачекайте ще девʼять місяців...
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05.12.2022 21:15 Ответить
языком на форуме можна строчить очень быстро и каждый день
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05.12.2022 23:10 Ответить
Сто разів сказано, що необхідно будувати Вільху і Сапсан.
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05.12.2022 20:38 Ответить
Крім Himars нам передали M270, Mars II та LRU. Їх передавали не американці тому з ними такої ***** бути не має.
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05.12.2022 20:42 Ответить
Крім Himars нам ще передали M270, Mars II та LRU. Ці системи нам передавали не американці, тому з ними таких проблем бути не повинно.
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05.12.2022 20:45 Ответить
Тому й передали. Скоріш за все, передали за умови перепрограмування.
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05.12.2022 21:04 Ответить
Проблеми перепрограмування не існує. У нас це запросто зробить студент-середнячок 4 курсу КПІ.
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05.12.2022 21:14 Ответить
Ага, а вони тоді скажуть, що більше ракет не дадуть. Ніяких. Не кажучи вже про атакамси.
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05.12.2022 21:21 Ответить
Тоді будемо соромити їх по всьому світу за це. І крім того покажемо що їх техніка це не якісь космічні технології, якими американці можуть керувати дистанційно щось там обмежуючи, ні, це все спокійно перепрограмовується і використовується як потрібно. Ти уявляєш який удар це буде по репутації американської зброї і США загалом? Тому як зроблять таку ***** то всосуть.
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13.12.2022 11:41 Ответить
А пам'ятаєте, як за Обами Україні щедро передали артилерійські радари, модифіковані таким чином, щоб за їх допомогою не можна було стріляти по території Росії?

Схоже, це стала політика Вашингтонського обкому - вирішувати "російську проблему" за рахунок України
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05.12.2022 23:20 Ответить
Що за тупі "обурення"? Проїбали власний ВПК і тепер "дареному коню" зуби рахуєте? Кажіть "дякую" і стимулюйте дрючками адміністрацію Зєгенерата - за 9 місяців можна було вже розпочати (відновити) випуск власних далекобійних систем.
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05.12.2022 21:12 Ответить
ой а зраду то розігнали... схаменіться. Навіть якщо б та опція була розблокована. Чим би ви пуляли на 300 км? Асфальтом? Юзіком? Зєліной *************? Це раз.
Хочете на 300 км пуляти? Робіть своє. Де "Громи" і всякі там "Сапсани"? Вам, ******, ******* РСЗВ дали нашару, і ви ще, ****, чимось незадоволені? "Хужє нє будєт, хоть пасмєйомся" хто казав? Чого не смієтеся? Шо з обличчам?
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05.12.2022 21:14 Ответить
Очень удобная позиция, влить сотни миллиардов "перезагрузочных" инвестиций в экономику ядерного маньяка, подпитывать его десятки лет нефтедолларами, а потом обявить: "А почему вы не построили 3000 танков 6000 БМП, 2000 САУ, не разработали и не построили 600 самолетов и вертолетов, ПВО и ОТР десятки дивизионов, ПКР, БПЛА тысячами, ? Свое надо иметь, мы вам ничего не должны. Мы только должны позаботится о гарантиях безопасности для ядерного маньяка, чтобы ни дай бох эскалация."
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05.12.2022 21:55 Ответить
А вони і справді нічого не винні. За Будапештським Меморандумом мали скликати нараду - скликали. Все решта - їх добра воля.
А от гарантії прописані в тому Меморандумі а також припинення і без того неадекватного фінансування Нептунів, Сапсанів і Вільх - наша проблема.
На дороги виділено втричі більше ніж волонтери зібрали для фронту - я б подумав перед тим як давати таким коштовну зброю.
Так що замість вимог до американців треба просто частіше голосувати по приколу і більше слухати телемарафо, і все буде добре.
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06.12.2022 02:25 Ответить
Конечно не должны. Полько почему-то поляки и прибалты отдают все что у них есть из вооружений, а вашингтонский маразматик жидко усрался, когда Польша предложила купить F-16, чтобы свои Миг-29 передать Украине.
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06.12.2022 03:06 Ответить
Ви свідок церкви "вєсь мір нам должен по жізні"?
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06.12.2022 11:47 Ответить
Нет, я свідок церкви "Весь мир должен собдюдать устав ООН, наказывать ипанутых маньяков и помогать постадавшим от ипанутых маньяков, а не ныкатся под лавку с испуганым блеянием мынесторонаконфликта"
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06.12.2022 18:30 Ответить
Диванні експерти заметушились) Може русня теж винна в тому, що нам нам дають таку зброю? Чи може хтось забув, що в "сім*ї не без виродка?"
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05.12.2022 21:38 Ответить
дзвінок із США -"ало ,це куйло?-"Так, я Вас слухаю."- "Ми внесли апаратні та програмні зміни до систем залпового вогню HIMARS ,так що можеш спокійно наносити ракетні удари і знищувати Україну, у відповідь нічого не прилетить.навіть .якщо українці десь і куплять ракети великої дальності, в тому числі ATACMS. "д'якую починаю "
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05.12.2022 22:11 Ответить
https://www.ponomaroleg.com/himars-ne-batut/ https://www.ponomaroleg.com/himars-ne-batut/

