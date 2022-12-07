Враг продолжает вести наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях, - Генштаб

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18.00 7 декабря 2022 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "Продолжаются двести восемьдесят седьмые сутки российского широкомасштабного вторжения.

В течение суток от ракетных ударов и БПЛА противника пострадали жилые дома и другие гражданские объекты города Коростень Житомирской области и ряд населенных пунктов Запорожской области. Кроме того, обстрелам из реактивных систем залпового огня подверглись жилые кварталы города Курахово Донецкой области.

Также сохраняется угроза вражеских ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуре по всей территории Украины.

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На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаки формирования наступательных группировок противника не обнаружены. На полигонах Республики Беларусь идет подготовка подразделений противника.

На Слобожанском направлении противник продолжает удерживать свои войска в приграничных районах Белгородской области. Обстрелы из танков, минометов, ствольной артиллерии зафиксированы недалеко от населенных пунктов Стрелечье, Терновая, Старица, Волчанские Хутора и Чугуновка Харьковской области.

На Купянском направлении противник ведет оборону. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Двуречная, Котляровка, Табаевка и Берестово Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка в Луганской области.

На Лиманском направлении противник совершил обстрелы из танков и артиллерии разных типов по районам населенных пунктов Макеевка, Площанка и Невское Луганской области и Терны и Лиман Донецкой области.

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На Бахмутском и Авдеевском направлениях оккупанты сосредоточивают основные усилия на ведении наступательных действий. Обстрелам из танков, минометов ствольной и реактивной артиллерии подверглись районы населенных пунктов Верхнекаменское, Спорное, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Клищиевка, Зализное, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении враг ведет оборону. Совершил артиллерийские и минометные обстрелы позиций наших войск вблизи населенных пунктов Угледар, Богоявленка, Пречистовка и Золотая Нива Донецкой области.

На Запорожском направлении противник нанес огневое поражение вблизи Времевки и Новополя Донецкой области и Дорожнянки, Гуляйполя и Зализничного на Запорожье.

На Херсонском направлении враг обороняется. Под артиллерийский огонь попали более 10 населенных пунктов, в частности Осокоровка, Золотая Балка, Дудчаны Херсонской области и окрестности Херсона.

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Украинская авиация в течение текущих суток нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также удар по позициям зенитных ракетных комплексов противника.

За сутки наши воины сбили ударный БПЛА типа "Shahed-136".

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за текущие сутки поразили 3 пункта управления, 2 района сосредоточения личного состава, район сосредоточения артиллерии и 2 склада боеприпасов оккупантов.

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