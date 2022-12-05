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Новости Война
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Россия провела модернизацию самолетов, создающих угрозу вокруг наших границ, - Воздушные силы ВСУ

рф

Россия провела модернизацию самолетов, создающих угрозу на границе Украины.

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ сказал спикер Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Ну, нельзя сказать, что там модернизация - все-таки новый самолет, но созданный на базе того же Су-27, который есть у нас на вооружении... Поэтому это определенная новая техника, которая появляется на фронте, будет создавать угрозу вокруг наших границ", - сказал Игнат.

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Он отметил, что самолеты четвертого поколения, имеющиеся у Украины, уступают по тактико-техническим характеристикам этим российским самолетам. Но до самолетов США 5-6 поколения им очень далеко.

"Поэтому и настаивает Украина постоянно, и ведутся переговоры о предоставлении Украине западных образцов техники. Такой вариант реальный — это самолеты F-16, которые есть в мире, которые могли бы стать на вооружение авиации воздушных сил. Этот самолет может делать очень много вещей и защищать небо от воздушных атак, сбивать крылатые ракеты, также очень эффективно и успешно работать по наземным целям. Вот поэтому ждем. Ждем этого политического решения, которое сможет расправить крылья нашей авиации Воздушных сил", - сказал представитель.

Автор: 

авиация (2823) армия РФ (19180) Воздушные силы (2288) Игнат Юрий (592)


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Топ комментарии
+20
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05.12.2022 22:11
+14

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05.12.2022 22:38
+13
Біля кордонів велика кількість аеродромів сконцентрована.Їх потрібно нищити.
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05.12.2022 22:14
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гавно, недопалки та пусті пляшки з кабін повикидало?
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05.12.2022 22:10 Ответить
Модернизация по-русски
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05.12.2022 22:11 Ответить
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05.12.2022 22:11 Ответить
кстати эта бывшая пионерка щаз крайне ватная особь...
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05.12.2022 22:38 Ответить
Так это пригожинский тролль и выставляет, что бы наши "полезные" лайкали.
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05.12.2022 23:12 Ответить
та то у мокшан расчёт на синдром котиков...все котэйок любят,лайкнуть зобов'язані...
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05.12.2022 23:16 Ответить
Похоже кацап уже все знал
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05.12.2022 23:28 Ответить
Алиса Селезнёва прекрасная корова, пели мы в детстве.
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06.12.2022 00:44 Ответить
Сьогодні день х..вих новин?
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05.12.2022 22:11 Ответить
Жмуть ф-16 , а це збережені сотні життів українців 😡😡😡
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05.12.2022 22:13 Ответить
Ермаку насрать.
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05.12.2022 23:30 Ответить
Біля кордонів велика кількість аеродромів сконцентрована.Їх потрібно нищити.
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05.12.2022 22:14 Ответить
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05.12.2022 22:31 Ответить
ракети з дальністю 300 км змогли б виключити кримські аеродроми та рашиські штурмовики Су 25 в Херсонській області

Су 25 Радиус действия с боевой нагрузкой 2 т. у земли/на высоте, км400/700
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05.12.2022 22:38 Ответить
це ще кацапи поки що не використовують активно аеродроми білорусії
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05.12.2022 22:49 Ответить
похоже кацапы сушки и миги стали берёзовой корой обклеивать..
напугали офис до усрачки...
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05.12.2022 22:14 Ответить
А вы что воздушные бои собрались устраивать и идти в размен? Или какая разница что в самолете за начинка если его сбивает любое ПВО.
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05.12.2022 22:16 Ответить
редактор, сжени з фото грача та постав сушку !
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05.12.2022 22:17 Ответить
грач тоже сушка
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05.12.2022 22:40 Ответить
недооцінювати не будемо, але збитих ВЖЕ нормас, а ваші модернізації новими колесами від возу ми бачили неодноразово
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05.12.2022 22:19 Ответить
Скоріш за все це говорять. що б почули західні *помічники*.
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05.12.2022 22:23 Ответить
Згідно зведень Генштабу, то побачимо, що наразі "у найкращі дні" російська авіація завдає декілька десятків ударів. Так, за 4 грудня російською авіацією було нанесено 32 удари, 3 грудня - 16 ударів, 2 грудня - 27 ударів, 1 грудня - 30 ударів.
Банальна причина такого радикального зниження активності бойової авіації рф - збереження високої загрози з боку української ППО, а також "обмеження льотного часу російських літаків та погіршення погоди".

