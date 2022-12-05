Россия провела модернизацию самолетов, создающих угрозу вокруг наших границ, - Воздушные силы ВСУ

Россия провела модернизацию самолетов, создающих угрозу на границе Украины.

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ сказал спикер Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Ну, нельзя сказать, что там модернизация - все-таки новый самолет, но созданный на базе того же Су-27, который есть у нас на вооружении... Поэтому это определенная новая техника, которая появляется на фронте, будет создавать угрозу вокруг наших границ", - сказал Игнат.

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Он отметил, что самолеты четвертого поколения, имеющиеся у Украины, уступают по тактико-техническим характеристикам этим российским самолетам. Но до самолетов США 5-6 поколения им очень далеко.

"Поэтому и настаивает Украина постоянно, и ведутся переговоры о предоставлении Украине западных образцов техники. Такой вариант реальный — это самолеты F-16, которые есть в мире, которые могли бы стать на вооружение авиации воздушных сил. Этот самолет может делать очень много вещей и защищать небо от воздушных атак, сбивать крылатые ракеты, также очень эффективно и успешно работать по наземным целям. Вот поэтому ждем. Ждем этого политического решения, которое сможет расправить крылья нашей авиации Воздушных сил", - сказал представитель.