HIMARS не батут В ленте новостей появилась такая новость и в украинском медиа-пространстве будет мега-зрада. Итак. Соединенные Штаты якобы тайно модифицировали переданные Украине пусковые установки HIMARS таким образом, чтобы они не могли быть использованы для запуска ракет большой дальности по территории России. Так вот. Первое. WSJ - это СМИ республиканцев, самой реакционной их части (газета Мердока как и FOX). Поэтому - это конспирологический фейк и вброс против Байдена. Второе. В Украине уже первоклассник знает, что дальность полета HIMARS зависит от снаряда, а не от установки. Это не батут. Выдыхайте.

Источник: https://www.ponomaroleg.com/himars-ne-batut/
https://www.ponomaroleg.com/himars-ne-batut/
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05.12.2022 22:13 Ответить
Цитата зі статті у WSJ:

США утримувалися від постачання Україні ракет великої дальності ATACMS. А модифікації ПЗ гарантують, що Україна не зможе використовувати пускові установки "HIMARS", надані США, для запуску ракет ATACMS, якщо Київ придбає їх з інших джерел, таких як іноземні держави, які придбали зброю у США. Також Україна не зможе використовувати ці пускові установки для запуску інших типів ракет більшої дальності, якщо Києву якимось чином вдасться виготовити або придбати їх, кажуть чиновники.

Тобто, наввіть якщо у нас будуть самі ракети ATACMS без ПЗ ми їх не зможемо запустити. Це як ключі запуску МБР - не маючи коду запуску, оператор їх не зможе запустити їх у повітря.
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05.12.2022 23:20 Ответить
"Привоз" Перепрошивка "Хаймерсов" Спрашивать Севу в радиорядах"
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05.12.2022 22:49 Ответить
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05.12.2022 23:16 Ответить
Олег Пономарь: WSJ - это СМИ республиканцев, самой реакционной их части (газета Мердока как и FOX). Поэтому - это конспирологический фейк и вброс против Байдена

Дальность полета HIMARS зависит от снаряда, а не от установки. Это не батут.
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05.12.2022 23:19 Ответить
А чому Ви вирішили, що маючи ATACMS, Ви зможете його легко запустити???? Ракетою керує ПЗ, а якщо ПЗ визначить, шо змінений пусковий модуль і в касеті знаходиться інший тип ракет, то воно просто заблокує будь-які операції з їхнього наведення та запуску. І буде у вас купа металобрузту недієздатного....
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05.12.2022 23:26 Ответить
я думаю наши уже произвели прошивку и разблокировку)
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05.12.2022 23:49 Ответить
Зачем заниматься дурной работой? Поставки боеприпасов контролируются Пентагоном. Все , что им нужно сделать это не занести нужные ракеты в список передаваемого вооружения. ВП - такое же гавно , как и НЙТ, им верить - себя не уважать.
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06.12.2022 00:02 Ответить
И пусть ещё холостых патронов отгрузят, и учебных гранат...
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06.12.2022 05:16 Ответить
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