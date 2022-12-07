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Новини Війна Мобілізація в РФ
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Необхідності у додатковій мобілізації на сьогодні немає, - Путін

путін

Президент РФ Володимир Путін заявив, про відсутність необхідності у додатковій мобілізації для продовження війни з Україною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"Половина з усіх мобілізованих громадян не перебуває у групуванні взагалі, вони досі перебувають на полігонах та у навчальних центрах міністерства оборони, де проходять додаткову підготовку, це так званий бойовий резерв. У цих умовах розмови про додаткові мобілізаційні заходи просто не мають сенсу. Необхідності для держави і для міністерства оборони в цьому на сьогоднішній день немає ніякої", - сказав Путін.

За його словами, із 300 тис. мобілізованих росіян лише 150 тис. перебувають у зоні проведення "спеціальної військової операції", з них 77 тис. - безпосередньо у бойових підрозділах, а решта нібито виконує функції військ територіальної оборони або проходить додаткову підготовку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Росії готуються до нової хвилі мобілізації у січні-лютому 2023 року, - Генштаб ЗСУ

Автор: 

армія рф (17271) путін володимир (23773) мобілізація (3040)


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Топ коментарі
+27
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07.12.2022 17:14
+24
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07.12.2022 17:13
+14
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07.12.2022 17:11
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07.12.2022 17:11 Відповісти
пиз*дун його друге ім'я.....
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07.12.2022 17:11 Відповісти
"Пластікових кульків вистачає. Все нормально".
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07.12.2022 17:30 Відповісти
Он ******* !
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07.12.2022 20:27 Відповісти
Знову кацапський Інтерфакс
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07.12.2022 17:11 Відповісти
Не Рейтерс же кацапскую муть будет передавать )
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07.12.2022 17:28 Відповісти
значит будет
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07.12.2022 17:12 Відповісти
ага, вірна ознака
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07.12.2022 23:23 Відповісти
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07.12.2022 17:12 Відповісти
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07.12.2022 17:13 Відповісти
х#йло бреше. [ремарка: на те воно i х#йло..]
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07.12.2022 17:13 Відповісти
Під новий рік, коли трупів за 100к завале тоді ще м'ясо знадобиться. Буде подарунок під різдво. Як ми вже бачили то перша хвиля, другої хвилі мобілізації до хрещення повернеться до дому у пакетах!
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07.12.2022 17:13 Відповісти
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07.12.2022 17:14 Відповісти
Пол страны в тюрьме.
Зеки еще не закончились
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07.12.2022 17:15 Відповісти
Зеков швабрами агитировать будут
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07.12.2022 17:21 Відповісти
ну, военные преступления совершала вполне себе регулярная армия. возможно по приказу а-л диды нквд что ли. зеков тогда еще вроде как не было.
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07.12.2022 18:56 Відповісти
Регулярная

Офицеры также
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07.12.2022 21:04 Відповісти
А завтра? )))
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07.12.2022 17:24 Відповісти
Хто ще вірить тим, що брешуть?
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07.12.2022 17:25 Відповісти
Треба було написати так:

"Необхідності у додатковій мобілізації на сьогодні немає", вкотре збрехало *****.
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07.12.2022 17:25 Відповісти
Ахахах, ****** проперделся, значит будет
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07.12.2022 17:28 Відповісти
Значить "ванюшкам" час тікати в тайгу. )
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07.12.2022 17:30 Відповісти
Когда уже тебя гниду мобилизируют,утилизируют,черти в аду устали дрова в костер подкидывать!
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07.12.2022 17:34 Відповісти
Буде далі тривати мобілізація, під приводом, що ще перша хвиля не закінчилася.
Мобілізують стільки м'яса, на скількох вистачить автоматів і совкового металолому.
Два дні підготовки і впєрьод🤦🤦🤦
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07.12.2022 17:35 Відповісти
Та таки да - трупы и так девать негде.
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07.12.2022 18:30 Відповісти
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07.12.2022 19:30 Відповісти
Брехло ботоксное мобилизация так и продолжается.
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07.12.2022 20:17 Відповісти
 
 