У звіті відзначається, що оскільки. тактика наземних атак російської армії передусім залежить від візуальної ідентифікації та некерованих ***********, низька активність так званих "ВКС" рф буде тривати й за умов "поганої зимової погоди".
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05.12.2022 22:37 Ответить
правильно не ведіться на ці вброси зрадоботів, кацапи тупі, руки зі сраки, ніц не уміють, ми всіх пабідили вже ух тримайте мене семеро
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05.12.2022 22:37 Ответить

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05.12.2022 22:38 Ответить
Хорошо что Порох патриот. Но толку? Он мыслит понятиями 90х. Спасибо Петро, но...
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05.12.2022 22:49 Ответить
Порох снідає бриліантами? 😂

жлоби чомусь вважають, що багаті не дбають про своє здоровья, а харчуються виключно слівочним маслом.

ну, "доху..я масла", одним словом😂
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06.12.2022 00:15 Ответить
если бы не вы блдозавры, сейчас бы наверняка обсуждался 10й съезд Минска и очередные поправки в РАДЕ которые всё никак не принимаются ане очередной ракетный удар и не спорили сколько погибло мирных 10тыс или 110тыс, в то время как армия усиливалась семимильными шагами... но тебе боту этого не понять, ты тупой и ничего с этим уже не сделать, минска уже нет, возрадуйся.
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06.12.2022 04:37 Ответить
Асоціація в Євросоюз та безвіз це поняття 90-х?
За нинішніх Порох 100% привів би Україну до повноправного членства в ЄС та НАТО за 5 років!
А ЗЄ-ля знову все висрєт "шашликами"
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06.12.2022 00:31 Ответить
і в чому його мислення а-ля 90ті випливає? якби від жив 90ми то янек і кучма б пишались достойною заміною
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06.12.2022 02:54 Ответить
Запад десь воював після Бурі в пустелі?
І що?
Втеча із Афгану?
Це були самі боєздатні частини Заходу - американські та британці. Вони товклись в Афгані 20 років. За решту НАТО, наприклад німців, я мовчу

За підготовкою та боєздатність ЗСУ зараз найкраща армія світу, як будь армія, яка веде війну та має реальний досвід (на рашку це, звісно, не поширюється, але й вони тварюки вчаться воювати...)
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06.12.2022 00:40 Ответить
приезжай покажи, будешь миллион первым, тем самым который научит всех мобилизованных как нужно.
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06.12.2022 04:41 Ответить
У 2021 р ПКС росії мали 548 винищувачів (у т.ч., 306 багатоцільових, з них 97 Су-35С, 71 Су-27СМ/СМ3, 91 Су-30СМ, 42 МиГ-29СМТ), 445 ударних літаків (у т.ч., 122 Су-34, 69 Су-24М/М2, 139 Су-25СМ/СМ3 та 10 МиГ-31К), а також 138 літаків дальньої авіації (у т.ч. 16 Ту-160, 60 Ту-95МС/МСМ та 60 Ту-22М3). Усього це 1121 літак
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05.12.2022 23:01 Ответить
Ця карта наочно демонструє потенційно досяжну зону дій для українських ударних дронів (за даними OSINT-експерта Tender). А фото, що додаються, свідчать про реальність таких планів.


Сьогодні зранку, десь за 6 годин до першої хвилі сьогоднішньої ракетної атаки ВКС рф, скоріш за все, саме українські дрони, вдарили по російських військових аеродромах Енгельс-1 (Саратовська обл.) та Дягілево (Рязанська обл.), вивівши з ладу орієнтовно 7 літаків ракетоносіїв (можливо Ту 95 чи Ту 22м) кожен з яких, за один підйом може випустити до 8 ракет. Тож замість 20-ох стратегічних бомбардувальників, по Україні відпрацювало 13-ть. На думку експертів, пошкоджені літаки дуже не швидко повернуться в стрій, якщо взагалі повернуться.

