Необхідності у додатковій мобілізації на сьогодні немає, - Путін
Президент РФ Володимир Путін заявив, про відсутність необхідності у додатковій мобілізації для продовження війни з Україною.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.
"Половина з усіх мобілізованих громадян не перебуває у групуванні взагалі, вони досі перебувають на полігонах та у навчальних центрах міністерства оборони, де проходять додаткову підготовку, це так званий бойовий резерв. У цих умовах розмови про додаткові мобілізаційні заходи просто не мають сенсу. Необхідності для держави і для міністерства оборони в цьому на сьогоднішній день немає ніякої", - сказав Путін.
За його словами, із 300 тис. мобілізованих росіян лише 150 тис. перебувають у зоні проведення "спеціальної військової операції", з них 77 тис. - безпосередньо у бойових підрозділах, а решта нібито виконує функції військ територіальної оборони або проходить додаткову підготовку.
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"Необхідності у додатковій мобілізації на сьогодні немає", вкотре збрехало *****.
Мобілізують стільки м'яса, на скількох вистачить автоматів і совкового металолому.
Два дні підготовки і впєрьод🤦🤦🤦