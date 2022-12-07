РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10574 посетителя онлайн
Новости Война Мобилизация в РФ
4 030 28

Необходимости в дополнительной мобилизации на сегодняшний день нет, - Путин

путін

Президент РФ Владимир Путин заявил об отсутствии необходимости в дополнительной мобилизации для продолжения войны с Украиной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

"Половина из всех мобилизованных граждан не находится в группировке вообще, они до сих пор находятся на полигонах и в учебных центрах министерства обороны, где проходят дополнительную подготовку, это так называемый боевой резерв. В этих условиях разговоры о дополнительных мобилизационных мерах просто не имеют смысла. Необходимости для государства и для министерства обороны в этом сегодня нет никакой", - сказал Путин.

По его словам, из 300 тыс. мобилизованных россиян только 150 тыс. находятся в зоне проведения "специальной военной операции", из них 77 тыс. – непосредственно в боевых подразделениях, а остальные якобы выполняют функции войск территориальной обороны или проходят дополнительную подготовку.

Читайте также: Кремль намерен провести вторую волну мобилизации в РФ, - ISW

Автор: 

армия РФ (19123) путин владимир (31225) мобилизация (2748)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+27
показать весь комментарий
07.12.2022 17:14
+24
показать весь комментарий
07.12.2022 17:13
+14
показать весь комментарий
07.12.2022 17:11
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
07.12.2022 17:11 Ответить
пиз*дун його друге ім'я.....
показать весь комментарий
07.12.2022 17:11 Ответить
"Пластікових кульків вистачає. Все нормально".
показать весь комментарий
07.12.2022 17:30 Ответить
Он ******* !
показать весь комментарий
07.12.2022 20:27 Ответить
Знову кацапський Інтерфакс
показать весь комментарий
07.12.2022 17:11 Ответить
Не Рейтерс же кацапскую муть будет передавать )
показать весь комментарий
07.12.2022 17:28 Ответить
значит будет
показать весь комментарий
07.12.2022 17:12 Ответить
ага, вірна ознака
показать весь комментарий
07.12.2022 23:23 Ответить
показать весь комментарий
07.12.2022 17:12 Ответить
показать весь комментарий
07.12.2022 17:13 Ответить
х#йло бреше. [ремарка: на те воно i х#йло..]
показать весь комментарий
07.12.2022 17:13 Ответить
Під новий рік, коли трупів за 100к завале тоді ще м'ясо знадобиться. Буде подарунок під різдво. Як ми вже бачили то перша хвиля, другої хвилі мобілізації до хрещення повернеться до дому у пакетах!
показать весь комментарий
07.12.2022 17:13 Ответить
показать весь комментарий
07.12.2022 17:14 Ответить
Пол страны в тюрьме.
Зеки еще не закончились
показать весь комментарий
07.12.2022 17:15 Ответить
Зеков швабрами агитировать будут
показать весь комментарий
07.12.2022 17:21 Ответить
ну, военные преступления совершала вполне себе регулярная армия. возможно по приказу а-л диды нквд что ли. зеков тогда еще вроде как не было.
показать весь комментарий
07.12.2022 18:56 Ответить
Регулярная

Офицеры также
показать весь комментарий
07.12.2022 21:04 Ответить
А завтра? )))
показать весь комментарий
07.12.2022 17:24 Ответить
Хто ще вірить тим, що брешуть?
показать весь комментарий
07.12.2022 17:25 Ответить
Треба було написати так:

"Необхідності у додатковій мобілізації на сьогодні немає", вкотре збрехало *****.
показать весь комментарий
07.12.2022 17:25 Ответить
Ахахах, ****** проперделся, значит будет
показать весь комментарий
07.12.2022 17:28 Ответить
Значить "ванюшкам" час тікати в тайгу. )
показать весь комментарий
07.12.2022 17:30 Ответить
Когда уже тебя гниду мобилизируют,утилизируют,черти в аду устали дрова в костер подкидывать!
показать весь комментарий
07.12.2022 17:34 Ответить
Буде далі тривати мобілізація, під приводом, що ще перша хвиля не закінчилася.
Мобілізують стільки м'яса, на скількох вистачить автоматів і совкового металолому.
Два дні підготовки і впєрьод🤦🤦🤦
показать весь комментарий
07.12.2022 17:35 Ответить
Та таки да - трупы и так девать негде.
показать весь комментарий
07.12.2022 18:30 Ответить
показать весь комментарий
07.12.2022 19:30 Ответить
Брехло ботоксное мобилизация так и продолжается.
показать весь комментарий
07.12.2022 20:17 Ответить
 
 