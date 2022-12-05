РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5378 посетителей онлайн
Новости Война
6 234 11

Во всех областях Украины будет введен режим аварийных отключений, - Укрэнерго

світло

НЭК "Укрэнерго" анонсировала применение аварийных отключений электроэнергии во всех областях Украины из-за временного снижения мощности генерации вследствие очередной массированной ракетной атаки российских агрессоров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Из-за последствий обстрелов часть электростанций не сможет определенное время работать на полную мощность. В сочетании с усилением морозов в ближайшие сутки это приведет к увеличению дефицита электроэнаргии в системе. Для сохранения баланса между производством и потреблением ресурса во всех областях Украины будет введен режим аварийных отключений", – говорится в сообщении компании.

В то же время в НЭК отметили, что ситуация сложная, но контролируемая, подчеркнув, что энергосистема Украины сохранила свою целостность и продолжает работать синхронно с сетью континентальной Европы.

"Ремонтные бригады "Укрэнерго" вместе с коллегами с облэнерго и компаниями-производителями электроэнергии приступили к аварийно-восстановительным работам на энергообъектах Одесской и других областей", - описал ситуацию системный оператор.

Читайте также: Шмыгаль о сегодняшней массированной атаке: Были попадания в энергообъекты в Киевской, Винницкой и Одесской областях, энергосистема функционирует

Диспетчеры и инженеры "Укрэнерго" работают над подключением пострадавших регионов по резервным схемам. "Там, где это возможно, уже производится подключение потребителей", - отметили в компании.

Автор: 

обстрел (27093) энергетика (2558) Укрэнерго (658)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+3
Якщо ситуація "складна, але контрольована" то буде погано.
показать весь комментарий
05.12.2022 20:04
+3
Хватит уже *******,уроды. Никто вам как уже не верит. То генерации не хватает,то все подстанции перебили. Новое что то по думайте.
показать весь комментарий
05.12.2022 20:15
+1
печально...
показать весь комментарий
05.12.2022 20:19
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Якщо ситуація "складна, але контрольована" то буде погано.
показать весь комментарий
05.12.2022 20:04 Ответить
А експортні лінії теж відключать чи це стосується тільки внутрішнього споживача? А на експорт зниження генерації не має
показать весь комментарий
05.12.2022 21:29 Ответить
А в карман что положат, если отключат экспортные линии. А на своих потребителей им плевать. Главное выполнить указания западных хозяев, а не свих избирателей. Нашему правительству уже никто не верит. Заврались по самое никуда.
показать весь комментарий
05.12.2022 22:27 Ответить
Хватит уже *******,уроды. Никто вам как уже не верит. То генерации не хватает,то все подстанции перебили. Новое что то по думайте.
показать весь комментарий
05.12.2022 20:15 Ответить
Чогось не чути щоб ЛЕП котрі ідуть за кордон попали під ураження. Це для експорту їх Росія не обстрілює чи є договірняк їх не чіпати.
показать весь комментарий
05.12.2022 21:31 Ответить
печально...
показать весь комментарий
05.12.2022 20:19 Ответить
Не до жиру --- бить би живу .
показать весь комментарий
05.12.2022 20:22 Ответить
Усе під контролен-значить усе лягло😃
показать весь комментарий
05.12.2022 20:50 Ответить
Уже ціле місто вимкнуте
показать весь комментарий
05.12.2022 21:13 Ответить
treba robyty vysnovky i buduvaty transformatory v betonnyh korobkah
показать весь комментарий
06.12.2022 05:30 Ответить
 
 