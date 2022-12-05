Переданные Украине HIMARS были модифицированы. Они не могут стрелять ракетами ATACMS, - The Wall Street Journal

США внесли аппаратные и программные изменения в системы залпового огня HIMARS перед тем, как передать их Украине, и теперь они не могут стрелять дальнобойными ракетами ATACMS.

Об этом сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников, общавшихся на условиях анонимности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Такие изменения были сделаны для снижения рисков чрезмерной эскалации войны, чтобы Вооруженные силы Украины не стреляли по территории России.

С июня 2022 года США передали Украине 20 пусковых установок HIMARS и большое количество ракет GMLRS со спутниковым наведением и дальностью действия до 80 км. Украина активно использует их для ударов по российским складам боеприпасов, логистическим объектам и командным центрам на оккупированной территории.

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Однако эти ракетные системы были модифицированы таким образом, чтобы из них нельзя было пускать ракеты большой дальности, включая ATACMS.

То есть даже если бы Украина смогла найти такие ракеты, использовать их не удалось бы, утверждает газета со ссылкой на своих собеседников.

Публично в Пентагоне это не комментируют. "Из соображений оперативной безопасности мы не комментируем публично конфигурацию систем, предоставленных союзникам и партнерам", – сказал бригадный генерал Патрик Райдер, официальный представитель Пентагона.