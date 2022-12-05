Во всех областях Украины будет введен режим аварийных отключений, - Укрэнерго

НЭК "Укрэнерго" анонсировала применение аварийных отключений электроэнергии во всех областях Украины из-за временного снижения мощности генерации вследствие очередной массированной ракетной атаки российских агрессоров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Из-за последствий обстрелов часть электростанций не сможет определенное время работать на полную мощность. В сочетании с усилением морозов в ближайшие сутки это приведет к увеличению дефицита электроэнаргии в системе. Для сохранения баланса между производством и потреблением ресурса во всех областях Украины будет введен режим аварийных отключений", – говорится в сообщении компании.

В то же время в НЭК отметили, что ситуация сложная, но контролируемая, подчеркнув, что энергосистема Украины сохранила свою целостность и продолжает работать синхронно с сетью континентальной Европы.

"Ремонтные бригады "Укрэнерго" вместе с коллегами с облэнерго и компаниями-производителями электроэнергии приступили к аварийно-восстановительным работам на энергообъектах Одесской и других областей", - описал ситуацию системный оператор.

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Диспетчеры и инженеры "Укрэнерго" работают над подключением пострадавших регионов по резервным схемам. "Там, где это возможно, уже производится подключение потребителей", - отметили в компании.