За попередніми даними, замість трьох було дві неповні хвилі повітряних атак силами 13-ти ракетоносіїв, орієнтовно 104-ма крилатими ракетами (Х-101, Х-555 та Х-59) + залп 16-ма «Калібрами» з акваторії Чорного моря. Українські повітряні сили збили понад 60 ракет.

Із врахуванням пошкоджених літаків, загальний обсяг атаки міг становити, щонайменш 160-180 ракет (Х + Калібри). Це мало б покласти десь на тиждень всю енергосистему, комуналку та іншу цивільну інфраструктуру України. Й це міг статися дуже серйозний колапс.

Але колапсу не сталося. Звичайно були влучання. Вирубало світло та воду в Одесі, зникало світло в Львівській, Тернопільській, Сумській, Житомірській та інших областях. Але колапсу, на який розраховувала РФ, в Україні знов не сталося. Бо спрацювало ППО та ПРО. Бо на випередження спрацювали ударні дрони.

Це був дуже корисний досвід для українських сил оборони. Сподіваюсь в подальшому, практика попереджувальних ударів буде вдосконалюватися й врешті решт усі російські атаки будуть відбуватися лише у головах російських військових та у їх бойових наказах, реалізація яких стане неможливою.
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05.12.2022 23:17 Ответить
Массированых ударов. Конкретно: роем беспилотников. Именно рой изменит ситуацию, в любом другом случае это просто малоэффекивное воздействие.
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05.12.2022 23:24 Ответить
ми не маємо такої кількості БПЛА з подібними ТТХ, щоби одним масованим ударом вивести з ладу хоча би половину бортів Ту-160 и Ту-95МС в Енгельсі. І нам таких БПЛА ніхто у найближчий час не надасть. Тому робимо що можемо.
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05.12.2022 23:54 Ответить
нажаль, атаки морськими дронами та сьогоднішня повітряними лише виводять з ладу кацапську техніку на певний час, але натомість показують рашистами майбутні небезпеки.

не варто так робити!
Пьорл Харбор це коли бьють по повній, до нокауту
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06.12.2022 00:22 Ответить
якщо двома древніми "рейсами" можно вивести з ладу три-чотири стратегічні ракетоносії, то безумовно це треба робити. Тим більше, коли ми знаємо про підготовку удару і приблизний час, то треба запускати безпілотники з розрахунку влучити у заправлені і споряджені літаки, бажано ще й знищити когось з екіпажу. Бо підготовка до вильоту, видача цілей і синхронізація пуску з калібрами не відбувається за пару годин, це процес довготривалий, і це все супроводжується рухами, які у більшості приховати неможливо, та і елементарний витік інформації ніхто не відміняв.
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06.12.2022 00:57 Ответить
правда в Перл Харборі японці все таки не дотиснули до нокауту,тіко нокдаун))) авіаносці вціліли,і дали япам тягла біля Мідвею))))
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06.12.2022 02:57 Ответить
нехуа у нас тут на цензоне военный эксперт завелся, по всем вопросам специалист)))
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06.12.2022 04:46 Ответить
Ага, ждём и будем ждать ещё долго- долго
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06.12.2022 00:21 Ответить
F-16 теж не літаки 5-6 покоління. Але кацапи модернізували свої МІГи та СУ. А у нас звісно старе. Модернізували по 1-2 шт у рік, і то, більше схоже на кап. ремонт.
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06.12.2022 01:59 Ответить
су-25 були досить добре модернізовані... оскільки шла війна і потрібно було все і зараз (також була значна модернізація тихже танків і розробка нових зразків озброєння) то за такий короткий проміжок було зроблено овер-дофіга.
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06.12.2022 04:48 Ответить
Украина закупила у Пентагона 100 Тунгусских метеоритов...мощностью 500 килотонн каждый...🤣🤣🤣🦍🦍 обезьяны Мавзолейные..попа делать ноги из Крыма и Донбасса...🏃🏃🏃🚴🚴🚴иначе будет БоБо...🔥🔥🔥
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06.12.2022 02:34 Ответить
 
 