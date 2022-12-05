Переданные Украине HIMARS были модифицированы. Они не могут стрелять ракетами ATACMS, - The Wall Street Journal
США внесли аппаратные и программные изменения в системы залпового огня HIMARS перед тем, как передать их Украине, и теперь они не могут стрелять дальнобойными ракетами ATACMS.
Об этом сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников, общавшихся на условиях анонимности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
Такие изменения были сделаны для снижения рисков чрезмерной эскалации войны, чтобы Вооруженные силы Украины не стреляли по территории России.
С июня 2022 года США передали Украине 20 пусковых установок HIMARS и большое количество ракет GMLRS со спутниковым наведением и дальностью действия до 80 км. Украина активно использует их для ударов по российским складам боеприпасов, логистическим объектам и командным центрам на оккупированной территории.
Однако эти ракетные системы были модифицированы таким образом, чтобы из них нельзя было пускать ракеты большой дальности, включая ATACMS.
То есть даже если бы Украина смогла найти такие ракеты, использовать их не удалось бы, утверждает газета со ссылкой на своих собеседников.
Публично в Пентагоне это не комментируют. "Из соображений оперативной безопасности мы не комментируем публично конфигурацию систем, предоставленных союзникам и партнерам", – сказал бригадный генерал Патрик Райдер, официальный представитель Пентагона.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Верьте в позитив.
Я думаю, ми складемо петицію і пошлемо у Білий дім, негайно.
Схоже, це стала політика Вашингтонського обкому - вирішувати "російську проблему" за рахунок України
Хочете на 300 км пуляти? Робіть своє. Де "Громи" і всякі там "Сапсани"? Вам, ******, ******* РСЗВ дали нашару, і ви ще, ****, чимось незадоволені? "Хужє нє будєт, хоть пасмєйомся" хто казав? Чого не смієтеся? Шо з обличчам?
А от гарантії прописані в тому Меморандумі а також припинення і без того неадекватного фінансування Нептунів, Сапсанів і Вільх - наша проблема.
На дороги виділено втричі більше ніж волонтери зібрали для фронту - я б подумав перед тим як давати таким коштовну зброю.
Так що замість вимог до американців треба просто частіше голосувати по приколу і більше слухати телемарафо, і все буде добре.
HIMARS не батут В ленте новостей появилась такая новость и в украинском медиа-пространстве будет мега-зрада. Итак. Соединенные Штаты якобы тайно модифицировали переданные Украине пусковые установки HIMARS таким образом, чтобы они не могли быть использованы для запуска ракет большой дальности по территории России. Так вот. Первое. WSJ - это СМИ республиканцев, самой реакционной их части (газета Мердока как и FOX). Поэтому - это конспирологический фейк и вброс против Байдена. Второе. В Украине уже первоклассник знает, что дальность полета HIMARS зависит от снаряда, а не от установки. Это не батут. Выдыхайте.
Источник: https://www.ponomaroleg.com/himars-ne-batut/
https://www.ponomaroleg.com/himars-ne-batut/
США утримувалися від постачання Україні ракет великої дальності ATACMS. А модифікації ПЗ гарантують, що Україна не зможе використовувати пускові установки "HIMARS", надані США, для запуску ракет ATACMS, якщо Київ придбає їх з інших джерел, таких як іноземні держави, які придбали зброю у США. Також Україна не зможе використовувати ці пускові установки для запуску інших типів ракет більшої дальності, якщо Києву якимось чином вдасться виготовити або придбати їх, кажуть чиновники.
Тобто, наввіть якщо у нас будуть самі ракети ATACMS без ПЗ ми їх не зможемо запустити. Це як ключі запуску МБР - не маючи коду запуску, оператор їх не зможе запустити їх у повітря.
Дальность полета HIMARS зависит от снаряда, а не от установки. Это не батут.