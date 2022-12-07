Необхідності у додатковій мобілізації на сьогодні немає, - Путін

Президент РФ Володимир Путін заявив, про відсутність необхідності у додатковій мобілізації для продовження війни з Україною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"Половина з усіх мобілізованих громадян не перебуває у групуванні взагалі, вони досі перебувають на полігонах та у навчальних центрах міністерства оборони, де проходять додаткову підготовку, це так званий бойовий резерв. У цих умовах розмови про додаткові мобілізаційні заходи просто не мають сенсу. Необхідності для держави і для міністерства оборони в цьому на сьогоднішній день немає ніякої", - сказав Путін.

За його словами, із 300 тис. мобілізованих росіян лише 150 тис. перебувають у зоні проведення "спеціальної військової операції", з них 77 тис. - безпосередньо у бойових підрозділах, а решта нібито виконує функції військ територіальної оборони або проходить додаткову підготовку.

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