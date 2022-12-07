Необходимости в дополнительной мобилизации на сегодняшний день нет, - Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил об отсутствии необходимости в дополнительной мобилизации для продолжения войны с Украиной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

"Половина из всех мобилизованных граждан не находится в группировке вообще, они до сих пор находятся на полигонах и в учебных центрах министерства обороны, где проходят дополнительную подготовку, это так называемый боевой резерв. В этих условиях разговоры о дополнительных мобилизационных мерах просто не имеют смысла. Необходимости для государства и для министерства обороны в этом сегодня нет никакой", - сказал Путин.

По его словам, из 300 тыс. мобилизованных россиян только 150 тыс. находятся в зоне проведения "специальной военной операции", из них 77 тыс. – непосредственно в боевых подразделениях, а остальные якобы выполняют функции войск территориальной обороны или проходят дополнительную подготовку.

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