Россия провела модернизацию самолетов, создающих угрозу вокруг наших границ, - Воздушные силы ВСУ
Россия провела модернизацию самолетов, создающих угрозу на границе Украины.
Об этом в эфире телеканала FREEДОМ сказал спикер Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Ну, нельзя сказать, что там модернизация - все-таки новый самолет, но созданный на базе того же Су-27, который есть у нас на вооружении... Поэтому это определенная новая техника, которая появляется на фронте, будет создавать угрозу вокруг наших границ", - сказал Игнат.
Он отметил, что самолеты четвертого поколения, имеющиеся у Украины, уступают по тактико-техническим характеристикам этим российским самолетам. Но до самолетов США 5-6 поколения им очень далеко.
"Поэтому и настаивает Украина постоянно, и ведутся переговоры о предоставлении Украине западных образцов техники. Такой вариант реальный — это самолеты F-16, которые есть в мире, которые могли бы стать на вооружение авиации воздушных сил. Этот самолет может делать очень много вещей и защищать небо от воздушных атак, сбивать крылатые ракеты, также очень эффективно и успешно работать по наземным целям. Вот поэтому ждем. Ждем этого политического решения, которое сможет расправить крылья нашей авиации Воздушных сил", - сказал представитель.
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Су 25 Радиус действия с боевой нагрузкой 2 т. у земли/на высоте, км400/700
напугали офис до усрачки...
Банальна причина такого радикального зниження активності бойової авіації рф - збереження високої загрози з боку української ППО, а також "обмеження льотного часу російських літаків та погіршення погоди".
У звіті відзначається, що оскільки. тактика наземних атак російської армії передусім залежить від візуальної ідентифікації та некерованих ***********, низька активність так званих "ВКС" рф буде тривати й за умов "поганої зимової погоди".
жлоби чомусь вважають, що багаті не дбають про своє здоровья, а харчуються виключно слівочним маслом.
ну, "доху..я масла", одним словом😂
За нинішніх Порох 100% привів би Україну до повноправного членства в ЄС та НАТО за 5 років!
А ЗЄ-ля знову все висрєт "шашликами"
І що?
Втеча із Афгану?
Це були самі боєздатні частини Заходу - американські та британці. Вони товклись в Афгані 20 років. За решту НАТО, наприклад німців, я мовчу
За підготовкою та боєздатність ЗСУ зараз найкраща армія світу, як будь армія, яка веде війну та має реальний досвід (на рашку це, звісно, не поширюється, але й вони тварюки вчаться воювати...)
Сьогодні зранку, десь за 6 годин до першої хвилі сьогоднішньої ракетної атаки ВКС рф, скоріш за все, саме українські дрони, вдарили по російських військових аеродромах Енгельс-1 (Саратовська обл.) та Дягілево (Рязанська обл.), вивівши з ладу орієнтовно 7 літаків ракетоносіїв (можливо Ту 95 чи Ту 22м) кожен з яких, за один підйом може випустити до 8 ракет. Тож замість 20-ох стратегічних бомбардувальників, по Україні відпрацювало 13-ть. На думку експертів, пошкоджені літаки дуже не швидко повернуться в стрій, якщо взагалі повернуться.
За попередніми даними, замість трьох було дві неповні хвилі повітряних атак силами 13-ти ракетоносіїв, орієнтовно 104-ма крилатими ракетами (Х-101, Х-555 та Х-59) + залп 16-ма «Калібрами» з акваторії Чорного моря. Українські повітряні сили збили понад 60 ракет.
Із врахуванням пошкоджених літаків, загальний обсяг атаки міг становити, щонайменш 160-180 ракет (Х + Калібри). Це мало б покласти десь на тиждень всю енергосистему, комуналку та іншу цивільну інфраструктуру України. Й це міг статися дуже серйозний колапс.
Але колапсу не сталося. Звичайно були влучання. Вирубало світло та воду в Одесі, зникало світло в Львівській, Тернопільській, Сумській, Житомірській та інших областях. Але колапсу, на який розраховувала РФ, в Україні знов не сталося. Бо спрацювало ППО та ПРО. Бо на випередження спрацювали ударні дрони.
Це був дуже корисний досвід для українських сил оборони. Сподіваюсь в подальшому, практика попереджувальних ударів буде вдосконалюватися й врешті решт усі російські атаки будуть відбуватися лише у головах російських військових та у їх бойових наказах, реалізація яких стане неможливою.
не варто так робити!
Пьорл Харбор це коли бьють по повній, до нокауту